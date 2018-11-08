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      Главные новости 8 ноября: закон об авто на еврономерах, новые санкции против России

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      Главные новости 8 ноября в Украине и мире
      Главные новости 8 ноября в Украине и мире

      Верховная Рада одобрила дешевую растаможку авто на еврономерах. США расширили санкции против России из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма. В Калифорнии мужчина устроил массовую стрельбу, есть много жертв. В одном из украинских городов запретят полиэтиленовые пакеты. Такими были главные новости 8 ноября в Украине и мире.

      Растаможка авто на еврономерах

      Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации.

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      Что предусматривает новый закон:

      1. льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления в силу закона;
      2. ставки акцизного налога будут: для автомобилей с бензиновым двигателем – 50 евро, для авто на дизеле – 75 евро;
      3. размер акцизного налога, подлежащего уплате, будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и возраст машины;
      4. если машина имеет 15+ лет, то коэффициент возраста останется 15

      Однако владельцам автомобилей на иностранной регистрации этого оказалось мало и они продолжали митинговать. Разъяренные активисты даже забросали яйцами одного из народных депутатов.

      Что предусматривает закон об авто на еврономерах: смотрите видео

      Кроме этого, парламент одобрил еще один законопроект из пакета законов о ввозе в Украину автомобилей на еврономерах. Этот закон предусматривает штрафы за нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита.

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      Так, за превышение срока пребывания авто в режиме транзита от 10 до 20 суток будут штрафовать на 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток – на 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектации авто) – на 170 тысяч гривен, или же авто будут конфисковывать по решению суда.

      Санкции против России

      США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ.

      Сначала новые ограничения анонсировал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, а впоследствии соответствующая информация появилась вечером 8 ноября на сайте американского Минфина.

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      Министерство финансов США в "черный список" добавило 3 физических и 9 юридических лиц, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции коснутся тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека,
      – сказал Волкер.

      Санкції США Росія Курт Волкер війна на Донбасі анексія Криму

      США расширили санкции против России из-за военной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма

      Волкер подчеркнул, что "это первый шаг, сделанный в формате санкций, который явно признает то, что Россия на самом деле контролирует Донбасс, а все тамошние события происходят с руки Кремля".

      "Россия все еще отказывается выполнять минские соглашения. В частности, она так и не вывела свой контингент с востока Украины. В связи с этим США готовы сохранять имеющиеся ограничения и время от времени усиливать режим санкций, если Россия не делает шаги в сторону завершения конфликта", – добавил спецпред США.

      Также Волкер отметил, что санкции подтверждают заявление, сделанное ранее Госсекретарем США Майком Помпео.

      Стрельба в Калифорнии

      8 ноября ночью в городе Таузанд-Оукс в Калифорнии (США) мужчина устроил стрельбу в баре Borderline Bar Grill. Именно Там проходила еженедельная студенческая вечеринка и в заведении находились несколько сотен человек.

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      Злоумышленник произвел не менее 30 выстрелов, а также разбросал по залу дымовые шашки. В результате инцидента погибли 12 человек, в том числе офицер полиции. Еще 12 человек получили ранения.

      Стрелком оказался ветеран морской пехоты США, 28-летний Ян Дэвид Лонг и мотивы его поступка пока не известны. После кровавой бойни злоумышленник покончил с собой.

      Запрет одноразовых пакетов

      Львовский городской совет планирует 9 ноября ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в торговых сетях города. Ранее такое решение уже одобрили в городе Славское, что на Львовщине.

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      В частности, владельцам супермаркетов и магазинов рекомендовано предлагать покупателям альтернативу – бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное. Также торговые сети должны разработать программу лояльности потребителей по поощрению использования многоразовых пакетов.

      Знаете ли вы, сколько времени разлагаются различные виды бытовых отходов?

      Розкладання сміття екологія поліетиленові пакети пластик

      Теги: Авто Новости Украины Авто на еврономерах Новости политики Новости России Экология Жертвы Стрельба в Калифорнии Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости США Санкции Штрафы Законодательство
      Источник: 24 канал
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