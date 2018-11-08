Верховная Рада одобрила дешевую растаможку авто на еврономерах. США расширили санкции против России из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма. В Калифорнии мужчина устроил массовую стрельбу, есть много жертв. В одном из украинских городов запретят полиэтиленовые пакеты. Такими были главные новости 8 ноября в Украине и мире.

Растаможка авто на еврономерах

Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации.

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Что предусматривает новый закон:

льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления в силу закона; ставки акцизного налога будут: для автомобилей с бензиновым двигателем – 50 евро, для авто на дизеле – 75 евро; размер акцизного налога, подлежащего уплате, будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и возраст машины; если машина имеет 15+ лет, то коэффициент возраста останется 15

Однако владельцам автомобилей на иностранной регистрации этого оказалось мало и они продолжали митинговать. Разъяренные активисты даже забросали яйцами одного из народных депутатов.

Что предусматривает закон об авто на еврономерах: смотрите видео

Кроме этого, парламент одобрил еще один законопроект из пакета законов о ввозе в Украину автомобилей на еврономерах. Этот закон предусматривает штрафы за нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита.

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Так, за превышение срока пребывания авто в режиме транзита от 10 до 20 суток будут штрафовать на 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток – на 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектации авто) – на 170 тысяч гривен, или же авто будут конфисковывать по решению суда.

Санкции против России

США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ.

Сначала новые ограничения анонсировал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, а впоследствии соответствующая информация появилась вечером 8 ноября на сайте американского Минфина.

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Министерство финансов США в "черный список" добавило 3 физических и 9 юридических лиц, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции коснутся тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека,

– сказал Волкер.

США расширили санкции против России из-за военной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма

Волкер подчеркнул, что "это первый шаг, сделанный в формате санкций, который явно признает то, что Россия на самом деле контролирует Донбасс, а все тамошние события происходят с руки Кремля".

"Россия все еще отказывается выполнять минские соглашения. В частности, она так и не вывела свой контингент с востока Украины. В связи с этим США готовы сохранять имеющиеся ограничения и время от времени усиливать режим санкций, если Россия не делает шаги в сторону завершения конфликта", – добавил спецпред США.

Также Волкер отметил, что санкции подтверждают заявление, сделанное ранее Госсекретарем США Майком Помпео.

Стрельба в Калифорнии

8 ноября ночью в городе Таузанд-Оукс в Калифорнии (США) мужчина устроил стрельбу в баре Borderline Bar Grill. Именно Там проходила еженедельная студенческая вечеринка и в заведении находились несколько сотен человек.

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We're used to seeing young people posting photos and video from their nights out... these are images we should NEVER SEE. #ThousandOaksShooting kills 12 people inside country western bar's "college night." #iamup pic.twitter.com/IA3UwTR7Wg — Hannah VanHuss Davis (@hannahdinhd) 8 ноября 2018 г.

Злоумышленник произвел не менее 30 выстрелов, а также разбросал по залу дымовые шашки. В результате инцидента погибли 12 человек, в том числе офицер полиции. Еще 12 человек получили ранения.

Стрелком оказался ветеран морской пехоты США, 28-летний Ян Дэвид Лонг и мотивы его поступка пока не известны. После кровавой бойни злоумышленник покончил с собой.

Запрет одноразовых пакетов

Львовский городской совет планирует 9 ноября ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в торговых сетях города. Ранее такое решение уже одобрили в городе Славское, что на Львовщине.

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В частности, владельцам супермаркетов и магазинов рекомендовано предлагать покупателям альтернативу – бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное. Также торговые сети должны разработать программу лояльности потребителей по поощрению использования многоразовых пакетов.

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