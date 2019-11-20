Главные новости 20 ноября: возвращение кораблей, открытие моста в Станице Луганской

В Украину вернулись захваченные Россией военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В Станице Луганской открыли достроенный мост. В сеть "слили" записи с якобы разговорами директора ГБР Романа Трубы в его кабинете. ГПУ проверяет информацию о погашении судимости "слуги народа" Романа Иванисова. Такими были главные новости 20 ноября.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Возвращение кораблей

Смотрите фото и видео возвращения украинских кораблей в Очаков

Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Судна еще утром 18 ноября передали Украине в открытом Черном море, а 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова Одесской области.

Смотрите сюжет о возвращении украинских судов в Очаков:

Как возвращались корабли: хронология

Корабли возвращались в Очаков в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака", поисково-спасательного корабля "Сапфир" и малого разведывательного корабля "Переяслав".

Первым в порт Очакова зашел бронекатер "Никополь". Его буксировал "Переяслав". Встречать корабль вышли несколько десятков местных жителей с большим флагом Украины.

Примерно в 16:00 в порт зашел буксир "Яны Капу". Его тянул буксир "Гайдамака" и это означает, что состояние корабля скверное. Само судно "Яны Капу" было протаранено российским сторожевым кораблем во время захвата.

Последним в порт прибыл бронекатер "Бердянск". Он тоже был поврежден во время захвата в Азовском море.

Какое состояние кораблей

Украинские корабли после года в российском плену находятся в ужасном состоянии. Россияне угробили судна: поснимали плафоны, розетки и даже унитазы. Об этом рассказал командующий ВМС Игорь Воронченко.

Вместе с тем адвокат Николай Полозов добавил, что суда остались вообще без электроники: нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых корабли нельзя использовать. Все это российская сторона оставляет как "вещественные доказательства".



Возвращение украинского судна "Яны Капу" / Фото "Думская"

Мост в Станице Луганской

В Станице Луганской 20 ноября открыли восстановленный мост через реку Северский Донец на линии разграничения. Восстановление моста стоило почти 40 миллионов гривен и длилось 3 месяца. Заметим, что мост хоть и достроен, работать он начнет через несколько дней.

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На открытии моста побывал Президент Украины Владимир Зеленский, который остался доволен работой ремонтников.

Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать "скорая", можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую,

– подчеркнул Зеленский.

Заметим, на Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения – пешеходный КПВВ "Станица Луганская". И дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.

Смотрите фото с открытия моста в Станице Луганской (фото пресс-службы Офиса Президента):

Записи разговоров Трубы

В телеграмм-канале "Трубу прорвало" неизвестные опубликовали записи с разговорами якобы директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в его собственном кабинете. Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.

Записи разговоров Трубы: ГБР проводило и прекращало обыски "Приватбанка" по команде с Банковой

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что прослушка была реальной и записи настоящие. А сам Труба назвал фейком и провокацией опубликованные записи.

Какие резонансные дела и с кем обсуждал Труба?

Дело Порошенко. Труба обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом вопрос вызова на допрос в Бюро пятого президента. Это свидетельствует о том, что дела против Порошенко лично контролирует Богдан.

Труба обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом вопрос вызова на допрос в Бюро пятого президента. Это свидетельствует о том, что дела против Порошенко лично контролирует Богдан. Дело Супрун. Труба убеждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.

Труба убеждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому. Дело "Приватбанка". Генпрокурор Руслан Рябошапка и Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину.

Генпрокурор Руслан Рябошапка и Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину. Дело самого Трубы. 19 сентября Зеленский поставил директору ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется на должности в 2020 году.

19 сентября Зеленский поставил директору ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется на должности в 2020 году. Дело заместителей Трубы и судьи Вовка. Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка.

Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка. Дело закупок в армии. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования о закупках в ВСУ. Таким образом предприниматель хотел избежать своего попадания в скандал.

Узнайте больше про Романа Трубу

Смотрите видео о записях разговоров в кабинете Трубы:

Судимость Иванисова

О судимости "Слуги народа" Романа Иванисова сообщил журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его данным, 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3,6 года лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в неестественный способ. С этого срока Иванисов 2 года и 6 месяцев провел в исправительно-трудовой колонии общего режима в Мариуполе.

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Сам Иванисов отрицал эти факты на своей странице в фейсбук и опубликовал фотокопию справки об отсутствии судимости. Появление информации о своей судимости нардеп назвал "заказной чернухой".



Иванисов вместе с семьей / Фото из фейсбук-страницы Иванисова

Что говорят в ГПУ о судимости Иванисова

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов отбыл наказание за изнасилование, поэтому погасил свою судимость, следовательно на сегодня считается несудимым. При этом, по словам Рябошапки, проверяла погашение судимости нардепа не ГПУ, а другие правоохранительные органы.

Впоследствии пресс-служба ГПУ сообщила, что информация о подтверждении погашенной судимости нардепа, озвученная Рябошапкой, не является подтвержденной. Проверка продолжается, о ее результатах будет официально сообщено дополнительно.

Что говорят во фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Иванисов должен приостановить членство в партии и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств этого инцидента.

Вскоре после заявления Арахамии Иванисов написал в фейсбуке, что приостанавливает членство во фракции. Политик также заявил, что вскоре будет готов обнародовать "достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня за мою антикоррупционную деятельность". Иванисов пообещал назвать фамилию заказчика.

Романтическая история на завершение

Одна из самых известных и могущественных пар в британской истории празднует 72 годовщину со дня бракосочетания. Королевская чета, Ее Величество Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, 20 ноября в 1947 году дали клятву друг другу в любви и верности. После этого им пришлось немало пройти вместе. Поэтому историю их любви (и нечеловеческой выдержки) читайте по ссылке.



Принц Филипп и королева Елизавета II