Как "Олимпийский" готовится к дебатам между Порошенко и Зеленским: фото, видео

Утром 17 апреля НСК "Олимпийский" в Киеве начал подготовку к дебатам между кандидатами в президенты – Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Вероятнее всего, они состоятся 19 апреля в 19:00. Что сейчас происходит на главном стадионе Украины, читайте в нашем материале.

К дебатам между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском" готовятся с большим усердием – таких беспрецедентных мер даже не было, когда в Киев приезжали музыкальные звезды мирового масштаба. В частности, по контракту, который накануне подписали с руководством стадиона и штабами обоих кандидатов, сюда до 19 апреля запрещено проходить даже журналистам. Кроме того, проход закрыт на территорию "Олимпийского", что располагается за забором, хотя обычно туда можно попасть без проблем.

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На самом же стадионе сейчас продолжают монтировать сцены, которых будет две – по одной для каждого из кандидатов: они будут располагаться с противоположных сторон. Правда, при таких условиях остается неясным, как все же Владимир Зеленский и Петр Порошенко будут дебатировать.

Сцены, на которых будут дебатировать Зеленский (слева) и Порошенко (справа)

Сейчас новые условия ставит команда президента. Что они хотят. Вот мы устанавливаем сцену. Они хотят сейчас установить вторую сцену. Где вы видели такое в мире, как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах. Они продолжают делить людей,

– заявил в очередном видеообращении Владимир Зеленский.

Зато в команде Порошенко на такой упрек ответили просто: "Поскольку есть одна сцена, то может быть и вторая". Кроме того, здесь предлагают, чтобы сцен на стадионе вообще не было. Правда, несмотря на такие громкие заявления, сцену, где предположительно будет выступать президент, устанавливают прямо возле одного из входов, тем самым перекрывая его.

Как монтируют одну из сцен на НСК "Олимпийский": смотрите видео

Относительно установки сцены посередине газона, как это планировали изначально, то это сделать невозможно, поскольку 24 апреля на "Олимпийском" проведут украинское "классико" – футбольный матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", и такой шаг может повредить поле.

Планируют на "Олимпийском" установить и фан-зону, но единой она не будет. Сейчас ее планируют разделить на 2 сектора, в каждом из которых будут находиться сторонники конкретного кандидата.

"Рассадка должна быть, очевидно, в различных секторах стадиона. Мы понимаем, если есть напряженная атмосфера во время футбольных матчей, несложно спрогнозировать, что такое большое количество людей, а очевидно, что на дебаты придут активные сторонники обоих кандидатов... Вопрос безопасности является ключевым", – подчеркнул Олег Медведев.

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В команде Зеленского предложили, чтобы 30% составляли сторонники Порошенко, 30% – сторонники лидера "Квартала 95", 40% будут те, кто пока не определился.

"Это было бы правильно, чтобы не создавать "теплой ванны" ни одному из кандидатов. Но посмотрим, согласятся ли на это наши оппоненты", – говорят в "Зе!команде".

Как будут определять предпочтения зрителей, пока остается под вопросом. Хотя штабы Порошенко и Зеленского уже начали собирать своих сторонников. Так, для поклонников президента в соцсетях распространяют анкеты, по спискам которых будут пускать на стадион, а команда шоумена запустила продажу билетов по 1 копейке (по состоянию на вечер 17 апреля, продажа билетов приостановлена).

Так монтируют сцены на "Олимпийском" / все фото – theБабель

Похоже, что желающих посетить дебаты будет довольно много. Сам НСК "Олимпийский" вмещает чуть более 70 тысяч человек. В МВД прогнозируют, что посетителей может быть около 60 тысяч. В команде Зеленского, со своей стороны, заявили, что они уже распространили 12 тысяч бесплатных билетов.

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Во сколько обойдутся дебаты, точной цифры пока нет. По словам представителей "Олмпийского", все будет зависеть от многих факторов, в частности технических. На "Общественном" же назвали цифру 5-6 миллионов гривен, а у Зеленского – 6-8 миллионов гривен. Согласно закону, деньги на дебаты идут из государственного бюджета. Представители шоумена заявили, "было бы неправильно нагружать государственный бюджет расходами на это мероприятие". Следовательно, они предлагают каждому из штабов отдать примерно по 3-4 миллиона.

"Это, конечно же, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", – сказал представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским на "Олмпийском": смотрите видео

Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко со своей стороны на это согласился, заявив в видеоответы: "Стадион так стадион".



Также Зеленский предложил, чтобы каждый из участников дебатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах Порошенко и Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы на "Олимпийском", но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался.



11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялся словесный спор в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы снова призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



14 апреля дебаты на "Олимпийском" все же состоялись, однако на них присутствовал только Порошенко. Зато в команде Зеленского подчеркивали, что они будут на стадионе только 19-го числа в 19:00.



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