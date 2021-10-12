В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня, ведь газа не хватает для бюджетных учреждений.

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Поставщики не могут выполнить условия контрактов

Из-за роста цен на голубое топливо поставщики услуг не могут выполнить условия контрактов. Бюджетные учреждения, среди которых – школы и медучреждения, соответственно тоже не могут оплатить стоимость отопления.

Бюджетные учреждения могут остаться без газоснабжения

Сейчас цена стоимости газа достигает 40 гривен за кубометр. Как сообщил директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Антон Шалигала, поставщики услуг предупреждают, что будут прекращать поставки.

А новые договоры оформить могут не успеть, поэтому бюджетные учреждения могут остаться без газоснабжения.

Важно! В одесской комиссии по ТЭБ и ЧС отметили, что отопительный сезон в регионе под угрозой срыва.

Похожая ситуация и в других регионах

Похожая ситуация сложилась и на Закарпатье, Хмельнитчине и в Ивано-Франковске. Там тоже объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что нет отопления в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях. Городской голова отметил, что в начале года была договоренность о ценах на газ за на уровне 7–8 гривен за кубометр, а теперь – по 30.

Обратите внимание! В Украине в октябре стартует отопительный сезон. Раньше отопление включали одновременно, однако теперь все зависит от погодных условий. Местная власть принимает решение о старте отопительного сезона, если три дня подряд среднесуточная температура не поднималась выше +8 градусов.