В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня, ведь газа не хватает для бюджетных учреждений.
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Поставщики не могут выполнить условия контрактов
Из-за роста цен на голубое топливо поставщики услуг не могут выполнить условия контрактов. Бюджетные учреждения, среди которых – школы и медучреждения, соответственно тоже не могут оплатить стоимость отопления.
Бюджетные учреждения могут остаться без газоснабжения
Сейчас цена стоимости газа достигает 40 гривен за кубометр. Как сообщил директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Антон Шалигала, поставщики услуг предупреждают, что будут прекращать поставки.
А новые договоры оформить могут не успеть, поэтому бюджетные учреждения могут остаться без газоснабжения.
Похожая ситуация и в других регионах
Похожая ситуация сложилась и на Закарпатье, Хмельнитчине и в Ивано-Франковске. Там тоже объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня.
Тем временем Отапливают дровами: как госпиталь на Волыни спасается от холодов
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что нет отопления в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях. Городской голова отметил, что в начале года была договоренность о ценах на газ за на уровне 7–8 гривен за кубометр, а теперь – по 30.