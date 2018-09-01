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Новый главарь "ДНР" был чиновником при Януковиче

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Вместе с сообщениями о гибели Захарченко появилась информация о том, что боевики массово задерживают людей и проводят обыски. Донецк взят в окружение и в городе комендантский час. Боевики задерживают людей, некоторых отпускают.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил представитель омбудсмена в Донецкой области Павел Лисянский.

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По его словам, боевые действия активно не велись этой ночью, в Марьинке только слышал автоматные и пулеметные очереди. В КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" со стороны "ДНР" въезд и выезд закрыт. Из псевдореспубликы людей никуда не выпускают.

Ночью были произведены аресты, мне известно о двух. К людям приходили прямо в квартиры ночью. Ближайшее окружение Захарченко пытается сбежать из территории "ДНР". Переодеваются в гражданское и прячутся. Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения НПФ приведены в боевую готовность,
– заявил Лисянский.

Такая обстановка по информации источников в "ДНР" продлится 3 дня. Сейчас работает только КПВВ "Станица-Луганская".

Российская Федерация уже заявила о нарушении Минских договоренностей, но украинская власть переживает за своих людей, которые стали заложниками ситуации.

Также Лисянский сообщил, что новый главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников занимал должность заместителя районного главы еще при Януковиче.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб так называемый "министр финансов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Убийство Захарченко Украина – Россия Новости Донецка
Источник: 24 канал
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