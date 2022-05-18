Оккупанты накрыли гражданских огнем из "Градов"

Обстрел колонны гражданских автомобилей расследует Херсонская областная прокуратура. По данным следствия, 17 мая россияне из "Градов" обстреляли колонну авто возле села Давыдов Брод.

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Сообщается, что мирные люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области. В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли.

Еще 6 человек получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.

В Херсонской областной прокуратуре заявили, что россияне, напав на гражданских, нарушили нормы международного гуманитарного права. Сообщается, что возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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Об обстрелах колонны авто, пытавшейся выехать из Херсона, сообщал депутат Игорь Йосипенко. По его информации, в колонне было по меньшей мере 100 автомобилей.

Йосипенко писал, что люди пытались уехать в Кривой Рог. Но из-за обстрела часть машин повреждена.

Следует добавить, что это не впервые вооруженные силы России расстреляли гражданские автомобили на Херсонщине. 25 февраля российские оккупанты обстреляли автомобиль под Херсоном, в котором находились 3 человека. К счастью, они выжили.

Похожий инцидент произошел в селе Дарьевка, где войска агрессора обстреляли машину. В результате обстрела авто сгорело и погибла водитель.

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