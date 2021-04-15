Протест в Харькове: работники авиазавода требуют выплату задолженности по зарплате – фото
У авиационного завода в Харькове несколько сотен работников перекрыли дорогу. Протестующие таким образом требуют, чтобы им выплатили задолженность по зарплате.
Источник:24 канал
Акция проходит с утра 15 апреля. Работники заблокировали проезд автомобилей.
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Что известно о митинге
- Работники завода перекрыли дорогу по улице Деревянко вблизи остановки Сокольники.
- Они пропускают только спецтранспорт и автомобили с детьми.
- В акции протеста принимают участие, по разным оценкам, от 150 до 300 человек.
Задолженность по зарплате: протест под авиационным заводом в Харькове / Фото Суспильного
- На плакатах надписи "ХАЗу – зарплату", "ХАЗу – работу", "Требуем выплатить задолженность по зарплате и списания долгов авиационного завода".
Митинг под авиационным заводом / Фото Суспильного
Что говорят в профсоюзе
Председатель профсоюза заявляет, что задолженность предприятия накапливалась еще с декабря 2014. Однако совсем перестали выплачивать зарплаты в апреле 2020 года
Периодически какие-то мелкие деньги людям, которые выходят на работу, что-то выплачивают. Это задолженность уже второго уровня с апреля прошлого года. Всего задолженность – около 256 миллионов гривен,
– говорит Погорелов.
Один из протестующих – Игорь Крылов в комментарии Суспильному заявил, что авиационный завод задолжал ему более 100 тысяч гривен. Мужчина проводит наземное испытание самолетов, на заводе работает 36 лет.
Какова ситуация на дороге
Участники акции непрерывно движутся по пешеходному переходу.
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