У авиационного завода в Харькове несколько сотен работников перекрыли дорогу. Протестующие таким образом требуют, чтобы им выплатили задолженность по зарплате.

Акция проходит с утра 15 апреля. Работники заблокировали проезд автомобилей.

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Что известно о митинге

Работники завода перекрыли дорогу по улице Деревянко вблизи остановки Сокольники.

Они пропускают только спецтранспорт и автомобили с детьми.

В акции протеста принимают участие, по разным оценкам, от 150 до 300 человек.



Задолженность по зарплате: протест под авиационным заводом в Харькове / Фото Суспильного

На плакатах надписи "ХАЗу – зарплату", "ХАЗу – работу", "Требуем выплатить задолженность по зарплате и списания долгов авиационного завода".



Митинг под авиационным заводом /​ Фото Суспильного

Что говорят в профсоюзе

Председатель профсоюза заявляет, что задолженность предприятия накапливалась еще с декабря 2014. Однако совсем перестали выплачивать зарплаты в апреле 2020 года

Периодически какие-то мелкие деньги людям, которые выходят на работу, что-то выплачивают. Это задолженность уже второго уровня с апреля прошлого года. Всего задолженность – около 256 миллионов гривен,

– говорит Погорелов.

Один из протестующих – Игорь Крылов в комментарии Суспильному заявил, что авиационный завод задолжал ему более 100 тысяч гривен. Мужчина проводит наземное испытание самолетов, на заводе работает 36 лет.

Важно! Харьковский авиационный завод (ХАЗ) — одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности Украины. Оно состоит из нескольких заводов, которые обеспечивают полный цикл работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в процессе эксплуатации производимых самолетов. Кроме того, имеет наибольший в стране долг перед работниками из-за систематической невыплаты зарплат.

Какова ситуация на дороге

Участники акции непрерывно движутся по пешеходному переходу.

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Образовалась серьезная пробка. Водители в социальных сетях советуют объезжать этот участок.