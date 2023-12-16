Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что это постоянные санкции, которые будут закрывать лазейки для России, а также – работа с третьими странами. Он подчеркнул, что рано или поздно это может привести к тому, что страна-агрессор будет ощущать еще большее влияние санкций на свою экономику.

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Страны Запада когда-то вводили санкции против СССР. После принятия каждого нового пакета ограничений сразу должна начинаться работа над следующим, чтобы закрывать лазейки, которые могут оставаться в санкционной политике.

Это перманентный процесс, который не должен останавливаться. Рано или поздно он будет доведен до такого уровня, когда Россия просто эти санкции не сможет обходить,

– подчеркнул политолог.

"Спасение" за деньги

Россия сейчас "спасается" с помощью третьих стран. Тех, которые, с одной стороны, не приобщаются к санкциям, но с другой – не откровенно на стороне страны-агрессора. Однако на этом они неплохо зарабатывают.

С такими странами нужно работать отдельно. К примеру, в Казахстане уже были определенные переговоры. Страна значительно сократила "параллельный импорт" товаров в Россию. Так Казахстан официально прекратил торговлю теми или иными товарами.

Это сделали после визита западных чиновников. Рейтерович предполагает, что они, вероятно, сказали, что знают, как страна помогает россиянам обходить санкции. Поэтому, мол, мнение о Казахстане будет формироваться на основе этого.

Также на это могло повлиять и то, что некоторые западные компании поняли, что многие россияне пользовались Казахстаном как хабом. Поэтому предприятия стали блокировать товары для этой страны.

"Поставили в условия, что либо вы перестаете делать то, что вы делаете, либо мы в принципе будем блокировать и ваши возможности с нами сотрудничать", – сказал политолог.

Санкции работают

Санкции Запада против России есть достаточно ощутимыми. Что бы там не рассказывал Владимир Путин, ситуация в стране-агрессоре остается достаточно плохой. И вряд ли она сильно улучшится.

Однако для основной военной продукции россияне пока находят компоненты. Все остальное – в России отброшено как минимум на 20 – 30 лет назад. В стране выживают только за свои ресурсы. Россияне так долго продержаться не смогут.

Надо просто не растягивать во времени эти пакеты, а сразу принимать их, закрывать оперативно эти лазейки. И жестче относиться к тем, кто пытается за определенное вознаграждение помочь России эти санкции обходить,

– добавил Игорь Рейтерович.

Например, в Великобритании более сотни предприятий и предпринимателей заплатили огромные штрафы. Все потому, что они догадывались, что помогают России обходить ограничения. Потому им дали альтернативу тюрьме. Они признали вину, закрыли контакты и заплатили деньги.

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