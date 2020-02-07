В Україні виділять 9 мільйонів на 8 стартапів: хто отримає гроші

В Україні планують через тиждень виділити майже 9 мільйонів гривень на 8 українських стартапів. Український фонд стартапів уже визначив переможців пітчинг-сесій – 8 лютого завершилося засідання наглядової ради фонду, яке тривало 24 години.

Переможці діляться на дві категорії, повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Категорії переможців:

Seed-гранти надаються розробникам уже створених продуктів, які потребують розширення та підтримки. Сума грантів – 1 мільйон 250 тисяч гривень.

надаються розробникам уже створених продуктів, які потребують розширення та підтримки. Сума грантів – 1 мільйон 250 тисяч гривень. Інша категорія – pre-seed-гранти, які надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тисяч гривень.

Seed-гранти отримають:

AeroDrone – комплексні рішення на базі безпілотних літаків;

GeoDesign info – аналітичний онлайн-центр;

BIOC – технологія нанополімеризації для отримання біопластику;

FieldBI – аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;

Правомен – автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню;

Framiore – сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

Pre-seed-гранти отримають:

Pytag – торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;

BioBin – мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.

При цьому Фонд безперервно приймає заявки. Для уряду надважливим є розвиток креативних індустрій. Інвестиції в ідеї – це наша стратегія,

– наголосив Гончарук.

Він додав, що наразі є вже 3 нові оцінені стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Він очікується вже на початку березня.

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Що відомо про Український фонд стартапів

Державний фонд, започаткований за ініціативи уряду України в 2018 році для надання грантів українським стартапам. Місія фонду – підтримувати інноваційні проєкти та допомагати талановитим українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії.

Директор фонду – Павло Карташов.

Фонд фінансує стартапи на початкових стадіях їхнього розвитку (pre-seed та seed): у сумі 25 тисяч доларів на стадії pre-seed та 50 тисяч доларів на стадії seed. Таким чином 1 стартап, який зростає, може отримати до 75 тисяч доларів.

Фонд не фінансує: азартних ігор, виробництва та реалізації небезпечних речовин, алкогольних та тютюнових виробів, військових та ядерних технологій.

Цільові сектори фонду: