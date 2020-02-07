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      В Україні виділять 9 мільйонів на 8 стартапів: хто отримає гроші

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      Український фонд стартапів обрав переможців, які отримають 9 мільйонів гривень / medium.com

      В Україні планують через тиждень виділити майже 9 мільйонів гривень на 8 українських стартапів. Український фонд стартапів уже визначив переможців пітчинг-сесій – 8 лютого завершилося засідання наглядової ради фонду, яке тривало 24 години.

      Переможці діляться на дві категорії, повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

      Читайте також: 10 українських стартапів, які перетворились в успішні та прибуткові проєкти

      Категорії переможців:

      • Seed-гранти надаються розробникам уже створених продуктів, які потребують розширення та підтримки. Сума грантів – 1 мільйон 250 тисяч гривень.
      • Інша категорія – pre-seed-гранти, які надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тисяч гривень.

      Seed-гранти отримають:

      • AeroDrone – комплексні рішення на базі безпілотних літаків;
      • GeoDesign info – аналітичний онлайн-центр;
      • BIOC – технологія нанополімеризації для отримання біопластику;
      • FieldBI – аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;
      • Правомен – автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню;
      • Framiore – сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

      Pre-seed-гранти отримають:

      • Pytag – торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;
      • BioBin – мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.

      При цьому Фонд безперервно приймає заявки. Для уряду надважливим є розвиток креативних індустрій. Інвестиції в ідеї – це наша стратегія,
      – наголосив Гончарук.

      Він додав, що наразі є вже 3 нові оцінені стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Він очікується вже на початку березня.

      Читайте також: Як запустити стартап у 2020 році: кращі поради для початківців

      Що відомо про Український фонд стартапів

      Державний фонд, започаткований за ініціативи уряду України в 2018 році для надання грантів українським стартапам. Місія фонду – підтримувати інноваційні проєкти та допомагати талановитим українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії.

      Директор фонду – Павло Карташов.

      Фонд фінансує стартапи на початкових стадіях їхнього розвитку (pre-seed та seed): у сумі 25 тисяч доларів на стадії pre-seed та 50 тисяч доларів на стадії seed. Таким чином 1 стартап, який зростає, може отримати до 75 тисяч доларів.

      Фонд не фінансує: азартних ігор, виробництва та реалізації небезпечних речовин, алкогольних та тютюнових виробів, військових та ядерних технологій.

      Цільові сектори фонду:

      • штучний інтелект (AI),
      • доповнена реальність (AR/VR),
      • великі дані (BigData),
      • блокчейн,
      • кібербезпека,
      • захист (Defence),
      • медицина та охорона здоров'я,
      • подорожі,
      • фінансові технології (FinTech),
      • освітні технології (EdTech),
      • робототехніка,
      • професійні послуги,
      • програмне забезпечення як послуга (SaaS),
      • виробництво,
      • електронна комерція,
      • інтернет речей (IoT).
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Стартап Техно Новини Техно IT-бізнес Інвестиції Інвестиції 24 Інвестиції Гроші Кабінет Міністрів України
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