В Україні виділять 9 мільйонів на 8 стартапів: хто отримає гроші
В Україні планують через тиждень виділити майже 9 мільйонів гривень на 8 українських стартапів. Український фонд стартапів уже визначив переможців пітчинг-сесій – 8 лютого завершилося засідання наглядової ради фонду, яке тривало 24 години.
Переможці діляться на дві категорії, повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
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Категорії переможців:
- Seed-гранти надаються розробникам уже створених продуктів, які потребують розширення та підтримки. Сума грантів – 1 мільйон 250 тисяч гривень.
- Інша категорія – pre-seed-гранти, які надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тисяч гривень.
Seed-гранти отримають:
- AeroDrone – комплексні рішення на базі безпілотних літаків;
- GeoDesign info – аналітичний онлайн-центр;
- BIOC – технологія нанополімеризації для отримання біопластику;
- FieldBI – аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;
- Правомен – автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню;
- Framiore – сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.
Pre-seed-гранти отримають:
- Pytag – торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;
- BioBin – мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.
При цьому Фонд безперервно приймає заявки. Для уряду надважливим є розвиток креативних індустрій. Інвестиції в ідеї – це наша стратегія,
– наголосив Гончарук.
Він додав, що наразі є вже 3 нові оцінені стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Він очікується вже на початку березня.
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Що відомо про Український фонд стартапів
Державний фонд, започаткований за ініціативи уряду України в 2018 році для надання грантів українським стартапам. Місія фонду – підтримувати інноваційні проєкти та допомагати талановитим українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії.
Директор фонду – Павло Карташов.
Фонд фінансує стартапи на початкових стадіях їхнього розвитку (pre-seed та seed): у сумі 25 тисяч доларів на стадії pre-seed та 50 тисяч доларів на стадії seed. Таким чином 1 стартап, який зростає, може отримати до 75 тисяч доларів.
Фонд не фінансує: азартних ігор, виробництва та реалізації небезпечних речовин, алкогольних та тютюнових виробів, військових та ядерних технологій.
Цільові сектори фонду:
- штучний інтелект (AI),
- доповнена реальність (AR/VR),
- великі дані (BigData),
- блокчейн,
- кібербезпека,
- захист (Defence),
- медицина та охорона здоров'я,
- подорожі,
- фінансові технології (FinTech),
- освітні технології (EdTech),
- робототехніка,
- професійні послуги,
- програмне забезпечення як послуга (SaaS),
- виробництво,
- електронна комерція,
- інтернет речей (IoT).