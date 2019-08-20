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      Стрілянина у Голосіївському районі Києва: кого звинувачують у нападі та хто постраждав

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      Стрілянина в Голосіївському районі 20 серпня 2019 – постраждалі
      Місце стрілянини у Голосіївському районі Києва / "Інформатор"

      Учасниками стрілянини у Голосіївському районі Києва були охоронці – представники "Муніципальної варти" та приватної охоронної фірми. Власне останніх вважають винуватцями інциденту. Відомо, що у результаті дві людини зазнали серйозних поранень. Також правоохоронці найближчим часом мають затримати щонайменше 5 осіб.

      Уночі проти 20 серпня у Голосіїському районі Києва сталася стрілянина. Цьому передував конфлікт між двома групами невідомих. У результаті щонайменше дві людини зазнали вогнепальних поранень і їх госпіталізувалди. Крім того, одного з них ще поранили ножем.

      Зверніть увагу! Чоловіка та жінку розстріляли біля пляжу у Чернігові: потім зловмисники поїхали грабувати інших

      ЗМІ пишуть, що серед учасників інциденту були співробітники служби охорони. Згодом у поліції уточнили, що конфлікт стався між представниками "Муніципальної варти" та приватної охоронної фірми. Крім того, правоохоронці у межах розшукових заходів з’ясували імена кількох зловмисників, зараз вони вирішують питання щодо затримання п’ятьох із них. До справи вже долучили їхні адвокати.

      Усі ці п’ять активних учасників стрілянини мають тілесні ушкодження, відтак їм надають усю необхідну допомогу. Слідчі дії тривають, зокрема обшуки. За словами правоохоронців, цілком імовірно, після встановлення всіх обставин інциденту він отримає додаткову кваліфікацію. Наразі ж відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Якщо провину винуватців стрілянини доведуть, їм загрожує позбавлення волі до семи років.

      Що ще відомо про стрілянину у Голосіївському районі Києва

      Як розповів керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, стрілянина сталася у Голосіївському парку. Тут під час планового обходу співробітники "Муніципальної варти" групу підозрілих осіб у чорній уніформі, які щось між собою гучно обговорювали. Коли ж муніципальні охоронці спробували з’ясувати, у чому річ, чоловіки у формі почали їх ображати, використовуючи ненормативну лексику.

      За словами Гуменного, відповідно до інструкцій, "Муніципальна варта" про інцидент сповістила чергового та керівництво. Останні, зі свого боку, самі вирушили на місце інциденту та відправили туди двох чергових екіпажів групи швидкого реагування (ГШР).

      Коли ж вони прибули, то почали з’ясовувати усі обставини конфлікту з чоловіками у формі. Однак, останні скоїли напад на представників муніципальної охорони та відкрили стрілянину з вогнепальної зброї. Також зловмисники влучили кулею у бокове скло однієї з патрульних машин ГШР, внаслідок чого її водій зазнав поранення голови та його терміново відвезли до Київської клінічної лікарні. До слова, потрапляли потерпілого на тій же машині, в яку влучили зловмисники. Також ножового поранення стегна зазнав охоронник чергового наряду.

      Ще один гучний інцидент! У Києві через сварку чоловік вистрелив у дівчину

      Гуменний додає, що опісля муніципальна охорона викликала поліцію усю необхідну інформацію. Хоча правоохоронцям і вдалося у підсумку вийти на п’ятьох нападників, проте решта втекла з місця події на кількох автомобілях, і наразі невідомо, де вони перебувають.

      Схожа подія нещодавно сталася у Чернівцях, проте, хто брав участь у конфлікті, невідомо, лише є інформація, що учасниками сутички були 5 осіб. У результаті до лікарні з ножовими пораненнями потрапили двоє осіб, одному із них медики не зуміли врятувати життя. Також, за словами правоохоронців, незначних тілесних ушкоджень зазнали ще двоє чоловіків.

      інші гучні випадки нападу на людей, що траплялися нещодавно в україні: 
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      Теги: Новини України Стрілянина Кримінальні новини Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
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