У Зеленського заявили, що реакція на трагічну смерть 5-річного хлопчика неодмінно буде

Президент України Володимир Зеленський обов’язково відреагує на вбивство 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому. Однак зробити він це може у спосіб. передбачений законом.

Однак реагувати він може у межах своєї компетенції, про це заявив радник президента та його представник у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі програми "Право на владу".

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Стефанчук наголосив, що Володимир Зеленський щиро висловлює співчуття рожині невинно загиблого хлопчика, тому що "такі речі неможливо виправдати нічим". Водночас він анонсував реакцію президента на трагедію, однак чи стосуватися вона відставки Авакова – не сказав.

Мені здається, що реакція неодмінно буде. Ця реакція буде, безперечно, в межах компетенції Президента України,

– наголосив він.

Радник Зеленського наголосив, що ця справа буде на контролі президента.

"Будь-які речі, пов’язані з реакцією на діяльність уряду, це не зовсім компетенція президента, і її може здійснювати лише у передбачений законом спосіб", – додав Стефанчук.

Зазначимо, після смерті хлопчика глава дежрави заявив, що бере справу під свій особистий контроль. Президент пообіцяв, що не буде "жодного пом'якшення та жодної спроби зам'яти цю справу".

У зв’язку з тим, що у вбивстві 5-річного Кирила підозрюють поліцейських, 4 червня в низці міст України обурені люди влаштували протести . Вони вимагали відставки Авакова, покарання винних та переатестації поліції. Тим часом петиція за відставку Авакова зібрала понад 25 тисяч голосів. Однак сам міністр внутрішніх справ сказав, що у відставку не піде.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.



Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.