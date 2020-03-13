Україна закриває кордони: як українцям повернутись додому і що буде з бізнесом

Україна розпочинає посилену боротьбу із епідемією коронавірусу, яка вже забрала 710річної жительки Житомирської області. Рада національної безпеки і оборони України вирішила закрити кордон для іноземців – обмеження діятимуть два тижні. Про те, як повернутись додому українцям та чи вплинуть заходи на бізнес, пояснили у Державній митній службі.

Усю відому наразі інформацію стосовно сполучення із третіми країнами та роботу пунктів пропуску опублікували на сайті Держмитслужби.

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Коли Україна закриває кордон для громадян третіх країн?

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Україна закриє кордон за 24 години. Заборона діятиме протягом двох тижнів — з 15 до 29 березня. Подальші кроки визначить РНБО в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу Covid-19 у світі.

Чи зможуть українці повернутись додому?

Так. Іноземні країни безперешкодно випускатимуть громадян третіх держав. По поверненню з країн, де зараз вирує коронавірус, українці проходитимуть процедуру обсервації.

Чи торкнеться закриття кордону вантажних перевезень?

Ні. Встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Чи зможуть в'їхати до України водії вантажівок, які є іноземцями?

Вирішить РНБО. Водночас Держмитслужба спільно з Мінінфраструктури клопотали про таку можливість для водіїв-іноземців, транзитного транспорту, екіпажів суден тощо. Ймовірно, для них будуть введені додаткові вимоги щодо медичних перевірок та строку перебування.

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Які види сполучення для вантажних перевезень поки працюватимуть?

Усі великі пункти пропуску, в тому числі:

основні аеропорти;

порти;

наземні пункти пропуску.

Важливо! Обмеження будуть стосуватись певних місцевих пунктів пропуску, піших переходів, малозавантажених залізничних переходів.

Яка зараз ситуація із сполученням з країнами-сусідами?

Словаччина вже обмежила для іноземців в'їзд до країни. Авіа, автобусне та пасажирське залізничне сполучення призупинене. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути обладнані захисними засобами. Аеропорти будуть відкриті лише для вантажних рейсів.

вже обмежила для іноземців в'їзд до країни. Авіа, автобусне та пасажирське залізничне сполучення призупинене. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути обладнані захисними засобами. Аеропорти будуть відкриті лише для вантажних рейсів. Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою, починаючи з неділі, 15 березня, з 12 години ночі.

Яка ситуація із вантажними перевезеннями країнами Європи?

Кордон Італія – Словенія. Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Рух дозволено тільки у випадку, якщо кінцевим пунктом призначення є Словенія або якщо вантажівки завантажені поштовими відправленнями, медичним обладнанням або фармацевтичною продукцією та гуманітарною допомогою. Італія планує закрити кордони також із Словенії до Італії.

Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Рух дозволено тільки у випадку, якщо кінцевим пунктом призначення є Словенія або якщо вантажівки завантажені поштовими відправленнями, медичним обладнанням або фармацевтичною продукцією та гуманітарною допомогою. Італія планує закрити кордони також із Словенії до Італії. Кордон Хорватія – Словенія. Кордон закрито для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії.

Кордон закрито для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії. Кордон Угорщина – Словенія . Кордон закрито для всього руху з Італії до Угорщини.

. Кордон закрито для всього руху з Італії до Угорщини. Кордон Австрія – Словенія. Тут поки немає ніяких обмежень.

Куди прямувати вантажівкам, поки немає переліку пропускних пунктів від РНБО?

Держмитслужба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами.

Потрібна інформація! Варто слідкувати, які заходи вживають інші країни у запобіганні поширенні інфекції. Є ймовірність того, що водії не зможуть пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час.

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Чи вплинуть ці обмеження на оформлення митних декларацій?

Ні. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП "Шегині", зможе заїхати/виїхати через ПП "Краківець" Галицької митниці.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 13 березня в Україні є лише два підтверджені випадки захворювання на коронавірус – обидва у Чернівцях. Підтвердили захворювання було і в 71-річної жінки з Радомишля. На жаль, через хворобу вона померла.

Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала.

Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби.

У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.

У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.

З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.