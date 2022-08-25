Нунцію висловили розчарування України

Про це Дмитро Кулеба сказав під час брифінгу з італійським колегою Луїджі Ді Майо. Міністр зазначив, що в Україні "уважно ознайомилися з висловлюванням Папи Франциска".

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Після цього було ухвалено рішення запросити до МЗС апостольського нунція "для висловлення розчарування України цими словами".

Дмитро Кулеба розповів, що 25 серпня нунцій був у МЗС. Міністр анонсував, що незабаром з'явиться відповідна заява МЗС України, в якій будуть повідомлені деталі.

Кулеба назвав запрошення нунція до МЗС "доволі безпрецедентним випадком і говорить саме за себе".

Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо,

– резюмував Кулеба.