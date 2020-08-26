Від українського Уханя та тіл у мішках до фонду боротьби з COVID-19: як починалась епідемія
Монастириська ще весною називали українським Уханем. На дорозі стояв блокпост і машини, які виїжджали чи виїжджали, перевіряли. З початку епідемії, Монастириська ледь не щодня встановлювало антирекорди і потрапляло в заголовки новин. З них усе і починалось в Україні.
Хронологію подій та важливі деталі згадали журналісти програми "Наші гроші" від Bihus.info на 24 каналі.
Зверніть увагу В МОЗ прописався скандальний фармацевтичний дилер часів Януковича: розслідування
Український Ухань
За офіційними даними в його рідних Монастириськах живе трохи понад 6 тисяч людей. А у невеликих містах, де всі всіх знають – інформація про недугу шириться швидко.
Було знелюднення, як тільки почали хворіти знайомі. Немає абстрактної хвороби, десь вигаданої лікарями чи політиками. В маленьких суспільствах – в таких як громада, райони, люди знайомі, хтось комусь родич – всі знали, що хто конкретно захворів. Дійсно зменшили контакти до мінімуму,
– розповів мер міста Андрій Старух.
Паніка у березні, була максимальною. Хоча епідемія ще навіть не почала набирати обертів. Односельці відмовились ховати одного з перших померлих від COVID-19 в Україні. Одного з перших, хто отримав позитивний тест. Медперсонал лікарні недбало віддав тіло померлого від коронавірусу родині у звичайному мішку. Також в лікарні відмовилися допомогти у транспортуванні тіла померлого через страх заразитися.
Тести на коронавірус та допомога від олігархів
В березні про тести говорили всі. Всі на них чекали. І всі їх шукали. І ці "всі" не громадяни, сконцентровані на масках і антисептиках. Добути тести було випробуванням для держави.
За тиждень до того, як у Борисполі сів перший літак із тестами, а на Тернопільщині на ґанок лікарні виставили тіло в пакеті, Офіс Президента зібрав за одним столом представників бізнесу та олігархів.
Зеленський зустрівся з представниками бізнесу / Фото пресслужби ОПУ
Для збору коштів потрібна була благодійна організація. Надати свій менеджмент і рахунки умовному Фонду Офісу Президента погодився одеський фонд "Корпорація монстрів. Втім, вже за місяць "Корпорація монстрів" і Фонд ОП припинили співпрацю.
Ще раніше Фонд ОП полишили фахівці, яких в проєкт залучали для консультацій. Залишки грошей олігархів "Корпорація монстрів" передала фонду "Прайм". Фонду, який спеціально для цього оперативно купив Борис Баум, який отримав громадянство України у 2020 році. Це його Офіс Президента від початку призначив приглядати за гральним бізнесом. Потім він виявився одним із менеджерів від ОП у розв'язанні проблеми з епідемією.
Ця країна довгий час вас годувала, прийшов час вам допомогти країні. Нам зараз знадобиться 12 – 13 мільярдів гривень,
– заявляв Зеленський.
Але все, що вдалося зібрати ОП з найбагатших людей країни – 380 мільйонів. Тобто в 30 разів менше. Втім, багато що свідчить, що проблема була не стільки в небажанні розлучатись із грошима, скільки в довірі до ОП і рівня їхньої ефективності.
Перші вантажі з Китаю
23 березня в аеропорту Бориспіль сідає військовий літак ІЛ-76. Борт вщент забитий коробками з вантажем. Це перший вантаж, який за кошти Фонду ОП привезли з Китаю. Андрій Мотовиловець – єдиний нардеп, який супроводжував літак з першим гуманітарним медвантажем з Китаю до України.
Що відомо про допомогу Китаю?
Літак Збройних сил Іл-76 вночі 23 березня приземлився в аеропорту "Бориспіль". Тести на коронавірус із Китаю вже в Україні: літак ЗСУ приземлився в Києві.
У ньому з китайського Гуанчжоу привезли тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 та медичні маски. Зокрема, доставили 250 тисяч експрес-тестів, а також тести ПЛР для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії.
Замовлення на вантаж формувались фактично в режимі реального часу, адже за кожну партію тестів, масок чи кожен апарат ШВЛ доводилось у прямому сенсі слова змагатись з іншими країнами.
Так само в реальному часі змінювались і очікування ОП: що взагалі прилетить з Китаю. Замість обіцяних президентом 10 мільйонів високоточних ПЛР-тестів, більшість вантажу склали експрес-тести. Тести, з яких спрацьовує лише 1 з 3.
В ОП зрештою порахували вантаж, заявивши, що привезли 250 тисяч швидких – тобто експрес-тестів. Уточнювати кількість точних ПЛР-тестів не стали. А от таких потрібних ПЛРів – передали трохи понад 500. І ці півтисячі високоточних тестів для України придбав Фонд китайського мільярдера Джека Ма.
Так само як і обіцяні мільярди від олігархів, обіцяні мільйони точних тестів – виявилися лише пафосними заявами і піаром. Бо замість 10 мільйонів точних ПЛРів на борту прилетіло лише 500. З них до Тернопільської області, де тестували мешканців маленьких Монастириськ, передали 18.
Кожен 5 медик – хворий
Саме центральна районна лікарня у Монастириськах стала форпостом у війні з коронавірусом. З початку епідемії сюди щодня звозили хворих з усього району з підозрами на інфікування. І щодня медики ризикували самі опинитися на лікарняному ліжку з недугою 35 з них захворіли.
Нагадаймо Яка ситуація в медзакладах України: фото та відео з лікарень
Загалом на початку епідемії кожен 5-й хворий в Україні – був лікар. Поки монастириські медики шукали допомоги, у Києві вже готувались приймати хворих. Але по-особливому. Як і самі хворі мали бути особливими.
VIP-палати
25 березня Київська міська держадміністрація видає наказ про підготовку в лікарнях окремих VIP-палат.
Олександрівська лікарня – одна із переліку в наказі КМДА і перша, куди почали звозити інфікованих коронавірусом у столиці. Серед госпіталізованих був і перший нардеп. Після публікації наказу, у КМДА видають недолуге пояснення. VIP-палати нібито готують для ув'язнених. Зараз версія змінилася. Накази називають просто копією старих попередніх документів, а VIP-палати уже начебто мали бути для іноземців
"Епіцентр" дуже "допоміг"
В той момент, коли працювати могли тільки продуктові магазини і аптеки – "Епіцентр" нардепа Андрія Гереги на карантин не ходив. У виправдання порушень правил карантину, коли навколо всі позачинялися – окрім будматеріалів, полиці забили масками, респіраторами і антисептиками. Товар дефіцитний і потрібний, але й ціни на нього в "Епіцентрі" не стримували. Такий собі будівельно-аптечний монополіст.
Коли припаси розійшлись, Герега відправив за ними в Китай найбільший у світі літак – "Мрію". Серед голосних заяв ніхто з чиновників так і не обмовився, що більшість вантажу "Мрії" прилетіла для герегиного "Епіцентру". Вони подавали це, як гуманітарку, яку вигризли для українців. А потім ту саму "вигризену" гуманітарку з "Мрії" Гегера пропонувати купити меру Києва Віталію Кличку і депутатам.
До теми У Зеленського пояснили, чому президент особисто зустрічав літак з вантажем для "Епіцентру"
Створення Фонду боротьби з COVID-19
В середині квітня, якраз під час головних релігійних свят, епіцентр хвороби з аеропортів і прикордонних пунктів перекочував у церкви. Врешті решт результат таких закликів виглядав так: оточені поліцією церкви, поодинокі парафіяни, служіння без слухачів і десятки монахів і священників в лікарнях
Якраз в розпал релігійних свят, коли люди вже місяць сиділи по домівках, в країні була майже сотня померлих, а число інфікованих перевалило за 3 тисячі, Верховна Рада нарешті спромоглася створити спецфонд для боротьби з коронавірусом.
До того, основний фінансовий удар по забезпеченню лікарів усім необхідним прийшовся на волонтерів та місцеві кошти. Окрім респіраторів, благодійники шукали маски, рукавиці, бахіли, окуляри, костюми і антисептики.
Усього за 4 місяці "Пацієнти України" зібрали понад 20 мільйонів гривень. Захистом забезпечили 8 тисяч медиків.
Що робили у МОЗ?
МОЗ, схоже, хотів інші костюми, не українські, а китайські. І не дешеві. Для цього там навіть скасовують угоду, яку вже погодило профільне підприємство "Медичні закупівлі". Буквально за ніч міністерство знаходить нового постачальника, при цьому збільшивши ціну вдвічі.
Важливо COVID-19 у Києві: за добу виявили 95 хворих
В цю ж ніч потенційні 90 тисяч українських костюмів за 22 мільйони, перетворюються на 70 тисяч китайський і вже за 35 мільйонів. Доки МОЗ грається з вірусом, то скасовує закупівлі взагалі, то змінює постачальників, роль міністерства охорони здоров'я переймає на себе Нафтогаз.
Офіс Президента, Нафтогаз, бізнесмени і волонтери – захист медикам купували напевно усі, крім тих, хто повинен був би. МОЗ вперше опинився в ситуації, коли йому закидають не розтрату грошей, а навпаки – повну відсутність будь-яких закупівель. Практично всі централізовані закупівлі для боротьби з коронавірусом робились за гроші із Спецфонду. Гроші звідти роздавали поступово:
- МОЗу із 66 мільярдів Фонду спочатку дісталось лише якихось 3 мільярди. Вже пізніше, в липні докинули ще майже 11;
- Укравтодору дісталось 35 мільярдів;
- ще 7 мільярдів дали Мінекономіки для соціальних виплат;
- 3 з половиною мільярди Мінсоцполітики на матеріальну допомогу та страхові виплати;
- майже стільки ж отримали у МВС - 2,7 мільярда;
- решту розкидали на інші відомства.
Якщо більшість грошей з Фонду з боротьби з COVID-19, пішли на що завгодно крім боротьби з недугою, то навіщо цей Фонд взагалі створювали? Чому б гроші просто не перекинути на профільне відомство. Хоча наш МОЗ так і не спромігся взяти на себе цю функцію. А там де й брав, одразу вилазили історії з завищеними цінами чи маніпуляціями.
Більше – дивіться у відео програми.