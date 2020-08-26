Монастириська ще весною називали українським Уханем. На дорозі стояв блокпост і машини, які виїжджали чи виїжджали, перевіряли. З початку епідемії, Монастириська ледь не щодня встановлювало антирекорди і потрапляло в заголовки новин. З них усе і починалось в Україні.

Хронологію подій та важливі деталі згадали журналісти програми "Наші гроші" від Bihus.info на 24 каналі.

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Український Ухань

За офіційними даними в його рідних Монастириськах живе трохи понад 6 тисяч людей. А у невеликих містах, де всі всіх знають – інформація про недугу шириться швидко.

Було знелюднення, як тільки почали хворіти знайомі. Немає абстрактної хвороби, десь вигаданої лікарями чи політиками. В маленьких суспільствах – в таких як громада, райони, люди знайомі, хтось комусь родич – всі знали, що хто конкретно захворів. Дійсно зменшили контакти до мінімуму,

– розповів мер міста Андрій Старух.

Паніка у березні, була максимальною. Хоча епідемія ще навіть не почала набирати обертів. Односельці відмовились ховати одного з перших померлих від COVID-19 в Україні. Одного з перших, хто отримав позитивний тест. Медперсонал лікарні недбало віддав тіло померлого від коронавірусу родині у звичайному мішку. Також в лікарні відмовилися допомогти у транспортуванні тіла померлого через страх заразитися.

Тести на коронавірус та допомога від олігархів

В березні про тести говорили всі. Всі на них чекали. І всі їх шукали. І ці "всі" не громадяни, сконцентровані на масках і антисептиках. Добути тести було випробуванням для держави.

За тиждень до того, як у Борисполі сів перший літак із тестами, а на Тернопільщині на ґанок лікарні виставили тіло в пакеті, Офіс Президента зібрав за одним столом представників бізнесу та олігархів.



Зеленський зустрівся з представниками бізнесу / Фото пресслужби ОПУ

Для збору коштів потрібна була благодійна організація. Надати свій менеджмент і рахунки умовному Фонду Офісу Президента погодився одеський фонд "Корпорація монстрів. Втім, вже за місяць "Корпорація монстрів" і Фонд ОП припинили співпрацю.

Ще раніше Фонд ОП полишили фахівці, яких в проєкт залучали для консультацій. Залишки грошей олігархів "Корпорація монстрів" передала фонду "Прайм". Фонду, який спеціально для цього оперативно купив Борис Баум, який отримав громадянство України у 2020 році. Це його Офіс Президента від початку призначив приглядати за гральним бізнесом. Потім він виявився одним із менеджерів від ОП у розв'язанні проблеми з епідемією.

Ця країна довгий час вас годувала, прийшов час вам допомогти країні. Нам зараз знадобиться 12 – 13 мільярдів гривень,

– заявляв Зеленський.

Але все, що вдалося зібрати ОП з найбагатших людей країни – 380 мільйонів. Тобто в 30 разів менше. Втім, багато що свідчить, що проблема була не стільки в небажанні розлучатись із грошима, скільки в довірі до ОП і рівня їхньої ефективності.

Довідка. Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Quint заявив, що українські олігархи не мають ніякого впливу на уряд України. Водночас президент зауважив, що олігархам належить 70% – 80% активів у цій країні.

Перші вантажі з Китаю

23 березня в аеропорту Бориспіль сідає військовий літак ІЛ-76. Борт вщент забитий коробками з вантажем. Це перший вантаж, який за кошти Фонду ОП привезли з Китаю. Андрій Мотовиловець – єдиний нардеп, який супроводжував літак з першим гуманітарним медвантажем з Китаю до України.

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Літак Збройних сил Іл-76



У ньому з китайського Гуанчжоу привезли тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 та медичні маски. Зокрема, доставили 250 тисяч експрес-тестів, а також тести ПЛР для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії. Літак Збройних сил Іл-76 вночі 23 березня приземлився в аеропорту "Бориспіль". Тести на коронавірус із Китаю вже в Україні: літак ЗСУ приземлився в Києві У ньому з китайського Гуанчжоу привезли тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 та медичні маски. Зокрема, доставили 250 тисяч експрес-тестів, а також тести ПЛР для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії.

Замовлення на вантаж формувались фактично в режимі реального часу, адже за кожну партію тестів, масок чи кожен апарат ШВЛ доводилось у прямому сенсі слова змагатись з іншими країнами.

Так само в реальному часі змінювались і очікування ОП: що взагалі прилетить з Китаю. Замість обіцяних президентом 10 мільйонів високоточних ПЛР-тестів, більшість вантажу склали експрес-тести. Тести, з яких спрацьовує лише 1 з 3.

В ОП зрештою порахували вантаж, заявивши, що привезли 250 тисяч швидких – тобто експрес-тестів. Уточнювати кількість точних ПЛР-тестів не стали. А от таких потрібних ПЛРів – передали трохи понад 500. І ці півтисячі високоточних тестів для України придбав Фонд китайського мільярдера Джека Ма.

Так само як і обіцяні мільярди від олігархів, обіцяні мільйони точних тестів – виявилися лише пафосними заявами і піаром. Бо замість 10 мільйонів точних ПЛРів на борту прилетіло лише 500. З них до Тернопільської області, де тестували мешканців маленьких Монастириськ, передали 18.

Кожен 5 медик – хворий

Саме центральна районна лікарня у Монастириськах стала форпостом у війні з коронавірусом. З початку епідемії сюди щодня звозили хворих з усього району з підозрами на інфікування. І щодня медики ризикували самі опинитися на лікарняному ліжку з недугою 35 з них захворіли.

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Загалом на початку епідемії кожен 5-й хворий в Україні – був лікар. Поки монастириські медики шукали допомоги, у Києві вже готувались приймати хворих. Але по-особливому. Як і самі хворі мали бути особливими.

VIP-палати

25 березня Київська міська держадміністрація видає наказ про підготовку в лікарнях окремих VIP-палат.

Олександрівська лікарня – одна із переліку в наказі КМДА і перша, куди почали звозити інфікованих коронавірусом у столиці. Серед госпіталізованих був і перший нардеп. Після публікації наказу, у КМДА видають недолуге пояснення. VIP-палати нібито готують для ув'язнених. Зараз версія змінилася. Накази називають просто копією старих попередніх документів, а VIP-палати уже начебто мали бути для іноземців

"Епіцентр" дуже "допоміг"

В той момент, коли працювати могли тільки продуктові магазини і аптеки – "Епіцентр" нардепа Андрія Гереги на карантин не ходив. У виправдання порушень правил карантину, коли навколо всі позачинялися – окрім будматеріалів, полиці забили масками, респіраторами і антисептиками. Товар дефіцитний і потрібний, але й ціни на нього в "Епіцентрі" не стримували. Такий собі будівельно-аптечний монополіст.

Коли припаси розійшлись, Герега відправив за ними в Китай найбільший у світі літак – "Мрію". Серед голосних заяв ніхто з чиновників так і не обмовився, що більшість вантажу "Мрії" прилетіла для герегиного "Епіцентру". Вони подавали це, як гуманітарку, яку вигризли для українців. А потім ту саму "вигризену" гуманітарку з "Мрії" Гегера пропонувати купити меру Києва Віталію Кличку і депутатам.

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Створення Фонду боротьби з COVID-19

В середині квітня, якраз під час головних релігійних свят, епіцентр хвороби з аеропортів і прикордонних пунктів перекочував у церкви. Врешті решт результат таких закликів виглядав так: оточені поліцією церкви, поодинокі парафіяни, служіння без слухачів і десятки монахів і священників в лікарнях

Якраз в розпал релігійних свят, коли люди вже місяць сиділи по домівках, в країні була майже сотня померлих, а число інфікованих перевалило за 3 тисячі, Верховна Рада нарешті спромоглася створити спецфонд для боротьби з коронавірусом.

До того, основний фінансовий удар по забезпеченню лікарів усім необхідним прийшовся на волонтерів та місцеві кошти. Окрім респіраторів, благодійники шукали маски, рукавиці, бахіли, окуляри, костюми і антисептики.

Усього за 4 місяці "Пацієнти України" зібрали понад 20 мільйонів гривень. Захистом забезпечили 8 тисяч медиків.

Що робили у МОЗ?

МОЗ, схоже, хотів інші костюми, не українські, а китайські. І не дешеві. Для цього там навіть скасовують угоду, яку вже погодило профільне підприємство "Медичні закупівлі". Буквально за ніч міністерство знаходить нового постачальника, при цьому збільшивши ціну вдвічі.

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В цю ж ніч потенційні 90 тисяч українських костюмів за 22 мільйони, перетворюються на 70 тисяч китайський і вже за 35 мільйонів. Доки МОЗ грається з вірусом, то скасовує закупівлі взагалі, то змінює постачальників, роль міністерства охорони здоров'я переймає на себе Нафтогаз.

Офіс Президента, Нафтогаз, бізнесмени і волонтери – захист медикам купували напевно усі, крім тих, хто повинен був би. МОЗ вперше опинився в ситуації, коли йому закидають не розтрату грошей, а навпаки – повну відсутність будь-яких закупівель. Практично всі централізовані закупівлі для боротьби з коронавірусом робились за гроші із Спецфонду. Гроші звідти роздавали поступово:

МОЗу із 66 мільярдів Фонду спочатку дісталось лише якихось 3 мільярди. Вже пізніше, в липні докинули ще майже 11;

Укравтодору дісталось 35 мільярдів;

ще 7 мільярдів дали Мінекономіки для соціальних виплат;

3 з половиною мільярди Мінсоцполітики на матеріальну допомогу та страхові виплати;

майже стільки ж отримали у МВС - 2,7 мільярда;

решту розкидали на інші відомства.

Якщо більшість грошей з Фонду з боротьби з COVID-19, пішли на що завгодно крім боротьби з недугою, то навіщо цей Фонд взагалі створювали? Чому б гроші просто не перекинути на профільне відомство. Хоча наш МОЗ так і не спромігся взяти на себе цю функцію. А там де й брав, одразу вилазили історії з завищеними цінами чи маніпуляціями.

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