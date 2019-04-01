Випуск новин за 17:00: Порушення на виборах. Реакція ОБСЄ на вибори
У випуску новин за 1 квітня станом на 17:00 – найпоширеніші порушеннями цьогорічних виборів були: підкуп виборців, незаконна агітацію, пошкодження та фотографування бюлетенів. В ОБСЄ визнали законність першого туру президентських виборів в Україні, почесний президент парламентської асамблеї Ілка Канерва зазначив, що громадяни мали можливість вільного волевиявлення.
Також у випуску:
Корупція і війна – ці проблеми українці традиційно вважають головними для держави.
На Тернопільщині двоє чоловіків вночі ломились на виборчу дільницю, бо думали, що там триває дискотека.
21 квітня в Україні повинен відбутися другий тур.
Джерело: 24 канал
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