Вірменії та Азербайджану пропонують провести переговори в Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія запропонувала лідерам Азербайджану і Вірменії провести переговори в Тбілісі. Країна наполягає на тому, щоб в Нагірному Карабасі встановили мир.
Грузія перебуває у хороших стосунках як з Вірменією, так і з Азербайджаном. Саме тому Гахарія висловив стурбованість розвитком подій у сусідніх державах та закликав їх до вирішення конфлікту. Про це повідомляє "Sputnik Georgia".
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Всі ми розуміємо, що подальша ескалація вкрай негативно позначиться на безпеці всього регіону,
– підкреслив Гахарія.
За словами прем'єр-міністра, Грузія готова в будь-якому форматі сприяти врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі. Зокрема, провести зустріч представників сторін у Тбілісі.
Хто ще пропонував сторонам конфлікту майдачик для переговорів
Росія пропонувала Вірменії та Азербайджану провести переговори у Криму. На думку так званого депутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека, анексований український півострів ідеально підходить для таких цілей.
У МЗС України заявили про неможливість проведення таких переговорів на окупованій території. Українські дипломати назвали пропозицію Росії "сезонним загостренням у маріонеток Кремля".
Що відомо про війну в Нагірному Карабасі
- Бойові дії у Нагірному Карабасі розпочалися 27 вересня.
- Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією триває вже понад 30 років. У ньому Туреччина висловила підтримку Азербайджану, а Росія – Вірменії.
- Україна підтримує територіальний суверенітет Азербайджану. Адже раніше держава висловлювала підтримку нашій країні.
- Європейський суд зобов'язав сторони конфлікту негайно припинити бойові дії.
- Вірменія сказала, що готова до мирних переговорів за однієї умови.