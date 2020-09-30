Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія запропонувала лідерам Азербайджану і Вірменії провести переговори в Тбілісі. Країна наполягає на тому, щоб в Нагірному Карабасі встановили мир.

Грузія перебуває у хороших стосунках як з Вірменією, так і з Азербайджаном. Саме тому Гахарія висловив стурбованість розвитком подій у сусідніх державах та закликав їх до вирішення конфлікту. Про це повідомляє "Sputnik Georgia".

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Всі ми розуміємо, що подальша ескалація вкрай негативно позначиться на безпеці всього регіону,

– підкреслив Гахарія.

За словами прем'єр-міністра, Грузія готова в будь-якому форматі сприяти врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі. Зокрема, провести зустріч представників сторін у Тбілісі.

Хто ще пропонував сторонам конфлікту майдачик для переговорів

Росія пропонувала Вірменії та Азербайджану провести переговори у Криму. На думку так званого депутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека, анексований український півострів ідеально підходить для таких цілей.

У МЗС України заявили про неможливість проведення таких переговорів на окупованій території. Українські дипломати назвали пропозицію Росії "сезонним загостренням у маріонеток Кремля".

Що відомо про війну в Нагірному Карабасі