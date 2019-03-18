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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Як по Росії вдарила окупація Криму та чому Кремль за це розплачується досі

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      Через окупацію Криму Росія вже втрати понад 150 мільярдів доларів, – Bllomberg
      Через окупацію Криму Росія вже втрати понад 150 мільярдів доларів, – Bllomberg

      Хоча Росія продовжує незаконно інтегрувати у власну економіку Крим, проте втрати Кремля через окупацію півострова продовжують зростати. Доливають олії у вогонь і постійні санкції з боку США та Європейського союзу, які вони запровадили як через анексію, так і через імовірне російське втручання у вибори президента США.

      Зокрема, країна-агресор страждає від низьких світових цін на нафту, що є основним її експортним продуктом, а також від низького рівня іноземних інвестицій (після певного підйому у 2017 році прямі іноземні інвестиції скоротилися і навіть мали негативні показники у другому кварталі 2018 року) та низьких доходів серед населення, пише Bloomberg.

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      "Економічне затишшя означає, що менше грошей потрапляє до простих росіян. З моменту окупації Криму та внаслідок зниження цін на нафту країна близько двох років перебуває у стані рецесії, а середні доходи населення ледь перевищують 30 тисяч рублів у місяць, що дорівнює близько 459 доларам. Щоправда один із регіонів, де доходи зросли, – це Крим, оскільки доходи населення тут зростають з низької бази, таким чином намагаючись зрівнятися з середньою зарплатою у Росії", – зазначають автори матеріалу.

      Росія, Крим, анексія, окупація, гроші, економіка
      Економіка Росії впала майже на 10% порівняно з 2013 роком

      За словами аналітиків видання, упродовж останніх п’яти років економіка Росії впала на 6% через санкції. Водночас, відповідно до результатів дослідження, яке економіст Скотт Джонсон опублікував у 2018 році, "економіка найбільшого у світі експортера енергії "просіла" майже на 10% або на 150 мільярдів доларів – це якщо порівнювати з показниками кінця 2013 року". Фахівець каже, що такі показники є пов'язанами з падінням цін на нафту (близько 4% у загальних втратах), але основна причина – санкції та інші фактори. До прикладу, число російський компаній і приватних осіб, що потрапили під санкції з боку США, з 2014 року збільшилося у чотири рази та тепер становить понад 700.

      Але Росія все ж продовжує інтегрувати Крим у власну економіку, вкладаючи мільярди в нові електростанції та будівництво гігантського мосту. Проте нещодавнє опитування показало, що привабливість анексії у самій РФ починає знижуватися – лише 39% росіян вважають, що "приєднання Криму" принесло більше користі, аніж шкоди, натомість у 2014 році таких людей було 67%.

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      Російський опозиціонер Олексій Навальний, зі свого боку, підтверджує судження аналітиків ресурсу. Як зауважив політик, реальні доходи населення РФ падають шостий рік поспіль.

      "Країна заплатила досить високу плату. У нас тут просто все зруйнувалося та розвалилося остаточно, але зате значна частина населення країни є дико збудженою щодо зовнішньої політики та перебуває у цих зовнішньополітичних галюцинаціях", – підкреслив він.

      Росія, Крим, анексія, окупація, гроші, економіка
      Інвестиційна привабливість Росії після окупації Криму суттєво обвалилася: наприкінці 2018 року вона мала негативні показники

      які наслідки має окупація росією Криму:
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      Теги: Санкції Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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