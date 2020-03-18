Зеленський зібрав олігархів через коронавірус: в "Слузі народу" пояснили зустріч на Банковій

Про перший випадок коронавірусу у Верховній Раді, запровадження карантину, призначення нового генерального прокурора та ситуацію всередині монобільшості – в програмі "Що це було" із Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

Про нардепа Шахова, в якого виявили коронавірус

– Можливо, це політична "чуйка", але ні на позачерговому та пленарному засіданні в Раді його не було. Цього тижня його контакти з Верховною Радою були мінімальні, якщо взагалі мали місце.

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– Є інформація, що він відпочивав закордоном, і, імовірно, що там міг підчепити цей вірус. Це те, як зараз відбувається зараження більшості українських громадян. Тобто, те, що вони перебували в країнах, де вирує епідемія. Можливо, мали контакти з хворими.

Що відомо про зараження Шахова?Нардеп Сергій Шахов прилетів додому 11 березня. Переночував вдома, а наступного дня був у Києві. Шахов не був на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Ради 17 березня 2020 року. Однак відвідував профільний комітет. Після цього з'явились симптоми коронавірусу.



Інформацію про позитивний тест на коронавірус повідомили 18 березня. Наразі Шахов перебуває на самоізоляції.



Сам він прокоментував ситуацію, зазначивши, що медична лабораторія, де він здавав аналізи, телефоном підтвердила, що в нього коронавірус.

– Парламент не пішов на карантин. Ми перейшли в режим роботи комітетів. 18 березня деякі з них засідали, наприклад, Комітет з гуманітарної політики. Депутати засідали повноцінно, адже згідно з регламентом є виписана процедура. Втім ще минулого тижня Дмитро Разумков прийняв рішення, що відвідування буде обмеженим. Комітет з гуманітарної політики тестував обмежену присутність. Деякі доповідачі брали участь в засіданні в онлайн-режимі.

Про заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом

– Перше засідання, направлене на проведення карантинних заходів, в уряді провели ще у середу, 11 березня 2020 року. Дехто говорив, що карантин – це завчасна міра, щоб обмежити права громадян. Інші ж підтримували це рішення. Наразі однією з проблем залишається нестача медичних масок та тест-систем в країні. Влада прийняла рішення спростити систему закупівель, щоб отримати маски та ліки своєчасно.

Зверніть увагу! Масок у столичних аптеках та більшості міст України немає. Подекуди у мережі з'являються фото з упаковками, які продають за шалену суму. На веб-сайтах низки аптек зараз ситуація однакова – масок немає в наявності.

– В лада вживає максимальні заходи, враховуючи обставини, які зараз є. Уряд намагається хоча б частково мінімізувати економічні втрати для бізнесу, який також змушений відпустити своїх працівників на карантин. Це новий виклик, який є непростим не лише для України, а й для світу



Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу

Про зустріч Зеленського з олігархами

– Зазвичай представники великого бізнесу діяли щодо країни з точністю до навпаки – вони "витискали з неї всі соки". Зараз ситуація – дуже складна, тому всі повинні об'єднатися, а також розуміти виклики, які стоять перед країною. Я думаю, що це був нормальний крок. Зрозуміло, що є певні ризики. Однак, враховуючи те, що більшість з тих, хто були присутні на цій зустрічі, погодилися виділити або певний ресурс для закупівель обладнання, або в інший спосіб допомагати як місцевій владі в певному регіоні, так і на центральному рівні.

Що відомо про зустріч президента з бізнесменами?Зустріч відбулася 16 березня. Президент говорив з 15 великими українськими бізнесменами. У результаті домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе боротися з поширенням коронавірусу у країні.



Також відомо, що українські бізнесмени створять та очолять штаби по боротьбі з коронавірусом, які працюватимуть у різних областях України.

Про введення карантину

– Карантинні заходи, які напередодні запровадили в Україні, є виправданими. Адже зменшують ймовірність поширення коронавірусу Covid-19. Особливість коронавірусу в тому, що процес зараження відбувається практично миттєво. До того ж, велика небезпека полягає в ускладненнях, які він викликає. Деякі країни Європи поставилися несерйозно до цієї загрози. Питання або до того, як діяла їхня влада та наскільки попередила своїх громадян, або ж до цих громадян, які вирішили, що хвороба, можливо, зачепить всіх, але не їх.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

При призначення нового генпрокурора

– За призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором голосували майже вся фракція. Принаймні з тих, хто були фізично присутні в залі, всі голосували "за". У фракції – 248 депутатів, але є й голова Верховної Ради, є його заступник Руслан Стефанчук, які також це підтримали.



Ірина Венедіктова / Фото ukrinform.ua

Ведучий Сергій Лещенко відзначив, що це не було таким монолітним голосуванням, як відбувалося раніше.

– Я вас прошу, не шукайте чогось захованого там, де його немає. Фізично не всі депутати були в залі. Дехто з них був на лікарняному, дехто – в інших регіонах.

Про чутки щодо розколу у "Слузі народу"

– Я думаю, що чутки про певний розкол у фракції – це те, чого б хотіли наші політичні опоненти. Але ніякого розколу немає. Я сподіваюся, що моїм колегам стане здорового глузду не допустити цього. Думки з різних політичних питань, звичайно, бувають різними. У нас найбільша фракція в історії країни – майже 250 депутатів. Зрозуміло, що вони не можуть думати синхронно. На деякі події вони висловлюють різні думки. Ми збираємося разом, обговорюємо. Окремі депутати все одно висловлюють своє ставлення щодо цих подій. Але це свобода слова, ми живемо в демократичній країні.

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Ведучий Сергій Лещенко зазначив, що всіх депутатів у "Слузі народу" поєднує саме президент Зеленський. І коли він, наприклад, складе повноваження, то фракція розпадеться, такої політичної сили більше не буде.

– Володимир Зеленський – це людина, яка об'єднує не лише більшість нашої фракції, а й суспільства. Тому що такий рівень безпрецедентної довіри, який зберігається за президентом, це новий феномен для української політики. Звичайно, що більшість нашої фракції є лояльна до президента, дослухаються до його політики.



Володимир Зеленський / Фото liga.net

За словами Сергія Лещенка, "група Коломойського" – фактор, який вносить розкол всередині "Слуги народу".

Що відомо про "групу Коломойського"?"Група Дубінського" або "група Коломойського" – таку назву отримала частина народних депутатів з фракції "Слуга народу", які об'єднавшись, не голосують за важливі законопроєкти. Вони блокували закон щодо скасування депутатської недоторканності, прослушку для НАБУ та ліквідацію "майданчиків-посередників" у сфері оцінювання нерухомості.

– Я думаю, що Бужанський дуже сміявся б, якби йому в обличчя сказали, що він належить до "групи Коломойського", або до його групи впливу. Справді, мої колеги, Дубінський, Коломойський, дуже часто дозволяють радикальні, різкі політичні заяви. Подекуди я з ними погоджуюся, подекуди – ні. Цікаво, що останнім часом вони намагаються поводитися конструктивно, в межах ліній, які визначає фракція.