11:46
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Прощання з Любомиром Гузаром. Замах на Адама Осмаєва
Випуск новин
11:10, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ми не бідний родич, що стукає у двері, а щит Європи, – Турчинов

11:21, сьогодні 213 Читать новость на русском
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов / Прес-служба РНБО

Секретар РНБО Олександр Турчинов порівняв українських воїнів у кровопролитній війні з Росією з нащадками Давида, які перемогли велетня Голіафа.

Про це він сказав під час своєї емоційної промови на Молитовному сніданку, що вже вшосте відбувся в Україні.

Турчинов згадав про чимало згадок із Святого Письма, де йшлося про те, що в рази менші армії не раз перемагали свого чисельнішого ворога.

Наша країна дуже схожа на Давида, який протистоїть безумному велетню Голіафу, і нащадки Давида – це наші хлопці, які у 2014 році без військової техніки, маючи фактично тільки стрілецьку зброю, зупинили російські орди, які рвались на Захід,
– переконаний секретар РНБО.

Згадав Олександр Турчинов й про Блаженнійшого Любомира Гузара, який помер 31 травня.

Читайте також: Україна має збивати російські безпілотники, для цього у нас є всі підстави, – Турчинов

"В останньому своєму публічному інтерв’ю він (Гузар, – ред.) фактично склав свій заповіт: "Моліться і працюйте" і ця проста формула відродила провідні сучасні країни світу", – наголосив Турчинов.

На його переконання, Україна для Європи є ніяким не бідним родичем, а її міцним щитом.

Ми дуже вдячні нашим європейським друзям, які в травні надали нам безвіз і, практично ми завершили процедуру схвалення Угоди про асоціацію. Це дуже важливо для нас, але наша країна не бідний родич, що стукає в двері, наша країна, наші Збройні Сили та інші військові формування є щитом Європи та її захистом. Так є сьогодні і так буде,
– сказав секретар РНБО.

Читайте також: Пастор-жартівник. Турчинов "пригрозив" дійти до Москви

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Євросоюз Олександр Турчинов РНБО Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
сьогодні, 09:01 Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
Тетяна Мартинюк 287
Сейчас
сьогодні, 08:01 Сейчас "Нафтогаз" – самая успешная история постмайданной власти
Карл Волох 1032
сьогодні, 04:20 "Підривник Путіна": хто такий Адам Осмаєв, якого намагалися вбити в центрі Києва
Блог Медіа 4986
Годовщина
1 червня, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 929
Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
1 червня, 21:00 Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
Яніна Ткачук 2039
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
НБУ обіцяє перерахувати в держбюджет космічну суму грошей
 5 квітня , 22:33
Росія офіційно визнала терористів Донбасу, – МЗС
18 лютого , 22:16
Менеджер eSports-клубу Team Spirit Руслан Бургін – спікер eSPORTconf Ukraine
 16 січня , 13:08
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук