Ми не бідний родич, що стукає у двері, а щит Європи, – Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов порівняв українських воїнів у кровопролитній війні з Росією з нащадками Давида, які перемогли велетня Голіафа.

Про це він сказав під час своєї емоційної промови на Молитовному сніданку, що вже вшосте відбувся в Україні.

Турчинов згадав про чимало згадок із Святого Письма, де йшлося про те, що в рази менші армії не раз перемагали свого чисельнішого ворога.

Наша країна дуже схожа на Давида, який протистоїть безумному велетню Голіафу, і нащадки Давида – це наші хлопці, які у 2014 році без військової техніки, маючи фактично тільки стрілецьку зброю, зупинили російські орди, які рвались на Захід,

– переконаний секретар РНБО.

Згадав Олександр Турчинов й про Блаженнійшого Любомира Гузара, який помер 31 травня.

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"В останньому своєму публічному інтерв’ю він (Гузар, – ред.) фактично склав свій заповіт: "Моліться і працюйте" і ця проста формула відродила провідні сучасні країни світу", – наголосив Турчинов.

На його переконання, Україна для Європи є ніяким не бідним родичем, а її міцним щитом.

Ми дуже вдячні нашим європейським друзям, які в травні надали нам безвіз і, практично ми завершили процедуру схвалення Угоди про асоціацію. Це дуже важливо для нас, але наша країна не бідний родич, що стукає в двері, наша країна, наші Збройні Сили та інші військові формування є щитом Європи та її захистом. Так є сьогодні і так буде,

– сказав секретар РНБО.

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