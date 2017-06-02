Радянський військовий монумент облили червоною фарбою у Львові: з'явились фото

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У Львові невідомі облили червоною фарбою Монумент Слави.
Інцидент стався в ніч на 2 червня.
Фото облитого Монументу Славу оприлюднив у своєму Facebook журналіст Іван Кривий.
Окрім червоної фарби на стеллі з'явився напис "окупанти".
Є у мене одне питання – чи відремонтували камеру відеонагляду, адже перед Днем пам'яті вона не працювала, а після підняття цього питання у соцмережах з нею робилися якісь роботи,
– зауважив журналіст.
У поліції кажуть, що на місці вже працює слідчо-оперативна група, проте, чи працювала на момент інцидент камера відеонагляду, не повідомляють.
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