"Атака" Путіна, яка не відбулася: що говорили про можливий напад Росії 16 лютого

Тривожні прогнози про "російське вторгення в Україну" вночі проти 16 лютого не збулися. У цей день Україна вперше відзначає День єднання. Силові відомства заспокоїли, що ситуація – під контролем. ЗМІ показали, як Москва вивозить частину техніки з окупованого Криму. Та про повне відведення ворожого війська говорити ще рано.

Закордонні ЗМІ вже не називають конкретних дат "нового нападу Росії", але стверджують, що воно може статися "будь-коли". Останню інформацію щодо цього читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що заявив міністр оборони Резніков

Джерело: 24 канал

Глава Міноборони Олексій Резніков прокоментував ситуацію біля кордонів України. За його словами, нічого неочікуваного там не сталося, попри невтішні прогнози західних ЗМІ. Міністр наголосив, що наші розвідники пильно стежать за усім, що відбувається, й станом на ранок 16 лютого не бачать приводів для хвилювання.

Ми на постійному зв'язку з партнерами, наші дані збігаються і наша країна готова до будь-яких сценаріїв,

– запевнив Резніков.

Очільник відомства наголосив, що Україна – під захистом ЗСУ. Він також зауважив, що у 2021 році чисельність нашої армії сягнула 250 тисяч, а з 1 січня зросла ще на 11 тисяч. При цьому, керують ними не просто досвідчені військові, а герої, які добре знають, що таке війна.

"Прогнози" західних ЗМІ не справдилися

Джерело: The Sun

Напередодні західні ЗМІ, посилаючись на джерела в американській розвідці, відзначилися лякливими "прогнозами" про російську агресію. Вони стверджували, що Росія може вторгнутися в Україну вночі проти 16 лютого, а саме – о 3:00. Втім, нічого такого не сталося. Тож журналісти написали про значення переговорів, як "відчайдушні спроби запобігти війні".

Водночас ЗМІ пишуть, що ситуація біля кордонів все ще залишається загрозливою для України. Мовляв, Росія зберігає там свою військову присутність, хоча й заявляє протилежне. Журналісти посилаються на слова британського міністра оборони, який каже, що на кордоні – "велика сила, яка здатна переважити Україну".

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Видання все ще лякає прогнозами, що 16 лютого Кремль може напасти на Україну "під фальшивим прапором". Тобто створити штучний привід для того, аби виправдати свою агресію. Автори матеріалу звернули на увагу, що Україна відзначає День єднання, але застерегли, що напад може статися "у будь-який момент"

Росія показала, як вивозить техніку з Криму

Джерело: ТАСС

Держава-агресорка продемонструвала, як вивозить військову техніку з окупованого Криму. Робили це у ніч проти 16 лютого. На відео у мережі видно десятки одиниць техніки. Раніше у російському оборонному відомстві заявили, що здійснили навантаження бронетехніки на гусеничному ходу.

Мовиться про:

танки;

бойові машини піхоти;

самохідні артилерійські установки.

Зазначимо, що у Білорусі запевняють, що жоден російський військовий не залишиться після навчань у країні. А представник Москви в ЄС запевнив, що Росія не планує нового нападу на Україну. Звинувачення у бік Москви він називає "наклепом".

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"Довіряй, але перевіряй"

Про відведення частини сил та техніки від українського кордону Росія заявила напередодні, 15 лютого. На це одразу відреагували у нашому МЗС. "Не почуємо й тоді повіримо, а побачимо – тоді повіримо. Побачимо відведення – повіримо у деескалацію", – наголосив міністр Дмитро Кулеба. У правдивості заяв Москви сумніваються у США та Франції. Еммануель Макрон та Джо Байден домовилися перевірити, чи відвів таки Кремль війська.

В американському Держдепі не виключили, що Путін може залишити війська навколо України для залякування. Як довго це триватиме – невідомо.

У Великій Британії переконані, що заяви про відведення військ ще нічого не означають. "Москва не зняла ноги з педалі газу", – пояснив міністр оборони.

Поки що ознак деескалації навколо України не бачать й у НАТО. Там зауважили, що Росія навпаки продовжує військове нарощування сил.

Президент Володимир Зеленський зазначив: коли Москва справді відведе усі війська, це побачать усі, а не лише військові та розвідники.

МВС готове до провокацій агресора

Джерело: 24 канал

Очільник українського МВС наголосив, що правоохоронці проходять посилену підготовку до провокацій, до яких може вдатися Росія. Тренувалися, наприклад, звільняти захоплені будівлі.

Міністр Денис Монастирський пригадав, що відбувалося в Україні у 2014 році, коли Москва окупувала Крим та частину Донбасу. Тоді, мовляв, адмінбудівлі низки міст захоплювали невеликі диверсійні групи.

Тоді, на жаль, була воля для того, аби швидко ухвалити рішення і жорстко відреагувати на ці правопорушення. Сьогодні таких вагань не буде,

– наголосив він.

Глава МВС розповів, що напередодні правоохоронці тренували свої дії у випадку захоплення адмінбудівлі та відділку поліції за 30 кілометрів від адмінкордону з окупованим Кримом. Відомство мало проаналізувати, як швидко вдасться відреагувати у такій ситуації. Врешті, на це у них пішла лише 1 година.

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"За будь-якого сценарію реакція силовиків буде швидкою та жорсткою. Хто б це не був – чи новий Гіркін, чи нова Штепа – реакція буде миттєвою", – запевнив Монастирський.

В Україні відзначають День єднання

Джерело: 24 канал

На тлі загрози нового російського вторгнення президент Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання. Глава держави переконаний, що це дозволить зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз. Зранку у Софійському соборі в Києві глави всіх українських церков провели спільний молебень за мир в Україні.

Зеленський доручив підняти державний прапор на будинках та спорудах по всій Україні; виконати о 10.00 державний гімн й провести відповідні іміджеві заходи за кордоном.

Президент у цей день взяв участь у церемонії підняття державного прапора у Борисполі. У планах – відвідати Рівненщину та Донбас. Також політик планує зібрати всіх послів іноземних держав у Маріуполі. Втім, подробиць про це поки що немає.

До Дня єднання на НСК "Олімпійський" у Києві розгорнули найбільший у столиці синьо-жовтий прапор.

До речі, відтепер це свято буде щорічним. Як українці відзначають його у 2022 році – за посиланням.

Марафон єднання в Україні 16 лютого: дивіться відео