Балух скаржиться на сильний біль у грудях: адвокат розповіла про погіршення його стану

Незаконно засуджений у Криму український активіст Володимир Балух, який голодує 99 днів, скаржиться на сильні болі у грудях і через слабкість відмовляється виходити на прогулянку.

22 червня Володимир Балух оголосив про початок сухого голодування. До цього він голодував, починаючи з 19 березня.

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15 червня йому стало зле під час судового засідання.

У понеділок, 25 червня, захисниця українця Ольга Дінзе після відвідин підзахисного повідомила про погіршення його стану, пишуть "Крим.Реалії".

У нього дуже сильні болі в області грудей та підлопаткових м'язів. Скоріш за все, у нього защемлення нерва,

– припустила адвокат.

Вона зазначила, що через погане самопочуття Балух відмовився йти на прогулянку, оскільки "просто фізично не зміг цього зробити".

Дінзе також уточнила, що активіста перевели в нову камеру. За словами самого Володимира Балуха, "камера нормальна, жодних проблем з іншими ув'язненими немає".

25 червня суд в окупованому Сімферополі переніс засідання щодо умовно-дострокового звільнення Володимира Балуха.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.