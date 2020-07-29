На посаду голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську наразі претендують три людини – Леонід Кравчук, Олексій Резніков і Євген Марчук. Біля Пирятина на Полтавщині розстріляли елітний Mercedes: людина, що перебувала в авто загинула – за даними ЗМІ, мовиться про кримінального авторитета Олександра Мазура. Такими були головні новини 29 липня.

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Новий голова української делегації в мінській ТКГ

За словами українського президента Володимира Зеленського, робота керівника української групи є дуже складною. Саме тому до вибору нового очільника віднеслись дуже відповідально. Водночас український лідер наголосив, що вже найближчими днями стане відомим, хто очолив групу.

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Треба знайти баланс. Людина, з якою розмовляє Росія. Людина, яку поважають в Україні. Людина, яка може домінувати за столом перемовин. Людина, яка може зреагувати, не зрадити Україні в дуже складні моменти. Людина з досвідом,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що наразі є декілька претендентів на цю посаду. Один із них – віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков. Також розглядають кандидатуру першого Президента України Леоніда Кравчука.

Водночас політолог Володимир Фесенко вважає можливим повернення Євгена Марчука, який колись вже брав участь у переговорному процесі. Експерт підкреслив, що той має великий досвід у питаннях національної безпеки та в цих переговорах.

Володимир Фесенко також зауважив, що Олексій Резніков – віцепрем’єр, і тут є певні ризики. Якщо офіційним керівником делегації стане людина з посадою, це може скласти ілюзію прямих перемовин, до чого штовхають росіяни.

Коментарі Кравчука та Резнікова щодо нового голови України в Мінську

Леонід Кравчук

Перший український президент переконує, що поки до нього жодні пропозиції не надходили. Тому говорити про його призначення поки що зарано. Втім, він обіцяє подумати над такою можливістю.

Президент назвав мою кандидатуру, але особисто мені не назвав. Тому коли назве мені особисто, запросить мене в офіс – я буду думати, ухвалювати рішення,

– сказав політик.

Також він прокоментував і можливість призначення керівником делегації Олексія Резінкова. На його переконання, це буде хорошим кроком.

"Я високо оцінюю Резнікова, він – професіонал, давно займається цим питанням. Якщо його призначать, то це буде чудово", – наголосив перший президент.

Олексій Резніков

Віцепрем’єр підтримує ініціативу Зеленського щодо призначення Кравчука. За його словами, він буде радим, якщо буде його призначено. Також Резніков хотів би, аби на чолі був хтось з "патріархів", бо так буде краще для мінського процесу.

"І така моя рекомендація була б. Наді мною потрібен хтось сивочолий. Мені буде дуже комфортно працювати поруч із Кравчуком і це дасть час для роботи в уряді", – констатував український посадовець.

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Розстріляли авто з кримінальним авторитетом під Полтавою

Інцидент трапився надвечір. За даними поліції, на трасі Київ – Харків поблизу Пирятина виявили автомобіль Mercedes-Benz S класу. В машині було прострілено вікна, а в салоні лежало тіло чоловіка. Правоохоронці додали, що вони працюють на місці та з’ясовують обставини.

На Полтавщині виявили обстріляний автомобіль з мертвим чоловіком усередині (Фото: пресслужба Нацполіції, телеграм-канал "Новина", "Обозреватель")

Тим часом, у ЗМІ поширили інформацію, що людина, яку розстріляли є відомою особистістю в злочинному світі. Його ім'я – Олександр Мазур. За даними поліції, загиблий чоловік народився в 1985 році та є жителем Донецької області.

Додамо, відповідно до інформації з відкритих джерел, машину, на якій він їхав, було випущено в 2016 році. В 2019-му її зареєстрували в поліції.

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Затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі

З2 бойовиків співробітники білоруського КДБ та спецпризначенці ОМОНу затримали уночі проти 29 липня під Мінськом. Ще одного взяли на півдні країни – де та коли, не уточнюють.

Державна інформаційна агенція БелТА посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що на територію країни прибули понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. З собою росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх – три великі важкі валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Після прибуття до Мінська вночі проти 25 липня група заселилася в один із тутешніх готелів і повинна була виселитися вдень. Проте покинула готель 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.

У санаторії кажуть, що приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою та одноманітним одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Крім того, вони невеликими групами уважно вивчали територію та оточення санаторію.

Додамо, що напередодні ввечері в Мінську пройшли мітинги за опозиційних кандидатів. Тоді ОМОН затримав 50 активістів.

Дивіться відео затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі

Прізвища затриманих у Білорусі бойовиків "Вагнера"

Мілаєв Арем Вікторович (народився 1 лютого 1981 року)

Бахтігараев Тахір Мінігаяновіч (18 квітня 1980 рік);

Алтухов Олександр Вікторович (18 квітня 1980 рік);

Лі Володимир Олександрович (26 липня 1989 рік);

Кожевников Андрій Юрійович (16 січня 1980 рік);

Сапронов Олексій Володимирович (8 липня 1978 рік);

Щербаков Сергій Володимирович (21 липня 1981 рік);

Волгін Олексій Володимирович (21 червня 1975 рік);

Дріга Олег Ігорович (3 червня 1986 рік);

Павленко Сергій Григорович (25 червня 1976 рік);

Руденко Олександр Святославович (26 грудня 1984 рік);

Харитонов Денис Юрійович (16 березня 1980 рік);

Сидоров Сергій Олександрович (1 січня 1972 рік);

Кошман Максим Ярославович (6 вересня 1981 рік);.

Бубнов Сергій Геннадійович (8 січня 1971 рік);

Ніжнік Павло Олександрович (24 чеврня 1987 рік);

Селіхов Володимир Іванович (4 жовтня 1986 рік);

Фетісов Геннадій Євгенович (22 жовтня 1986 рік);

Фомін Михайло Миколайович (7 березня 1973 рік),

Єкімов Володимир Сергійович (19 жовтня 1973 рік);

Карімов Рінат (15 серпня 1984 рік);

Шубін Олександр (15 січня 1996 рік);

Шеломенцев Ігор (18 серпня 1975 рік);

Маслов Сергій Олексійович (29 вересня 1988 рік);

Зайдулєн Рустем (6 жовтня 1974 рік);

Токаренко Андрій Вікторович (24 січня 1965 рік);

Сердюков Андрій Вікторович (16 серпня 1975 рік);

Сергєєв Федір Михайлович (17 травня 1987 рік);

Танов Рафік Кабулович (30 квітня 1975 рік);

Зябліцев Євген Сергійович (23 грудня 1992 рік);

Самарін Павло Львович (11 грудня 1981 рік);

Бакуновіч Андрій Петрович (30 грудня 1977 рік);

Шацький Артем (30 липня 1982 рік).

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Біля Верховної Ради провалився асфальт

Інцидент трапився на розі вулиць Грушевського та Шовковичної в Києві. Причиною пошкодження дорожнього покриття став прорив труби під землею.

У Київавтодорі зазначають, випадок поблизу Верховної Ради – не поодинокий. Адже у столиці сильно зношено інженерні мережі, тому руйнується асфальт.

Про аварію повідомили балансоутримувача мереж. Ремонтні роботи уже запланували. Скільки саме часу ліквідовуватимуть наслідки прориву труби – наразі невідомо.