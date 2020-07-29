На должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске пока претендуют три человека – Леонид Кравчук, Алексей Резников и Евгений Марчук. В Пирятине Полтавской области расстреляли элитный Mercedes: человек, находившийся в авто погиб – по данным СМИ, речь идет о криминальном авторитете Александре Мазуре. Такими были главные новости 29 июля.

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Новый глава украинской делегации в минской ТКГ

По словам украинского президента Владимира Зеленского, работа руководителя украинской группы является очень сложной. Именно поэтому к выбору нового главы отнеслись очень ответственно. В то же время украинский лидер отметил, что уже в ближайшие дни станет известно, кто возглавил группу.

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Надо найти баланс. Человек, с которым разговаривает Россия. Человек, которого уважают в Украине. Человек, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты. Человек с опытом,

– пояснил Зеленский.

Он добавил, что сейчас есть несколько претендентов на эту должность. Один из них – вице-премьер-министр Алексей Резников. Также рассматривают кандидатуру первого Президента Украины Леонида Кравчука.

В то же время политолог Владимир Фесенко считает возможным возвращение Евгения Марчука, который когда-то уже участвовал в переговорном процессе. Эксперт подчеркнул, что он имеет большой опыт в вопросах национальной безопасности и в этих переговорах.

Владимир Фесенко также отметил, что Алексей Резников – вице-премьер, и здесь есть определенные риски. Если официальным руководителем делегации станет человек с должностью, это может составить иллюзию прямых переговоров, к чему толкают русские.

Комментарии Кравчука и Резникова относительно нового председателя Украины в Минске

Леонид Кравчук

Первый украинский президент утверждает, что пока к нему никаких предложений не поступало. Поэтому говорить о его назначении пока рано. Впрочем, он обещает подумать над такой возможностью.

Президент назвал мою кандидатуру, но лично мне не назвал. Поэтому когда назовет мне лично, пригласит меня в офис – я буду думать, принимать решения,

– сказал политик.

Также он прокомментировал и возможность назначения руководителем делегации Алексея Резинкова. По его убеждению, это будет хорошим шагом.

"Я высоко оцениваю Резникова, он – профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно", – отметил первый президент.

Алексей Резников

Вице-премьер поддерживает инициативу Зеленского при назначении Кравчука. По его словам, он будет рад, если он будет назначен. Также Резников хотел бы, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.

"И такая моя рекомендация была бы. Надо мной нужен кто-то седой. Мне будет очень комфортно работать рядом с Кравчуком и это даст время для работы в правительстве", – констатировал украинский чиновник.

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Расстреляли авто с криминальным авторитетом под Полтавой

Инцидент произошел вечером. По данным полиции, на трассе Киев – Харьков вблизи Пирятина обнаружили автомобиль Mercedes-Benz S класса. В машине было прострелено окна, а в салоне лежало тело мужчины. Правоохранители добавили, что они работают на месте и выясняют обстоятельства.

В Полтавской области обнаружили обстрелянный автомобиль с мертвым мужчиной внутри (Фото: пресс-служба Нацполиции, телеграм-канал "Новина", "Обозреватель")

Между тем, в СМИ распространили информацию, что мужчина, которого расстреляли, является известной личностью в преступном мире. Его имя – Александр Мазур. По данным полиции, погибший мужчина родился в 1985 году и является жителем Донецкой области.

Добавим, согласно информации из открытых источников, машина, на которой он ехал, была выпущена в 2016 году. В 2019-м ее зарегистрировали в полиции.

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Задержание боевиков "Вагнера" в Беларуси

З2 боевиков сотрудники белорусского КГБ и спецназовцы ОМОНа задержали в ночь на 29 июля под Минском. Еще одного взяли на юге страны – где и когда, не уточняют.

Государственное информационное агентство БелТА со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что на территорию страны прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. С собой россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

После прибытия в Минск в ночь на 25 июля группа заселилась в один из здешних отелей и должна была выселиться днем. Однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

В санатории говорят, что приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртное не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Кроме того, они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория.

Добавим, что накануне вечером в Минске прошли митинги за оппозиционных кандидатов. Тогда ОМОН задержал 50 активистов.

Смотрите видео задержания боевиков "Вагнера" в Беларуси

Фамилии задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера"

Милаев Арем Викторович (родился 1 февраля 1981 года)

Бахтигараев Тахир Минигаянович (18 апреля 1980 года);

Алтухов Александр Викторович (18 апреля 1980 года);

Ли Владимир Александрович (26 июля 1989 года);

Кожевников Андрей Юрьевич (16 января 1980 года);

Сапронов Алексей Владимирович (8 июля 1978 года);

Щербаков Сергей Владимирович (21 июля 1981 года);

Волгин Алексей Владимирович (21 июня 1975 года);

Дрига Олег Игоревич (3 июня 1986 года);

Павленко Сергей Григорьевич (25 июня 1976 года);

Руденко Александр Святославович (26 декабря 1984 года);

Харитонов Денис Юрьевич (16 марта 1980 года);

Сидоров Сергей Александрович (1 января 1972 года);

Кошман Максим Ярославович (6 сентября 1981 года);.

Бубнов Сергей Геннадьевич (8 января 1971 года);

Нижник Павел Александрович (24 июня 1987 года);

Селихов Владимир Иванович (4 октября 1986 года);

Фетисов Геннадий Евгеньевич (22 октября 1986 года);

Фомин Михаил Николаевич (7 марта 1973 года),

Екимов Владимир Сергеевич (19 октября 1973 года);

Каримов Ринат (15 августа 1984 года);

Шубин Александр (15 января 1996 года);

Шеломенцев Игорь (18 августа 1975 года);

Маслов Сергей Алексеевич (29 сентября 1988 года);

Зайдулен Рустем (6 октября 1974 года);

Токаренко Андрей Викторович (24 января 1965 года);

Сердюков Андрей Викторович (16 августа 1975 года);

Сергеев Федор Михайлович (17 мая 1987 года);

Танов Рафик Кабулович (30 апреля 1975 года);

Зяблицев Евгений Сергеевич (23 декабря 1992 года);

Самарин Павел Львович (11 декабря 1981 года);

Бакунович Андрей Петрович (30 декабря 1977 года);

Шацкий Артем (30 июля 1982 года).

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Возле Верховной Рады провалился асфальт

Инцидент произошел на углу улиц Грушевского и Шелковичной в Киеве. Причиной повреждения дорожного покрытия стал прорыв трубы под землей.

В Киевавтодоре отмечают, случай возле Верховной Рады – не единичный. В столице сильно изношены инженерные сети, поэтому разрушается асфальт.

Об аварии сообщили балансодержателю сетей. Ремонтные работы уже запланировали. Сколько именно времени будут ликвидировать последствия прорыва трубы – пока неизвестно.