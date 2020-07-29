Главные новости 29 июля: кто заменит Кучму в Минске, расстрел авто под Полтавой
На должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске пока претендуют три человека – Леонид Кравчук, Алексей Резников и Евгений Марчук. В Пирятине Полтавской области расстреляли элитный Mercedes: человек, находившийся в авто погиб – по данным СМИ, речь идет о криминальном авторитете Александре Мазуре. Такими были главные новости 29 июля.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Новый глава украинской делегации в минской ТКГ
По словам украинского президента Владимира Зеленского, работа руководителя украинской группы является очень сложной. Именно поэтому к выбору нового главы отнеслись очень ответственно. В то же время украинский лидер отметил, что уже в ближайшие дни станет известно, кто возглавил группу.
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Надо найти баланс. Человек, с которым разговаривает Россия. Человек, которого уважают в Украине. Человек, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты. Человек с опытом,
– пояснил Зеленский.
Он добавил, что сейчас есть несколько претендентов на эту должность. Один из них – вице-премьер-министр Алексей Резников. Также рассматривают кандидатуру первого Президента Украины Леонида Кравчука.
В то же время политолог Владимир Фесенко считает возможным возвращение Евгения Марчука, который когда-то уже участвовал в переговорном процессе. Эксперт подчеркнул, что он имеет большой опыт в вопросах национальной безопасности и в этих переговорах.
Владимир Фесенко также отметил, что Алексей Резников – вице-премьер, и здесь есть определенные риски. Если официальным руководителем делегации станет человек с должностью, это может составить иллюзию прямых переговоров, к чему толкают русские.
Комментарии Кравчука и Резникова относительно нового председателя Украины в Минске
Леонид Кравчук
Первый украинский президент утверждает, что пока к нему никаких предложений не поступало. Поэтому говорить о его назначении пока рано. Впрочем, он обещает подумать над такой возможностью.
Президент назвал мою кандидатуру, но лично мне не назвал. Поэтому когда назовет мне лично, пригласит меня в офис – я буду думать, принимать решения,
– сказал политик.
Также он прокомментировал и возможность назначения руководителем делегации Алексея Резинкова. По его убеждению, это будет хорошим шагом.
"Я высоко оцениваю Резникова, он – профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно", – отметил первый президент.
Алексей Резников
Вице-премьер поддерживает инициативу Зеленского при назначении Кравчука. По его словам, он будет рад, если он будет назначен. Также Резников хотел бы, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.
"И такая моя рекомендация была бы. Надо мной нужен кто-то седой. Мне будет очень комфортно работать рядом с Кравчуком и это даст время для работы в правительстве", – констатировал украинский чиновник.
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Расстреляли авто с криминальным авторитетом под Полтавой
Инцидент произошел вечером. По данным полиции, на трассе Киев – Харьков вблизи Пирятина обнаружили автомобиль Mercedes-Benz S класса. В машине было прострелено окна, а в салоне лежало тело мужчины. Правоохранители добавили, что они работают на месте и выясняют обстоятельства.
В Полтавской области обнаружили обстрелянный автомобиль с мертвым мужчиной внутри (Фото: пресс-служба Нацполиции, телеграм-канал "Новина", "Обозреватель")
Между тем, в СМИ распространили информацию, что мужчина, которого расстреляли, является известной личностью в преступном мире. Его имя – Александр Мазур. По данным полиции, погибший мужчина родился в 1985 году и является жителем Донецкой области.
Добавим, согласно информации из открытых источников, машина, на которой он ехал, была выпущена в 2016 году. В 2019-м ее зарегистрировали в полиции.
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Задержание боевиков "Вагнера" в Беларуси
З2 боевиков сотрудники белорусского КГБ и спецназовцы ОМОНа задержали в ночь на 29 июля под Минском. Еще одного взяли на юге страны – где и когда, не уточняют.
Государственное информационное агентство БелТА со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что на территорию страны прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. С собой россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
После прибытия в Минск в ночь на 25 июля группа заселилась в один из здешних отелей и должна была выселиться днем. Однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.
В санатории говорят, что приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртное не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Кроме того, они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория.
Добавим, что накануне вечером в Минске прошли митинги за оппозиционных кандидатов. Тогда ОМОН задержал 50 активистов.
Смотрите видео задержания боевиков "Вагнера" в Беларуси
Фамилии задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера"
- Милаев Арем Викторович (родился 1 февраля 1981 года)
- Бахтигараев Тахир Минигаянович (18 апреля 1980 года);
- Алтухов Александр Викторович (18 апреля 1980 года);
- Ли Владимир Александрович (26 июля 1989 года);
- Кожевников Андрей Юрьевич (16 января 1980 года);
- Сапронов Алексей Владимирович (8 июля 1978 года);
- Щербаков Сергей Владимирович (21 июля 1981 года);
- Волгин Алексей Владимирович (21 июня 1975 года);
- Дрига Олег Игоревич (3 июня 1986 года);
- Павленко Сергей Григорьевич (25 июня 1976 года);
- Руденко Александр Святославович (26 декабря 1984 года);
- Харитонов Денис Юрьевич (16 марта 1980 года);
- Сидоров Сергей Александрович (1 января 1972 года);
- Кошман Максим Ярославович (6 сентября 1981 года);.
- Бубнов Сергей Геннадьевич (8 января 1971 года);
- Нижник Павел Александрович (24 июня 1987 года);
- Селихов Владимир Иванович (4 октября 1986 года);
- Фетисов Геннадий Евгеньевич (22 октября 1986 года);
- Фомин Михаил Николаевич (7 марта 1973 года),
- Екимов Владимир Сергеевич (19 октября 1973 года);
- Каримов Ринат (15 августа 1984 года);
- Шубин Александр (15 января 1996 года);
- Шеломенцев Игорь (18 августа 1975 года);
- Маслов Сергей Алексеевич (29 сентября 1988 года);
- Зайдулен Рустем (6 октября 1974 года);
- Токаренко Андрей Викторович (24 января 1965 года);
- Сердюков Андрей Викторович (16 августа 1975 года);
- Сергеев Федор Михайлович (17 мая 1987 года);
- Танов Рафик Кабулович (30 апреля 1975 года);
- Зяблицев Евгений Сергеевич (23 декабря 1992 года);
- Самарин Павел Львович (11 декабря 1981 года);
- Бакунович Андрей Петрович (30 декабря 1977 года);
- Шацкий Артем (30 июля 1982 года).
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Возле Верховной Рады провалился асфальт
Инцидент произошел на углу улиц Грушевского и Шелковичной в Киеве. Причиной повреждения дорожного покрытия стал прорыв трубы под землей.
В Киевавтодоре отмечают, случай возле Верховной Рады – не единичный. В столице сильно изношены инженерные сети, поэтому разрушается асфальт.
Об аварии сообщили балансодержателю сетей. Ремонтные работы уже запланировали. Сколько именно времени будут ликвидировать последствия прорыва трубы – пока неизвестно.