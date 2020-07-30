Україна встановила новий антирекорд за кількістю добових хворих на COVID-19. Кравчук зайняв місце Кучми у Тристоронній контактній групі. Росія влаштувала провокації під час українсько-американських навчань у Чорному морі. Нові подробиці про російських найманців в Білорусі. Трамп може перенести президентські вибори. Такими були головні новини четверга, 30 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 30 липня:

Новий антирекорд

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В Україні за минулу добу зафіксували велику кількість нових хворих з COVID-19. Йдеться про 1 197 інфікованих осіб. Рекордна кількість хворих і у столиці. Через напружену ситуацію Київ може потрапити у помаранчеву зону карантину.

Зауважимо, що в Україні, окрім понад тисячі нових хворих, 23 людей померли від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, натомість 760 пацієнтам вдалося одужати.

Де було зафіксовано найбільше нових хворих:

Київ – 8 131 хворий + 199 нових; Львівська область – 9 379 хворих + 131 новий; Рівненська область – 5 942 хворих + 105 нових; Івано-Франківська область – 4 446 хворих + 104 нових; Тернопільська, Закарпатська і Харківська області +70 нових хворих.

Як вже зазначалося, епідеміологічна ситуація у Києві наближається до показників помаранчевої зони. Відтак, у столиці можуть заборонити діяльність розважальних закладів, спортклубів, закладів культури, а також обмежити масові заходи.

Наразі, за словами, глави Держпродспоживслужби Олега Рубана, Київ опинився на межі жовтої і помаранчевої зони карантину.

Він також запевнив, що ситуація з COVID-19 у столиці напружена, але контрольована. Велика кількість спалахів є саме у колективах. Однак "рушійною силою є молодь".

Це мегаполіс, велика кількість організованих колективів, міграція населення. Ми будемо реєструвати постійний приріст захворювань через масове обстеження,

– зазначив Рубан.

Зверніть увагу! Особливо масштабний спалах коронавірусу у Києві фіксують у гуртожитку КПІ. Там вже захворіли 133 особи.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

Кравчук замість Кучми

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Перший Президент України Леонід Кравчук став новим головою делегації України у мінській ТКГ щодо Донбасу. Про таке призначення стало відомо з указу теперішнього глави держави Володимира Зеленського.

Сам Кравчук підтвердив те, що погодився піти на цю посаду, раніше. Він сказав, що довго думав над цим рішенням і збагнув, що відбувається насправді на Донбасі – українські дівчата та хлопці вмирають і проливаючи кров, захищають Україну.

Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я ухвалив рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився,

– наголосив Кравчук.

Політик наголосив, що у питанні миру на Донбасі слід об'єднатися всім: і всередині України, і тим країнам Європи, що сповідують принцип міжнародного права та принцип суверенітету.

Кравчук про своє призначення в ТКГ: відео

Російські провокації на морі

Актуально Росія збільшує кількість військової техніки у Чорному морі: реакція НАТО

Російські військові пильно стежили за пересуванням кораблів учасників навчань Sea Breeze-2020 в Чорному морі. Ба більше – під час маневрів вони втручались в радіоефір з попередженнями про заплив у води РФ.

У Генштабі ЗСУ додали: російські кораблі були в безпосередній близькості до учасників українсько-американських навчань.

Вони все одно робили маленькі такі, я б не сказав, що це були погрози або ризики для нашої національної безпеки, але провокації були,

– розповів заступник начальника управління в Генштабі ЗСУ Андрій Ординович.

Як саме провокували росіяни? Під час тактичного маневрування кораблів, що брали участь у Sea Breeze-2020, російські війська повідомляли, що кораблі зайшли в територіальні води РФ. Хоча навчання проходило у південно-західному районі Чорного моря, а це – виключно територіальні води України.

Нові подробиці про вагнерівців у Білорусі

Це цікаво: У Білорусі можуть перебувати ще до 200 російських бойовиків

У Білорусі 29 липня затримали понад три десятки російських найманців ПВК "Вагнера". Після цього Київ та Мінськ зійшлись на тому, що посилять контроль на власних кордонах. Вже 30 липня держави-сусідки домовились: Київ перегляне, чи "світилися" затримані вагнерівці у якихось злочинах в Україні.

Водночас, в СБУ надумали просити Білорусь в екстрадиції вагнерівців в Україну. Річ у тім, що щонайменше половина із них брали участь у війні на Донбасі з боку проросійських сил. Імена цих чоловіків внесені у базу "Миротворець".

Поки у Росії за звичною схемою все заперечують, у Білорусі здивували новою несподіваною заявою – мовляв, російські найманці можуть бути пов’язані з опонентами Олександра Лукашенка.

Мовляв, до того, що вагнерівці приїхали в Білорусь і готували масові заворушення та теракт у Мінську можуть бути причетні Сергій Тихановський і Миколи Статкевич. Дружина першого – головна конкурентка Лукашенка на президентських виборах.

Трамп може перенести вибори

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Президент США Дональд Трамп запропонував відкласти президентські вибори в США, які мають відбутися в листопаді цього року. Свою ініціативу він пов'язав з пандемією коронавірусу.

Якщо введуть загальне голосування поштою, то в 2020 році відбудуться найбільш неточні та фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відтермінуймо вибори,

– наголосив президент США у своєму твіттері.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

За його словами, це потрібно, щоб виборці змогли проголосувати "безпечно і за правилами".

Точної відповіді на запитання про те, чи має право Трамп одноосібно переносити вибори – немає. Однак, дату виборів затверджує Конгрес, а конституція США не має положень, які передбачають можливість перенесення строків інавгурації президента.