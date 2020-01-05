Головні новини 5 січня: Зеленський в Омані, перша втрата на Донбасі та новий пікет у Каховці

На Донбасі – перша важка втрата 2020 року. Вантажівка українських бійців підірвалась на міні, загинув боєць. Президент Володимир Зеленський поїхав з родиною на відпочинок в Оман. Там він також проведе низку зустрічей з керівництвом країни. У Каховці знову спалахнули протести через резонансне вбивство, до якого можуть бути причетні поліцейські. Такими були головні новини 5 січня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Важка втрата на Донбасі

Українська армія 5 січня зазнала першої бойової втрати на Донбасі у 2020 році.

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Сталося це районі Хутора Вільного, коли військові одного з підрозділів здійснювали заходи логістичного забезпечення. Саме у цей час їх вантажний автомобіль ГАЗ-66 ймовірно наїхав на протитанкову міну ТМ-62 і підірвався.

У результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення,

– повідомили у штабі ООС.

Загиблим виявився 48-річний боєць Сергій Дичек родом з Волочиська Хмельницької області. У нього залишилася дружина, двоє синів і старенька матір.

Сергій захищав Україні на Донбасі протягом 5 років. Він служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні.



Загиблий на Донбасі Сергій Дичек

Інший військовий отримав поранення і перебуває у важкому стані в лікарні. Сам боєць родом з Рівненської області.

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Не стихають на Донбасі й обстріли з боку підконтрольних Росії бойовиків. З початку доби 5 січня вони двічі відкривали вогонь по українських позиціях біля Водяного. Використали для цього окупанти заборонену Мінськими домовленостями зброю – 82-міліметрові міномети. На щастя, їм не вдалося поранити військових Збройних сил.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

Зеленський полетів в Оман: відпочиває і працює

Президент України Володимир Зеленський зі своєю сім'єю поїхали на відпочинок в Оман.

За даними ЗМІ, для цього вони обрали один з найдорожчих готелів – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Номер там на добу коштує до 4 тисяч євро. Проте у президента переконують, що в Оман він полетів за власний рахунок.

Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти,

– повідомили в ОПУ.



Зеленський на віпочинку в Омані / фото "Страни"

Проте окрім відпочинку Зеленський планує і попрацювати в Омані. Найближчими днями у нього заплановані зустрічі на найвищому рівні. Президент планує обговорити з лідерами цієї азійської країни торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну.

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5 квітня Зеленський вже провів перші перемовини. Він зустрівся з міністром Оману Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою, який відповідає за закордонні справи держави.

Політики обговорили зміцнення відносин між країнами, акцентувавши увагу на нарощуванні торговельно-економічної співпраці. Також вони домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів.



Зеленський зустрівся з міністром Оману / фото ОПУ

Під час зустрічі український президент та оманський міністр зазначили, що у 2019 році товарообіг між країнами збільшився на 10%. Загалом він сягнув позначки у 80 мільйонів доларів.

За словами Зеленського, Україна також зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману в таких галузях:

будівництво;

важка промисловість;

інформаційні технології та інновації;

медицина;

розвиток інфраструктури;

сільське господарство;

туризм.

Нові протести через вбивство у Каховці

Ще 1 січня Каховку на Херсонщині сколихнула страшна новина. 29-річний експравоохоронець розстріляв із рушниці 26-річного Володимира Чебукіна – колишнього чоловіка його нинішньої цивільної дружини. Згодом останній помер у лікарні.



Вбитий у Каховці Володимир Чебукін / фото з соцмереж

Причиною вбивства стали ревнощі. Чоловіки посварились через дитину, бо вітчим захотів забрати сина у його рідного батька – Володимира.

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Матір вбитого Олена розповіла, що її родина постійно спілкувалася з колишньою невісткою, сватами та внуком. Хлопчик часто приходив вгості до батька та родини Чебукіних. Проте останнім часом відносини Володимира з нинішнім співмешканцем ексдружини сильно погіршились.

Володимир настільки сильно любив свого сина, що його могли викликати на якусь провокацію, поїхати розбиратися… У ніч вбивства з’ясувалося, що вони довго листувалися, сварилися. Були свідки, які казали, що у них були постійні скандали,

– розповіла матір убитого.

Правоохоронці вже затримали стрільця, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

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Згодом з'ясувалось, що під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. Він разом з підозрюваним у вбивстві "культурно відпочивали". Тому люди не впевнені, що місцеві правоохоронці будуть чесно розслідувати справу.

Ця подія набула для міста певного резонансу. Сторона потерпілого вважає, що поліція буде намагатися розслідувати цей злочин не належним чином. Керівництво поліції Херсонщини, зі свого боку, запевняє, що досудове розслідування буде проводитись неупереджено,

– наголосили у поліції Херсонщини.

4 січня у Каховці спалахнули протести через це вбивство Володимира Чебукіна. Учасники акції закидали будівлю димовими шашками та підпалили шини. Активісти вимагають об'єктивного розслідування злочину.

5 січня протести розгорілися з новою силою. Люди зібрались під стінами поліції, принесли туди свічки та перекрили одну смугу для руху транспорту.



Рідні загиблого вийшли на протест

Начальник поліції області Микола Вербицький вийшов до людей і повідомив, що вже зібрана спеціальна комісія, яка складається з найкращих слідчих та оперативників. Вони будуть розслідувати вбивство Володимира Чебукіна та з'ясовувати, як саме та чому воно покривалось у поліції.



Протести у Каховці

Правоохоронці також призначили додаткові експертизи. Серед них – судмедекспертиза тіла, яка дасть остаточну відповідь, з якого виду зброї стріляли у чоловіка.

Дивіться відео протестів у Каховці:

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Долучилось до розслідування і Державне бюро розслідувань. Його слідчі відкрили справу проти працівника районної поліції, якого підозрюють у причетності до вбивства Чебукіна.

Розслідування проходить за фактом можливого перевищення службових повноважень поліцейським. ДБР з'ясовує, чи правомірно він видав підозрюваному дозвіл на використання зброї. Якщо його провину, як можливого співучасника злочину, доведуть, поліцейському загрожує до 8 років за ґратами.

Австралія у вогні: загинули 500 мільйонів тварин

В Австралії понад 2 місяці вирують нищівні лісові пожежі. Вогонь забрав життя 24 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти, а тисячі – змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі. Вогонь зруйнував сотні будинків та навіть цілі міста.

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Але найгіршої шкоди вогонь завдає флорі і фауні – у пожежах загинули близько 500 мільйонів тварин та гектари лісу. Найбільше страждають коали та кенгуру.

Постраждалі під час пожеж в Австралії тварини / фото з твіттера

Місцеві жителі та волонтери намагаються власними силами врятувати якомога більше тварин. Зокрема, коалам надають допомогу у реабілітаційному центрі.

The #AustraliaZooWildlifeHospital has treated over 90,000 patients. Thanks to the hard work of the amazing team of vets and nurses, animals just like these flying foxes are getting a second chance at life. Head to https://t.co/5SAG6N7hB7 to see how you can help make a difference. pic.twitter.com/57c44oTaBX — Chandler Powell (@chandlerpowell9) January 4, 2020

На боротьбу зі стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами.



Гасіння пожеж в Австралії