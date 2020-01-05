Главные новости 5 января: первая потеря на Донбассе, Зеленский в Омане и новый пикет в Каховке

На Донбассе – первая тяжелая утрата 2020 года. Грузовик украинских бойцов подорвался на мине, погиб боец. Президент Владимир Зеленский поехал с семьей на отдых в Оман. Там он также проведет ряд встреч с руководством страны. Такими были главные новости 5 января.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Тяжелая потеря на Донбассе

Украинская армия 5 января понесла первую боевую потерю на Донбассе в 2020 году.

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Произошло это в районе Хутора Вольного, когда военные одного из подразделений осуществляли мероприятия логистического обеспечения. Именно в это время их грузовой автомобиль ГАЗ-66 вероятно наехал на противотанковую мину ТМ-62 и подорвался.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения,

– сообщили в штабе ООС.

Погибшим оказался 48-летний боец ​​Сергей Дичек родом из Волочиска Хмельницкой области. У него осталась жена, двое сыновей и пожилая мать.

Сергей защищал Украину на Донбассе в течении 5 лет. Он служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне.



Погибший на Донбассе Сергей Дичек

Другой военный получил ранения и находится в тяжелом состоянии в больнице. Сам боец ​​родом из Ровенской области.

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Не утихают на Донбассе и обстрелы со стороны подконтрольных России боевиков. С начала дня 5 января они дважды открывали огонь по украинским позициям возле Водяного. Использовали для этого оккупанты запрещенное Минскими договоренностями оружие – 82-миллиметровые минометы. К счастью, им не удалось ранить военных Вооруженных сил.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

Зеленский полетел в Оман: отдыхает и работает

Президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей поехали на отдых в Оман.

По данным СМИ, для этого они выбрали один из самых дорогих отелей – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Номер там в сутки стоит до 4 тысяч евро. Однако у президента утверждают, что в Оман он полетел за свой счет.

Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства,

– сообщили в ОПУ.



Зеленский на отдыхе в Омане / фото "Страны"

Однако кроме отдыха Зеленский планирует и поработать в Омане. В ближайшие дни у него запланированы встречи на высшем уровне. Президент планирует обсудить с лидерами этой азиатской страны торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

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5 апреля Зеленский уже провел первые переговоры. Он встретился с министром Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, который отвечает за иностранные дела государства.

Политики обсудили укрепление отношений между странами, акцентировав внимание на наращивании торгово-экономического сотрудничества. Также они договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов.



Зеленский встретился с министром Омана / фото ОПУ

Во время встречи украинский президент и оманский министр отметили, что в 2019 году товарооборот между странами увеличился на 10%. В целом он достиг отметки в 80 миллионов долларов.

По словам Зеленского, Украина также заинтересована в прямых инвестициях из Омана в следующих областях:

строительство;

тяжелая промышленность;

информационные технологии и инновации;

медицина;

развитие инфраструктуры;

сельское хозяйство;

туризм.

Новые протесты из-за убийства в Каховке

Еще 1 января Каховку, что в Херсонской области, всколыхнула страшная новость. 29-летний экс-правоохранитель расстрелял из ружья 26-летнего Владимира Чебукина – бывшего мужа его нынешней гражданской жены. Впоследствии последний скончался в больнице.



Убитый в Каховке Владимир Чебукин / фото из соцсетей

Причиной убийства стала ревность. Мужчины поссорились из-за ребенка, потому что отчим захотел забрать сына у его родного отца – Владимира.

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Мать убитого Елена рассказала, что ее семья постоянно общалась с бывшей невесткой, сватами и внуком. Мальчик часто приходил в гости к отцу и семье Чебукина. Однако в последнее время отношения Владимира с нынешним сожителем экс-жены сильно ухудшились.

Владимир настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться... В ночь убийства выяснилось, что они долго переписывались, ссорились. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы,

– рассказала мать убитого.

Правоохранители уже задержали стрелка, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.

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Впоследствии выяснилось, что во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. Он вместе с подозреваемым в убийстве "культурно отдыхали". Поэтому люди не уверены, что местные правоохранители будут честно расследовать дело.

Это событие приобрело для города определенный резонанс. Сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать это преступление не должным образом. Руководство полиции Херсонщины, со своей стороны, уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно,

– отметили в полиции Херсонщины.

4 января в Каховке вспыхнули протесты из-за этого убийство Владимира Чебукина. Участники акции забросали здание дымовыми шашками и подожгли шины. Активисты требуют объективного расследования преступления.

5 января протесты разгорелись с новой силой. Люди собрались под стенами полиции, принесли туда свечи и перекрыли одну полосу для движения транспорта.



Родные погибшего вышли на протест

Начальник полиции области Николай Вербицкий вышел к людям и сообщил, что уже собрана специальная комиссия, состоящая из лучших следователей и оперативников. Они будут расследовать убийство Владимира Чебукина и выяснять, как и почему оно покрывалось в полиции.



Протесты в Каховке

Правоохранители также назначили дополнительные экспертизы. Среди них – судмедэкспертиза тела, которая даст окончательный ответ, из какого вида оружия стреляли в мужчину.

Смотрите видео протестов в Каховке:

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Присоединилось к расследованию и Государственное бюро расследований. Его следователи открыли дело против работника районной полиции, которого подозревают в причастности к убийству Чебукина.

Расследование проводится по факту возможного превышения служебных полномочий полицейским. ГБР выясняет, правомерно ли он выдал подозреваемому разрешение на использование оружия. Если его вину, как возможного соучастника преступления, докажут, полицейскому грозит до 8 лет за решеткой.

Австралия в огне: погибли 500 миллионов животных

В Австралии более 2 месяцев бушуют сокрушительные лесные пожары. Огонь унес жизни 24 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, а тысячи – вынуждены спасаться от огня на морском побережье. Огонь разрушил сотни домов и даже целые города.

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Но самый большой вред огонь наносит флоре и фауне – в пожарах погибли около 500 миллионов животных и гектары леса. Больше всего страдают коалы и кенгуру.



Пострадавшие во время пожаров в Австралии животные / фото из твиттера Пострадавшие во время пожаров в Австралии животные / фото из твиттера

Местные жители и волонтеры пытаются собственными силами спасти как можно больше животных. В частности, коалам оказывают помощь в реабилитационном центре.

The #AustraliaZooWildlifeHospital has treated over 90,000 patients. Thanks to the hard work of the amazing team of vets and nurses, animals just like these flying foxes are getting a second chance at life. Head to https://t.co/5SAG6N7hB7 to see how you can help make a difference. pic.twitter.com/57c44oTaBX — Chandler Powell (@chandlerpowell9) January 4, 2020

На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Однако, им не удается потушить огонь, который быстро распространяется лесами.



Тушение пожаров в Австралии