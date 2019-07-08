Головні новини 8 липня: скандальний телеміст NewsOne і "Росія 24", саміт Україна – ЄС

Скандал навколо запланованого телемосту між українським каналом NewsOne і пропагандистским "Росія 24" набирає оберти. У Києві відбувся 21-й саміт Україна – ЄС. Президент Володимир Зеленський запропонував зустрітися господарю Кремля Володимиру Путіну. Парубій скликає позачергове засідання Ради. Такими були головні новини понеділка, 8 липня, в Україні та світі.

Пропагандистський телеміст України та Росії

Напередодні увечері головний пропагандист Кремля Дмитро Кисельов анонсував так званий телеміст між Україною та Росією, що матиме промовисту назву "Надо поговорить". Україну мав представляти інформаційний NewsOne, що де-факто належить куму Путіна Віктору Медведчуку, а Росію – пропагандистський "Росія 24". Заплановано телеміст було на п’ятницю, 12 липня, а його ведучими мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (від пропагандистів) та Василь Голованов і Олена Кирик (від NewsOne).

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Крим і Донбас – це Україна. Були і будуть. "Надо поговорить" – це телеміст між звичайними людьми України і Росії: без політики, без політиків. Нагадаємо, саме телемости Познера та Донах’ю у 80-х роках стали початком спілкування між народами, які перебувають, завдяки політикам, у стані Холодної війни. Сьогодні в Україні близько 70% людей чекають на прямі політичні переговори з Росією. Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої та теперішньої влади продовжують діяти, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України і Росії. І ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру,

– пояснили таку ідею на NewsOne.

Телеміст між Україною та Росією жорстоко розкритикував офіційний Київ. Своє невдоволення, зокрема, висловили:

Крім того, через цей телеміст Генпрокуратура відкрила справу про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки.

Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Тут це пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.

Спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань призвела до того, що проти нашого телеканалу була масована інформаційна атака. У хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора – і прямі погрози фізичної розправи щодо журналістів і їхніх близьких,

– наголосили представники мовника.

У Кремлі ж позитивно поставилися до проведення такого телемосту. Як зауважив речник Путіна Дмитро Пєсков, "спілкування двох народів ніхто не скасовував" і "це спілкування опосередковано триває й зараз". Крім того, пропагандистський холдинг ВДТРК запросив російських і українських учасників уже скасованого телемосту в студію телеканалу "Росія 1" 12 липня. За словами пропагандистів, вони взяли до уваги позицію українських колег, "які вважають, що проведення телемосту може створити загрозу безпеці журналістів та їхніх сімей.

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21-й саміт Україна – ЄС: про що домовилися

У Києві відбувся 21-й саміт Україна – ЄС. З боку Європи на заході були присутніми президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Як відбувався саміт Україна – ЄС / Фото прес-служби президента України

Основним із досягнень саміту стало підписання 5 документів про співпрацю. Відповідних до них, ЄС зобов’язалась надати допомогу Україні на загальну суму у понад 120 мільйонів євро.

Мовиться про такі угоди:

проект U-LEAD (передбачає залучення допомоги ЄС для стимулювання реалізації реформи децентралізації; загальний внесок ЄС в рамках угоди складе 40 мільйонів євро );

(передбачає залучення допомоги ЄС для стимулювання реалізації реформи децентралізації; загальний внесок ЄС в рамках угоди складе ); фінансування другої фази "Антикорупційної ініціативи" (проект спрямовано на посилення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ; загальний бюджет програми становить 22,9 мільйона євро );

(проект спрямовано на посилення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ; загальний бюджет програми становить ); підтримка громадянського суспільства та культури (передбачає залучення фінансування ЄС в розмірі 10 мільйонів євро для підвищення можливостей організацій громадянського суспільства та установ культури);

(передбачає залучення фінансування ЄС в розмірі євро для підвищення можливостей організацій громадянського суспільства та установ культури); ф інансування програми підтримки ЄС для Сходу України (допомогу буде спрямовано на забезпечення поліпшення доступу до адміністративних і соціальних послуг для переселенців; заплановано виділити додаткові 10 мільйонів євро );

(допомогу буде спрямовано на забезпечення поліпшення доступу до адміністративних і соціальних послуг для переселенців; заплановано виділити додаткові ); "Програма технічної співпраці 2019 року" (спрямовано на підтримку України в реалізації ключових реформ та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Мовиться про частину, що стосується зони вільної торгівлі у сферах сільського господарства, навколишнього середовища, енергетики, державних закупівель, ділового та інвестиційного клімату, торгівлі, сфері трудових відносин; загальний внесок ЄС у рамках документа становить 44 мільйони євро).

Дивіться сюжет 24 каналу про саміт Україна – ЄС

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Переговори Путіна та Зеленського у новому форматі

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну поговорити у новому форматі – за участю лідерів США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Зокрема, він зауважив, що розмова з президентом країни–агресора має відбутися, але у Мінську та за участю світових лідерів.

Хочу звернутися до президента Росії Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба, давайте. Обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон,

– наголосив гарант.

Водночас він висловив переконання, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "з задоволенням прийме нас з вами в Мінську".

"Ми не змінюємо та не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити, адже треба поговорити!? Правда?", – підсумував Зеленський.

Із відповіддю на таку пропозицію у Кремлі не забарилися. Речник російського президента Дмитро Пєсковзазначив, що це питання вони "безумовно розглянуть", однак наразі він не може дати якоїсь конкретної відповіді.

Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується. Водночас США не є учасниками Нормандського процесу. І як бути з мінськом домовленостями, під якими стоять підписи учасників нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США,

– підкреслив він.

У Білорусі ж наголосили, що вони є готовими надати майданчик для переговорів у новому форматі. Також офіційний Мінськ заявив, що "для повернення миру на Донбас зроблять усе".

Наш Президент абсолютно підтримує пропозицію Володимира Зеленського. Ця позиція є незмінною та полягає вона в тому, що не можна дивитися один на одного через приціл знарядь, потрібно сідати та вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало,

– наголосили у прес-службі білоруського лідера.

Крім того, у Лукашенка переконують, що для них буде "честю стати майданчиком для переговорів Зеленського та Путіна". Також тут підтримують формат, що Зеленський залучає європейських лідерів до переговорів.

"Про участь США у вирішенні цього конфлікту Олександр Лукашенко вже давно говорив – без американців вирішити цю проблему буде складно, аж надто вони – занурені в ці процеси", – додали у відомстві.

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Позачергове засідання Ради: що про це відомо

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що 11-го липня, на вимогу групи депутатів, Верховна Рада збирається на позачергове засідання, де мають розглянути низку законопроектів.

За його словами, цього дня для парламентарів що важливо проголосувати за Виборчий кодекс, а також за такі закони:

Про заручників;

Щодо виконання військового обов'язку;

Про військове капеланство;

Про середню освіту;

Про підтримку вугільної галузі ;

Закон про вугільну енергетику.

Крім цього, 11 липня Рада може призначити нового міністра закордонних справ, якщо напередодні комітет з міжнародних питань зробить відповідний кадровий висновок. Замість Павла Клімкіна цю посаду може обійняти колишній перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

Зуважимо, що позачергове засідання відбудеться між вечірнім та ранковим пленарними засіданнями. На ньому розглядатимуть питання про посилення відповідальності за злочини проти малолітніх та неповнолітніх, а також про створення Єдиного реєстру педофілів.

До речі, у Раді зареєстрували законопроект про довічне ув'язнення для посадовців за корупцію

Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід

Літо – це час подорожей і нових вражень. Це чудова пора для підкорення гір. Це стрімкі вершини, надзвичайні краєвиди і вражаюча природа. Для тих, хто обирає активний відпочинок разом з рюкзаком на спині та ночівлею в наметах. Допомогти більшому задоволенню від мандрівки зможуть кілька простих порад щодо пакування спорядження в гори.



Що необхідно взяти в похід – список

Передусім, щоб комфортно почуватися в поході, необхідно навчитися правильно пакувати туристичний рюкзак. Неправильно упакований рюкзак приносить багато клопоту і може повністю зіпсувати поїздку. Від зручності та легкості пересування залежить не тільки ступінь втоми в кінці кожного дня, але і здоров’я.

Також обов’язково треба перевірити, чи одяг та взуття є відповідними для походу. Аже погода в Карпатах – дуже непередбачувана та мінлива. Протягом доби може бути як дуже жарко, так і дуже холодно. Тому варто бути готовим до різких змін погоди.

Що ще слід взяти з собою у похід: інфографіка 24 каналу



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