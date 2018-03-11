Головні новини 10 березня:статус для України від НАТО та перші перемоги на Паралімпіаді

В суботу, 10 березня, стало відомо, що НАТО надало Україні статус країни-аспіранта. СБУ сповістила про причетність керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана до діяльності російської пропаганди в Україні. Українська збірна завоювала 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018. Такими були головні новини 10 березня в Україні та світі.

Статус від НАТО

Прагнення України до набуття повноцінного членства в НАТО офіційно визнано. Північноатлантичний альянс надав Україні статус країни-аспіранта.

"На сьогодні 4 країни-партнери заявили про свої прагнення до вступу в НАТО: Боснія та Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія та Україна", – мовиться у повідомленні на офіційному сайті НАТО.

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На сайті роз'яснюється статус "країни-аспіранта" (Aspirant country), під який відтепер підпадає Україна.

Країни, які задекларували інтерес у приєднанні до Альянсу, спершу отримують запрошення долучитися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо їх прагнення до членства та пов'язаних із цим реформ,

– мовиться у поясненні.



Україна отримала статус країни-аспіранта НАТО

Як розповів глава представництва України при Альянсі Вадим Пристайко, статус країни-аспіранта в НАТО для України не передбачає особливих вимог до офіційного Києва.

"Нічого окремого, спеціального від нас не вимагається, але ми не збираємося зупинятися на статусі, умовно кажучи, країни-кандидата, ми продовжуємо працювати. Єдиним формальним механізмом (щодо вступу в Альянс) є План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Його ми будемо просити окремо", – розповів Пристайко.

Продовження історії з Рубаном

СБУ повідомила, що затриманий напередодні із арсеналом зброї та підозрюваний у підготовці терактів керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан у 2004-2005 роках створив низку видавничих та поліграфічних підприємств, які за спонсорські кошти з Росії видавали проросійські агітаційні матеріали.

У спецслужбі уточнили, що отримані кошти Рубан витрачав на видання та поширення періодики, підручників та літератури про велич Росії та її президента Володимира Путіна.

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У 2013 році Рубан почав працювати в організації "Український вибір" Віктора Медведчука. В цій організації Рубан просував ідеї федералізації України, вступу до Митного союзу та відмови від євроінтеграції. Зазначається, що з початком Революції Гідності Рубан засуджував Євромайдан.



Рубан був членом "Українського вибору"

В СБУ повідомили про спроби приховати зв'язок Рубана з "Українським вибором". Задля цього інформація щодо персональної участі Рубана в діяльності організації була видалена з відповідного медіа-ресурсу. Проте ці дані збереглися в кешованих версіях та відновлені через можливості веб-архівів.

Окрім того, повідомляється, що ГО "Офіцерський корпус", яку очолює Рубан, була створена ще у 2012 році, а офіційно зареєстрована у 2013 році. До початку Євромайдану сайт організації публікував проросійські матеріали. Проте з 2013 року тематика статтей на сайті "Офіцерського корпусу" змінилася на проєвромайданівську, а згодом – на антисепаратистську.

Попри те, що Рубан особисто негативно висловлювався про Євромайдан та перспективи євроінтеграції України, 6 грудня 2013 року організація "Офіцерський корпус" демонстративно приєдналася до Самооборони Євромайдану.

Паралімпіада-2018

Українські біатлоністи Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Віталій Казаков), Ігор Рептюх, Віталій Лук'яненко та Анатолій Ковалевський принесли Україні перші нагороди на Паралімпійських іграх у Пхьончхані.

Ляшенко виграла "бронзу" у гонці на 6 кілометрів (стоячи). "Золото" і "срібло" – у росіянок Катерини Румянцевої і Анни Міленіної, які виступають як "нейтральні паралімпійські спортсмени".

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У перший день Паралімпіади-2018 українська збірна здобула 5 нагород

Рептюх став третім у гонці на 7,5 кілометра (стоячи). Українець подолав дистанцію з 1 хибою за 19 хвилин 27,6 секунди. "Золото" здобув француз Бенджамін Девієт, а "срібло" – спортсмен з Канади Марк Арендц.

Оксана Шишкова (гайд Віталій Казаков) стала срібною призеркою у спринті серед жінок з вадами зору. Вона відстала від лідера на 38,5 секунди. "Золото" – у спортсменки під нейтральним прапором Михайлини Лисової, "бронза" – у Світлани Сахненко з Білорусі.

Віталій Лук'яненко приніс Україні перше "золото", вигравши спринт серед чоловіків з вадами зору. "Бронза" – в Анатолія Ковалевського.

Відтак, після першого дня змагань Україна посідає 4 місце у медальному заліку (1 "золото", 1 "срібло", 3 "бронзи"), лідирують США (3-1-1).