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Головні новини 10 серпня: суд закрив справу Кернеса, ДТП на Запоріжжі і нова українська САУ

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Головні новини 10 серпня в Україні та світі
Головні новини 10 серпня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

Київський райсуд Полтави закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців щодо катування людей. На Запоріжжі сталась жахлива ДТП з відпочивальниками, у якій загинуло 6 осіб, серед них – діти. Українського політв'язня Володимира Балуха в ізоляторі у Криму провідала матір. В Україні представили нову самохідну гаубицю "Богдана". Такими були головні новини п'ятниці, 10 серпня.

Суд закрив справу Кернеса

Київський районний суд Полтави закрив справу щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців щодо катування людей.

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Суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальну справу.

Це рішення суду може бути оскаржене в Апеляційному суді Полтавської області впродовж 7 днів з дня його оголошення.

За фактом закриття судом справи Кернеса у ГПУ уже відкрили кримінальне провадження.

Цю резонансну подію уже прокоментував сам міський голова Харкова.

Я очікував на виправдання. Чому. Тому що три роки ми могли бачити усіх свідків... Жоден свідок нічого не сказав. Доказів немає,
– заявив Кернес.

Смертельна ДТП на Запоріжжі

У Запорізькій області на трасі Харків – Сімферополь вдень 10 серпня сталась жахлива аварія, жертвами якої стало шість людей.

Зіткнулась вантажівка і мікроавтобус з пасажирами.

Маршрутка із людьми поверталась із курортної Кирилівки до Запоріжжя.

Спершу повідомлялось про 5 загиблих пасажирів мікроавтобуса, проте згодом кількість жертв зросла до шести осіб – серед яких п'ятеро дітей.

За фактом смертельного ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Запоріжжі: 

Водія вантажівки затримали.

Балуху дозволили зустрітись з матір'ю 

Матір українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже майже 150 днів, змогла провідати сина в ізоляторі тимчасового тримання в окупованому Криму.

За словами матері політв'язня, Володимир Балух виглядає дуже погано.

Нічого доброго. Худий, страшний такий. Скелет. Один скелет. Але я ж бачу, що він такий страшний, що я просто в шоці. Одні кістки та шкіра на кістках. Виглядає, як дідок. Він ніколи мені не скаже, що у нього щось зі здоров'ям погано. Ніколи. Я знаю що і хворів він, і поперек болів, і нога, і взагалі все було погано, а він мені говорив що все добре,
– розповіла Наталія Балух після відвідин сина.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Нова українська САУ "Богдана"

Українські оборонні підприємства побудували за стандартами НАТО нову самохідну гаубицю "Богдана".

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив на Житомирському полігоні ЗСУ, де проходили випробування гармати.

Турчинов повідомив, що "Богдана" має "натівський 155-міліметровий калібр".

"Її важливими характеристиками є висока мобільність, точність, дальність, а також висока швидкість ведення вогню", – наголосив секретар РНБО.

 

Теги: Збройні Сили України Зброя Новини України голодування заручники Українці в полоні РФ Аварії та ДТП Новини Запоріжжя Геннадій Кернес Новини політики
Джерело: 24 Канал
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