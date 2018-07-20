Головні новини 20 липня: жахливі ДТП, ідея Путіна про референдум, скандал із главою МВС Італії

На Житомирщині зіткнулася маршрутка і фура, 10 людей загинули. На Хмельниччині зіткнулися вантажівка та легкове авто, загинула сім’я з трьох людей. В Миколаївській області сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобусу, загинуло 5 людей. Путін запропонував Трампу провести референдум на Донбасі. Глава МВС Італії заявив, що анексія Криму Росією була законною. Такі головні п'ятниці, 20 липня.

Чорний день на українських дорогах

Протягом дня на українських дорогах сталося чотири масштабних смертельних ДТП. У чотирьох ДТП у Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій областях та Києві загинуло одразу 21 особа. Ще понад два десятки осіб потрапили до лікарень.

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Перша ДТП – на Миколаївщині. Сталася вона близько п'ятої години ранку на 289 кілометрі автодороги "Київ – Одеса", неподалік селища міського типу Криве Озеро, що на Миколаївщині. Рейсовий мікроавтобус, що рухався за маршрутом "Одеса – Гомель", зіштовхнувся з вантажівкою, як через несправність стояла з правого боку проїжджої частини.

Внаслідок аварії водій і четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, а ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до лікарні.



Смертельна ДТП поблизу Кривого Озера на Миколаївщині

Пізніше прес-центр ДСНС уточнив, що насправді постраждали 10 осіб, і вони були громадянами Білорусі. Проте як повідомляли білоруські змі, постраждалих було все ж 12.

За словами заступника очільника Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, загалом мікроавтобус перевозив 17 пасажирів, а його водій не впорався з керуванням.

Друга ДТП – на Житомирщині. Рейсовий мікроавтобус зіштовнухвся з вантажівкою, як стояла на крайній правій полосі проїжджої частини. У ДТП загинуло 10 осіб (водій та пасажири мікроавтобусу), ще 10 осіб зазнали травм різного ступеня важкості.

Поліція встановила особи чотирьох загиблих у ДТП під Житомиром. Серед загиблих є іноземець – громадянин Грузії.

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За інформацією правоохоронців, серед загиблих:

громадянин Грузії, 1962 року народження,

житель міста Полонного Хмельницької області, 1974 року народження (водій маршрутного автобуса),

житель села Гульська Новоград-Волинського району, 2004 року народження,

жителька Києва (уродженка Рівненщини), 1958 року народження.

"Також у медичні заклади Житомира доставлені: жителька Ружинського району Житомирщини, 1993 р.н., житель Новограда-Волинського, 1963 р.н., житель Коростеня, жителька села Гульська Новоград-Волинського району, 1999 р.н., жителька Новограда-Волинського, 1975 р.н., ще 2 чоловіків, особи яких нині встановлюється", – повідомили у поліції.



ДТП поблизу Житомира забрала життя 10 осіб

Третя ДТП сталась на в'їзді до села Прибузьке, що неподалік об'їздної дороги Хмельницького. Смертельна ДТП сталася на в‘їзді у село Прибузьке. В результаті зіткнення вантажівки та легкового автомобіля загинула сім’я з трьох осіб та ще одна дитина травмована.

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36-річний водій легковика "Фольксваген Гольф" виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося лобове зіткнення з вантажівкою "IVECO". Сам водій "Фольксвагена", його 35-річна дружина та 4-річна донька загинули на місці події. Ще одна 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою цього ж транспортного засобу, госпіталізована до лікарні,

– повідомили у поліції.



ДТП під Хмельницьким: серед загиблих – 4-річна дитина

Четверта смертельна ДТП. Сталася аварія у Києві на Старообухівській трасі у Голосіївському районі столиці. Водій одного з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншими машинами. Відомо також, що в салоні однієї іномарки загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина. Ще двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеню тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.



У ДТП в Києві загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина

Щирі співчуття родинам загиблих…

Путін запропонував Трампу провести референдум на Донбасі

Видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Однак поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.

Як мовиться у матеріалі, сама пропозиція Путіна має на меті голосування, яке проводитимуть жителі "сепаратистських територій за їхнім статусом" відбуватиметься воно під егідою міжнародної спільноти.

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У Росії підтвердили, що Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом справді запропонував йому провести референдум, аби вирішити збройний конфлікт на Сході України.

Про це заявив російський журналіст, головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у своєму Twitter.

Водночас, за його словами, американський лідер вирішив взяти перерву, аби добре обдумати таку пропозицію глави Кремля.

Про референдум на Донбасі. Путін – Трамп – підтверджую. Трамп узяв тайм-аут,

– написав Венедиктов.

Про референдум на Донбассе . Путин-Трамп - подтверждаю. Трамп взял тайм-аут — Алексей Венедиктов (@aavst) 20 липня 2018 р.

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов також підтвердив таку інформацію.

"Ця проблема обговорювалася, були зроблені конкретні пропозиції, як вирішувати це питання", — заявив Антонов.

У Білому домі заявили, що не підтримують пропозиції Росії провести референдум на Донбасі, яку обговорював президент Росії Володимир Путін з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі.

Глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс підтвердив, що "адміністрація США не розглядає питання про підтримку проведення референдуму на сході України".

Скандальна заява глави МВС Італії щодо анексії Криму

Очільник італійського міністерства внутрішніх справ та глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що анексія Криму була законною, а в Україні у 2014 році відбулася "псевдореволюція".

Був референдум, і 90 відсотків людей проголосували за повернення Криму до складу Російської Федерації,

– заявив Сальвіні, відповідаючи на ремарку журналіста видання про те, що референдум у Криму в 2014 році був незаконним.

Окрім того, він вважає, що є певні "російські зони", в яких переважає російська мова та культура, тому вони "по праву" мають належати РФ.

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"Порівняйте референдум із фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що фінансується іноземними державами – подібно арабським революціям. Є деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації", – уточнив політик.

Він додав, що Європі пора зняти усі санкції з Росії, оскільки вони вичерпали себе, а також завдали шкоди італійському експорту.

В свою чергу, у понеділок, 23 липня, представники Міністерства закордонних справ України зустрінуться з послом Італії після заяви глави ВМС Маттео Сальвіні