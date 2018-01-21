Головні новини 21 січня: теракт із загиблими українцями в Кабулі та негода в Україні

Терористи влаштували стрілянину у готелі в Афганістані, серед загиблих є українці. У Кремлі заявили, що контакти й зустрічі Петра Порошенка та Володимира Путіна відбуваються. Сильні снігопади накривають більшість території України. Такими були головні новини 21 січня в Україні та світі.

Теракт із загиблими українцями в Кабулі

Ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в центрі столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці. Через 13 годин після початку атаки всіх бойовиків було вбито.

Спочатку, начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич у Twitter повідомив, що серед жертв є українець.

"У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії", – написав Кирилич.

Згодом, деякі ЗМІ повідомляли про загибель 9 громадян України у теракті, проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив смерть 6 українців.

Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 января 2018 г.

Теракт у Кабулі

Вбиті здебільшого були співробітниками авіакомпанії Kam Air. Їх знайшли під час пошукових операцій в готелі.

Читайте також: Теракт із загиблими українцями в Кабулі: стало відомо про загиблих українських пілотів

Міністр внутрішніх справ повідомив, що загиблих іноземців, у тому числі й українців, було вбито у важкодоступному місці готелю. І їх знайшли під час пошукових операцій,

– розповів кореспондент іспанської агенції EFE Notocias в Афганістані Бабер Сахел.

Президент України Петро Порошенко своєю чергою зауважив, що загиблі українці – справді співробітники авіакомпанії, однак він стверджує, що вона є українською. Також за його дорученням, МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій.

Окрім того, під час терористичного нападу на готель Intercontinental загинув генеральний консул Афганістану Абдулла Вахід Поян.

Відповідальність за цей теракт взяло на себе угруповання "Талібан".

Ймовірні таємні зустрічі Порошенка з Путіним

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін проводить зустрічі та телефонні розмови з багатьма лідерами інших держав, серед яких і український президент Петро Порошенко, і не завжди про це Кремль надає ЗМІ хоч якусь інформацію.

Читайте також: У Кремлі назвали "колапсом" стосунки зі США

На такі заяви Кремля, прес-служба Адміністрації президента України відповіла, що Петро Порошенко не проводив жодної зустрічі з Володимиром Путіним з моменту укладення мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України.

Жодних двосторонніх зустрічей президент України з президентом Росії з моменту укладення мінських домовленостей не проводив,

– повідомили у прес-службі Порошенка.

Негода в Україні

В Україну йде похолодання з морозами та снігами. З початку тижня стовпчики термометрів почнуть опускатись нижче -10 градусів морозу.

"Прийшов таки мороз в Україну. Сьогоднішні морози поступово набиратимуть ще обертів, тобто, градусів. Тиждень буде холодним. Поки що, найближчі кілька днів, складна погода очікується на сході та півдні України – опади, ожеледь, сильний вітер", – попередила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Дивних істот зі снігу наліпили українці у Кривому Розі: смішні фото

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook показала деякі наслідки негоди в Україні. Нардеп опублікувала фото замерзлої Десни, яка стала схожою на "переоране льодове поле".

У свою чергу, голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов розповів, що в Одеській області пройшов потужний снігопад, який пошкодив тисячі опор ліній електропередач і паралізував рух в регіоні.

Синоптики вже назвали стихію 18 січня суворішою за ту, що панувала в 2000 році. Цю порівнюють із катаклізмом 1975 року. Звичайно, на Одещині з року в рік випадає чимало снігу. Але зараз не в опадах справа. Вітер 18 січня у пориві досягав 30 м/с!!! Це в два рази більше критичної швидкості вітру для посадки літака. За такого вітру здоровій людині важко йти і дихати. І саме за такого вітру ламаються стовпи і падають опори ліній електропередач,

– розповів Степанов.

За словами чиновника, ввечері 18 січня вітер повалив понад тисячу опор повітряних ліній електропередач, після чого було знеструмлено майже 600 населених пунктів.

Читайте також: Житель США незвичним чином почав боротися зі снігом: приголомшливе відео

Також, користувачі соцмереж показали казкові фото засніженого Дніпра.

"На вулиці наче розгортаються сцени з фільму "Хроніки Нарнії" і містом править Біла Чаклунка. І, дивлячись на красу зимових пейзажів, хочеться щоб це тривало вічно. Але так не буде. Тому потрібно обов'язково встигнути насолодитися кожним зимовим сніговим днем, наліпити сніговиків і награтися в сніжки. Вночі зима особливо прекрасна, наповнена чаклунством і свіжістю", – зазначає видання "Інформатор".