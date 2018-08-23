Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів

В Україні відзначають День державного прапора. Найцікавіші факти про синьо-жовтий стяг. Внаслідок бойового зіткнення у четвер загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. У Конституційний суд внесено подання про перенесення дати виборів Президента України. Такими були головні новини четверга, 23 серпня, в Україні і світі.

День прапора: найцікавіші факти про український стяг

23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. І хоч це свято відносно нове (його почали святкувати з 2004 року), та історія українського прапора сягає сивої давнини.

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Перша історична згадка датується 1256 роком – днем заснування Львова. Саме на гербі міста Лева поєднались ці символічні для країни кольори – жовтого лева на блакитному тлі.

Поєднання цих барв знаходимо і в добу козацтва, особливо у період XVIII століття. Часто у запорожців були сині стяги, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків.



Козацький прапор

Під час опису Грюнвальдської битви (між військами держави Тевтонського ордену та об'єднаними військами Королівства Польського і Великого князівства Литовського та Руського, 1410 рік) автор розповідає, що львівське військо виступило під синьо-жовтими кольорами – це був синій прапор із золотим левом, що спирається на скелю.



Грюнвальдська битва

Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулась 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила Закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки.

До речі, донині точаться дискусії про те, який прапор правильний: сучасний варіант із блакитним вгорі та жовтим внизу, чи навпаки – із жовтим зверху. Деякі історики переконують: саме останній варіант використовували у часи Української Народної Республіки. Насправді ж у часи УНР використовували обидва варіанти стягу.

Справді історична подія відбулась 27 липня 1976 року. У Монреалі на Олімпійських Іграх під час футбольного матчу між збірними Німецької Демократичної Республіки та СРСР (більшість команди збірної становили гравці київського "Динамо") українці вивісили плакат із надписом: "Свобода Україні!". А українець Данило Мигаль, який жив у Канаді, наважився вибігти із синьо-жовтим прапором просто на футбольне поле та ще й станцював гопака. Акція тривала 15 секунд, після чого поліція вивела його зі стадіону. Тоді чи не вперше весь світ побачив український прапор.

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Весь світ побачив український прапор у 1976 році: цей момент можна побачити на 1:15:44

Найбільший прапор України має розмір 40х60 метрів, він повністю ідентичний до пропорцій стандартного: дві рівні смуги, а ширина і висота мають співвідношення 2:3. Стяг внесли до Книги рекордів України.



Рекордний прапор України

З Днем Прапора!

Україна зазнала великих втрат на Донбасі: є чимало поранених

У четвер, 23 серпня, протягом 17:00 та 18:00 російські окупаційні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, при цьому 4 обстріли – із артилерії та мінометів. Внаслідок бойових дій загинуло 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень.