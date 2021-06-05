Гречин вирішив продати права на 26-секундний відеоролик "тому, хто більше заплатить". Водночас на сайті аукціону мовиться, що ці кадри ніколи не публікували та їх бачив тільки поточний власник.

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Як зауважили в коментарі до аукціону, після торгів ролик належатиме виключно переможцю.

Переможець зможе використовувати його, поширювати або продавати на свій розсуд,

– додають вони.

Оголена фотосесія українок у Дубаї: головне

У квітні на балконі будинку в курортному районі Дубай 40 дівчат влаштували оголену фотосесію. Очевидці викликали правоохоронців.

Все через те, що в ОАЕ діють суворі закони щодо зовнішнього вигляду. Якщо ти у публічному місці, одяг повинен закривати більшу частину тіла.

З'ясувалося, що 11 дівчат – українки, це підтвердили у МЗС. У генконсульстві Росії, що ще 8 затриманих та ініціатор зйомки – їхні громадяни.

За пікантну зйомку порушницям загрожувало ув'язнення терміном до 6 місяців та штраф у розмірі 5 000 дирхамів (приблизно 38 тисяч гривень). Дівчат звинувачували у розпусті.

За деякий час ню-моделей депортували з країни та ті повернулися додому.

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