24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Скільки ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу отримала кожна область: список

- Читать новость на русском
Скільки в Україні тестів на коронавірус / Ілюстративне фото

У МОЗ розповіли, як міністерство розподілило ПЛР-тести для діагностики коронавірусу між областями України.

МОЗ надіслало доповідь народній депутатці Ользі Стефанишиній у відповідь на її інформаційний запит.

До теми Українські дослідники зробили прогноз, скільки громадян захворіють на COVID-19 до літа

Найбільше тестів отримало місто Київ, куди направили аж 52 тисячі тест-систем. Далі йдуть Дніпропетровська (17 тисяч), Харківська (14,5 тисячі) та Київська (10,5 тисячі) області. Решта регіонів отримали приблизно по 7-8 тисяч тестів на COVID-19.

Стефанишина зазначила, що незрозуміло, яким чином ділили ці тести. Адже принцип поділу не підходить ні за кількістю населення, ні за кількістю інфікованих в регіонах. 

Вона зауважила, що найбільше тестів на коронавірус зробили у Києві – понад 8 тисяч. Далі йдуть Чернівецька (3 тисячі), Вінницька (3 тисячі) та Черкаська (2 тисячі) області. Поки що в Україні використали 16% з наявних 250 тисяч тест-систем.


Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Новини Києва Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Харкова Новини Дніпра Медицина Партія Голос Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
15 квітня 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Олександр Бевза

Новини
Більше новин