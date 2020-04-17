Скільки ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу отримала кожна область: список

У МОЗ розповіли, як міністерство розподілило ПЛР-тести для діагностики коронавірусу між областями України.

МОЗ надіслало доповідь народній депутатці Ользі Стефанишиній у відповідь на її інформаційний запит.

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Найбільше тестів отримало місто Київ, куди направили аж 52 тисячі тест-систем. Далі йдуть Дніпропетровська (17 тисяч), Харківська (14,5 тисячі) та Київська (10,5 тисячі) області. Решта регіонів отримали приблизно по 7-8 тисяч тестів на COVID-19.

Стефанишина зазначила, що незрозуміло, яким чином ділили ці тести. Адже принцип поділу не підходить ні за кількістю населення, ні за кількістю інфікованих в регіонах.

Вона зауважила, що найбільше тестів на коронавірус зробили у Києві – понад 8 тисяч. Далі йдуть Чернівецька (3 тисячі), Вінницька (3 тисячі) та Черкаська (2 тисячі) області. Поки що в Україні використали 16% з наявних 250 тисяч тест-систем.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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