Інавгурація Зеленського: стала відомою програма урочистих заходів

Інавгурація обраного президента Володимира Зеленського пройде у Києві та розпочнеться о 10:00 20 травня. Триватимуть урочисті орієнтовно до 17:00. Щоправда, у рамках цих заходів заплановано й двосторонні зустрічі новоспеченого гаранта з представниками іноземних делегацій.

Коротку програму урочистих заходів з нагоди вступу на посаду президента України Володимира Зеленського оприлюднила його прес-служба.

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Що та коли відбуватимеься 20 травня, у день інавгурації Володимира Зеленського:

10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

Як відбувається урочисте засідання Верховної Ради з нагоди інавгурації президента України? Його проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань. Відкриває зібрання спікер. Також на ньому є присутніми голова ЦВК і очільник Конституційного суду – останній власне і приводить нового президента до присяги українському народові.



Присягу обраний президент проголошує, поклавши праву руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє. Далі голова ЦВК вручає новоспеченомуу гарантові посвідчення Президента України, а голова Конституційного суду – офіційні символи влади: президентські прапор (штандарт), знак, гербову печатку та булаву.



На завершення, новий президент проголошує звернення до українського народу — інавгураційну промову із трибуни Верховної Ради, після чого займає місце у сесійній залі біля свого прапора. Закриває урочисте засідання також голова ВР. Як на початку, так і наприкінці церемонії лунає державний гімн.

Раніше ЗМІ повідомляли що під час інавгурації українська армія присягне новому президенту як верховному головнокомандувачу, але насправді у тексті військової присяги мовиться лише про службу народу України. Крім того, була інформація у день церемонії жодних вечірок і неформальних фуршетів команда майбутнього гаранта організовувати не збирається.

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Питання дати інавгурації Володимира Зеленського: як розгорталися пристрасті

30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.

У команді ж Зеленського заявляли, що інавгурація має відбутися якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Щоправда, за деякий час вже почали наполягати на 19 травня.

Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення терміну повноважень Верховної Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Відтак, розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.

У підсумку у Верховній Раді зареєстрували кілька постанов щодо дати інавгурації Володимира Зеленського. Нардепи, зокрема, пропонували провести церемонію 17, 19, 20, 26, 28 травня або навіть 1 червня. Верховна Рада їх мала розглянути упродовж пленарного тижня, що тривав з 14 по 17 травня. Щоправда, як сам Зеленський, так і представники його команди вважали, що парламент мав затвердити дату інавгурації 14 травня, відтак накинулися з критикою на українських парламентарів.

Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації обраного президента. Відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб, захід пройде 20 травня. Але і це не влаштувало команду майбутнього президента – ті продовжували наполягати на 19 травня, оскільки, за їхніми словами, цей день є вихідним, тому незручності для киян і гостей столиці будуть не такими відчутними. Але зрештою Зеленський і його команда змирилися з рішенням українського парламенту щодо дати церемонії, адже воно є остаточним.