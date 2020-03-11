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      Коронавірус може викликати в Європі великий економічний шок, – Лагард

      -
      Коронавірус може викликати економічний шок / unsplash.com

      Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що коронавірус може спричинити світову кризу, яка нагадуватиме 2008 рік. Яка викликала скорочення державних доходів та зростання безробіття.

      Однак за належних заходах економічний шок, ймовірно, буде тимчасовим, наголосила Лагард під час відеоконференції з лідерами ЄС, повідомляє Bloomberg.

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      Лагард зазначила, що без координованих дій "ми побачимо сценарій, який нагадає багатьом з нас фінансову кризу 2008 року". За словами Лагард, керівництво Європейського центрального банку вивчає всі доступні інструменти та на засідання 12 березня проведе засідання щодо цього. Водночас голова ЄЦБ попередила, що проблеми, з якими наразі стикається Італія, ймовірно, поширяться на інші країни Європи. 

      Якщо ми не почнемо діяти зараз, підвищиться ризик кризи в окремих сегментах ваших економік,
      – додала Лагард.

      Зауважимо: влада Естонії заявила, що у країні почалася економічна криза. Баланси компаній різко скоротяться, банки почнуть відкликати кредити. Основне завдання естонської влади – мінімізувати негативний вплив кризи.

      Що треба знати про вплив коронавірусу на економіку

      Світова економіка зазнає великих збитків через епідемію коронавірусу у світі. Першим постраждав Китай. Там зупинився туризм, а великий бізнес тимчасово покинув ринок Піднебесної. Далі збитків зазнали країни Європи, зокрема Італія. Саме там наразі зафіксовано найбільше випадків захворювань. 

      9 березня у світі одна за одною почали валитися біржі. Фондові ринки "просіли" у середньому від 4 до 5%. Вже 10 березня це відчула Україна – зранку Національний банк України знизив курс гривні до долара відразу на 18 копійок, один "зелений" коштував 24 гривні 92 копійки. Більш відчутним було падіння гривні до євро – на 54 копійки, до 28 гривень 23 копійки.

      Аби втримати стабільність гривні НБУ продав спершу 307 мільйонів доларів, а потім ще 250 мільйонів доларів з золотовалютних резервів. Станом на 11 березня у НБУ заявили, що падіння курсу гривні зупинилося.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Світові біржі Світовий банк Китай Банки Долар Євро НБУ Золото Бізнес
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