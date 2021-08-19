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COVID-сертифікати визнали в ЄС

Джерело: Міністерство та Комітет цифрової трансформації України

Європейський союз офіційно визнав українські сертифікати вакцинації в застосунку "Дія". В ЄС визнали, що наш документ відповідає європейським нормам. Це означає, що щеплені українці зможуть безпечно подорожувати до тих, країн, що відкриті для вакцинованих туристів.

Коли запрацює COVID-сертифікат

Деталі про проєкт і його технічну частину мають розповісти представники Мінцифри, МОЗ та ЄС на спільному брифінгу. Він запланований на 20 серпня.

Що таке COVID-сертифікат? Це цифровий документ, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусу. Також у документі повинна бути інформація про перенесений COVID-19 або негативний ПЛР-тест. У міжнародному сертифікаті вказуватимуть ім'я, прізвище, дату народження, назву країни, яка видала документ та унікальний номер. А ось для української версії достатньо тільки ім'я, фото й унікального номера.

Додамо, що тестування COVID-сертифіката для iOS розпочали ще 1 липня. Першопрохідцями-користувачами стала невелика група людей, які взяли участь у бета-тестуванні й повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

Наразі COVID-сертифікат в додатку "Дія" перебуває на стадії тестування. Але кожен українець, який вакцинувався проти коронавірусу, може отримати паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Прощання з мером Кривого Рогу

Джерело: "Первый городской"

У Кривому Розі 19 серпня попрощалися із загиблим міським головою Констянтином Павловим. До тамтешнього театру Тараса Шевченка прийшли сотні людей.

Як попрощалися із Павловим

Попри похмуру погоду, сотні людей прийшли віддати померлому останню шану. Жителі міста принесли квіти, а на вході до театру розмістили портрети Павлова. Серед присутніх були представники районних та міських чиновників, колеги мера Кривого Рогу.

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Проводжали чиновника в супроводі оркестру. Церемонія прощання тривала до 11:30. Орієнтовно о 12:27 через живий коридор до церкви пронесли тіло загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. О 12:50 у Свято-Миколаївському храмі почали відспівувати мера Павлова.

Після цього процесія з труною Костянтина Павлова поїхала на Центральне кладовище міста. Саме там поховали мера Кривого Рогу.

Церемонія прощання з мером / Фото "Первый городской" та PavlovskyNews:

Що відомо про смерть Павлова

Констянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне, що на Дніпропетровщині. Біля його тіла лежала рушниця. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

ЗМІ припускають, що мера могли довести до самогубства через його професійну діяльність. Причиною могли стати схеми з тендерами, які проводили за спиною політика.

Поліція та МВС відпрацьовує 3 версії загибелі Костянтина Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Смерть Василя Островського на Донбасі

Джерело: фейсбук Христини Замули

На Донбасі 19 серпня обірвалося життя 41-річного бійця зі Львова Василя Островського. Український захисник поліг від кулі снайпера.

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Смертельне поранення боєць дістав в районі Новоолександрівки на Луганщині. Побратими Островського впевнені, що діяли російські снайпери. Вони прибули на окуповану територію для загострення ситуації напередодні Дня Незалежності.

Що відомо загиблого героя

Островський служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Він був командиром мотопіхотного відділення. Друзі та колеги львів'янина згадують його як позитивну людину та надійного бійця. У військового залишився малолітній син.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що Островський з 2015 року працював у Муніципальній варті Львова.

Окупант безжально забирає в нас найкращих. Щирі співчуття родині та друзям. Світла пам'ять,

– зазначив мер.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.



На Донбасі загинув 41-річний львів'янин / Фото з фейсбуку Христини Замули

Смерть поліцейського у гуртожитку

Джерело: Obozrevatel

У Печерському районі Києва в гуртожитку Національного транспортного університету знайшли тіло поліцейського Сергія Горошка. Чоловік нібито вкоротив собі віку, вистреливши в голову.

Що відомо про загиблого

Чоловік 1982 року народження був підполковником поліції. Згідно з декларацією на Youcontrol, Горошко обіймав посаду заступника начальника відділу Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.

Також він жив на першому поверсі цього гуртожитку.

Головна версія – самогубство

За попередньою інформацією, чоловік вкоротив собі віку. Припускають, що він вистрілив собі в голову з карабіна. Перед смертю поліцейський нібито подзвонив матері. На місці смерті підполковника буцімто знайшли записку. Там були слова "вибачте мені".

Зверніть увагу! 24 канал зв'язався з поліцією Києва та Державним бюро розслідувань. Однак наразі справу відмовляються коментувати.



Гуртожиток, де жив поліцейський / Фото Obozrevatel



Гуртожиток, де сталася трагедія / Фото Obozrevatel

45 країн стануть засновницями Кримської платформи

Джерело: брифінг Дмитра Кулеби

Напередодні Дня Незалежності в Києві відбудеться перший в історії саміт Кримської платформи. У МЗС назвали весь склад учасників. Відомо, що участь у заході візьмуть 44 держави та країна-господарка – Україна

На рівні глав держав представлені:

Латвія,

Литва,

Естонія,

Польща,

Словаччина,

Угорщина,

Молдова,

Словенія,

Фінляндія.

Румунію, Грузію, Хорватію та Швецію представлять прем'єр-міністри. Швейцарію та Чехію – очільники парламентів.

Ще 14 країн делегують на Кримську платформу міністрів закордонних справ. Мовиться про:

Туреччину,

Францію,

Німеччину,

Іспанію,

Італію,

Бельгію,

Австрію,

Нідерланди,

Люксембург,

Ірландію,

Данію,

Болгарію,

Чорногорію,

Північну Македонію.

Міністри оборони приїдуть від Великої Британії та Португалії. Норвегію представлятиме держсекретар міністра закордонних справ.

Держави представлені на рівні послів:

Нова Зеландія,

Мальта,

Японія,

Австралія,

Кіпр,

Канада,

Греція.

Цікаво! США будуть представлені міністром транспорту США Пітом Буттіджеджом. Він виступить, як представник президента Джо Байдена.

Міністр також зазначив, що 44 країни-учасниці саміту та Україна стануть засновницями Кримської платформи.