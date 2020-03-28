Одесит витратив 25 тисяч на "безкоштовне" лікування коронавірусу

В Одесі чоловік витратив 25 тисяч гривень на лікування від коронавірусу. Зараз він перебуває в інфекційній лікарні. Це попри те, що раніше в МОЗ обіцяли лікувати хворих на коронавірус безкоштовно.

Два дні перебування в медзакладі уже обійшлись чоловікові у 25 тисяч гривень, з них 17 тисяч коштує препарат "Біовен". Чоловік каже, що гроші взяли навіть за халати для медиків, інформує "Радіо Свобода".

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Шахін Асадов повернувся з Берліна до Києва 16 березня. Уже вдома наступного дня у чоловіка різко піднялась температура. Швидка допомога привезла його до інфекційної лікарні. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат, тож пацієнта відпустили додому.

Протягом кількох наступних днів самопочуття одесита не кращало, тож він приїхав до лікарні сам. 27 березня тест на COVID-19 уже був позитивним.

Лікарі виписали ліки, які коштують нереально великих грошей. Насправді я навіть не знаю, чого чекати далі,

– розповів Шахін у фейсбуці.

Що відомо про безкоштовне лікування коронавірусу

Нагадаємо, попередня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька обіцяла, що лікування хворих на коронавірус в Україні буде безкоштовним. Проте, як розповіла виконувачка обов'язків директора Одеського обласного департаменту охорони здоров’я Оксана Рокунець-Сорочан, за деякі ліки пацієнтам доводиться платити самим – якщо препарати відсутні в локальному протоколі.

Оскільки конкретних препаратів від коронавірусу не існує, пояснює Ракунець-Сорочан, медики експериментують. У Мінохорони здоров'я стверджують, що лікування коронавірусної інфекції та пневмонії регламентуються наказом МОЗ №603, тому про експерименти йти мови не може.

Дивіться відео Шахіна Асадова:

Наразі в Одеській області – 6 випадків коронавірусу. Загалом в Україні 311 осіб захворіли на COVID-19, 8 людей померли, 5 хворих одужали.



Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу