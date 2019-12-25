Путін підриває суверенітет України, – Der Spiegel

Для України, ЄС і США анексія Криму – кричуще порушення міжнародного права. Росія навпаки розцінює привласнення півострова як «повернення додому». І цей підхід до анексії постійно "просувається» – тепер ще й завдяки поїзду.

Президент РФ Володимир Путін відкрив залізничне сполучення мостом, який об'єднує російський Таманський півострів з Керчю в Криму. Україна призупинила сполучення з півостровом залізницею після його анексії. Тепер до Криму знову можна дістатися поїздом, пише Der Spiegel.

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Незабаром виповниться шість років з того часу, як Росія анексувала півострів, який за міжнародним правом належить Україні. Відтоді Москва просуває інтеграцію півострова.

19 км і більше 3 млрд євро

Кримський міст – гігантська будова в Керченській затоці довжиною 19 км і вартістю приблизно 3,3 млрд євро. Він був збудований концерном "Будгазмонтаж", який належить олігарху Аркадію Ротенбергу, товаришу юності російського президента та його колишньому спаринг-партнеру із дзюдо. Минулої весни мостом розпочався автомобільний рух.

Будівництво мосту супроводжувалося гучними міжнародними протестами:

• Він побудований без погодження українським урядом – таку критику висловлював Держдепартамент США.

• Британський уряд заявив про "ще один приклад небезпечної поведінки Росії".

• Тодішній український уряд подав позов.

Президент України Володимир Зеленський виступив з обіцянкою повернути Крим. Але ця мета здається все більш нереалістичною. Кремль фактично крок за кроком просуває інтеграцію півострова в Російську Федерацію. Відкриття залізничного сполучення мостом – яскравий приклад цього просування. Москва стає для жителів Криму все ближче, а Київ – все далі.

Крим – не єдиний майданчик конфлікту між двома країнами, на якому Путін конкретними діями чинить тиск на своїх українських колег. Зеленський ще не встиг обійняти посаду, як Путін наприкінці квітня заявив про видачу російських паспортів на Донбасі. Указ російського президента дозволяє жителям окупованих проросійськими бійцями територій на сході України терміново отримати російське громадянство.

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У липні, за кілька днів до парламентських виборів в Україні, Путін розширив дію указу – тепер паспорт можуть отримати всі українці, які до початку війни у 2014 році були зареєстровані в Донецькій та Луганській областях, навіть якщо зараз вони живуть на підконтрольній Україні території.

Політика влади за допомогою паспортів

Водночас Путін і Зеленський нещодавно мали перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в рамках першої за три роки зустрічі в нормандському форматі.

Обидва президенти домовилися, зокрема, про продовження так званого розведення сил і обговорювали проведення майбутніх місцевих виборів на територіях сепаратистів. Крім того, протягом наступних тижнів і місяців передбачені додаткові кроки, які б сприяли вирішенню конфлікту.

Втім, багато хто в Україні занепокоєний, що через видачу паспортів Путін ще більше підриває суверенітет країни. Він залишає для себе відкритими і військові опції, які можуть вийти за рамки нинішньої активності на фронті.

Кремль ще в 2008 року обґрунтував свою військову операцію в Грузії тим, що там живе багато людей з російськими паспортами. Москва раніше роздавала їх роками в Абхазії та Південній Осетії.

Які наслідки "Північного потоку-2" для конфлікту?

З іншого питання, яке обговорювали у Парижі Путін та Зеленський, навпаки було досягнуто домовленість. Йдеться про газ. У Берліні міністри енергетики обох країн нещодавно погодили новий договір про транзит газу. У ньому закріплені умови, за якими Україна буде поставляти російський газ до Європи. Попередня угода закінчується в кінці цього року. Термін дії нового договору складає п'ять років.

Попри новий договір, Україна, яка залежить від багатомільярдних транзитних доходів, все ж вбачає загрозу для свого статусу як важливої країни-транзитера. Причина – "Північний потік-2". Резонансним трубопроводом Росія в майбутньому хоче поставляти газ напряму до Німеччини в обхід України. Не дивлячись на санкції США, Москва рішуче налаштована закінчити будівництво трубопроводу.

Деякі експерти все ж сумніваються в тому, що енергетичний попит у Європі можна буде задовільнити тільки завдяки цьому газопроводу. Тобто, Росія й надалі залежатиме від України як транзитної країни.

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