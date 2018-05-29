Росія – це дикий звір, який має сидіти у клітці, – Гройсман про загибель дівчинки на Донбасі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звинуватив Росію у загибелі 15-річної дівчинки Дарії під Торецьком на Донеччині, яка стала жертвою ворожих дій окупантів.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначимо, 28 травня в окупованому Залізному поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія, яка за три дні до смерті відсвяткувала свій день народження.

Прем'єр-міністр нагадав, що дівчинка була на подвір’ї будинку своєї бабусі, коли прилетів артилерійський снаряд. Він розірвався за три метри від школярки, через що вона отримала багато поранень та загинула на місці.

Скільки ще потрібно доказів, смертей дітей та їхніх батьків, щоб увесь світ зрозумів, що Росія – це дикий звір, який має сидіти у клітці? Ця країна-вбивця не шкодує людей, ні своїх не чужих, знищуючи їх тисячами,

– наголосив Грйосман.

Також, він висловив співчуття всім близьким дівчини зауваживши, що "страшнішого горя неможливо уявити".

Нагадаємо, поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 15-річної дівчинки під Торецьком внаслідок влучання снаряду бойовиків. Правоохоронці кваліфікували подію за статтею "Теракт".