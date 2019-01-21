Росіє є найбільшим інвестором в українські вибори: політолог Давидюк про втручання РФ

Про те, коли Петро Порошенко та Володимир Зеленський подадуть свої заяви у ЦВК та як РФ втручається в українські вибори – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Микола Давидюк.

Коли Петро Порошенко віднесе документи до ЦВК

– Однозначно, він (Петро Порошенко, – 24 канал) тягне час. Можливо, він хоче спочатку побачити всіх суперників, а вже потім відбудеться сама церемонія висування Порошенка на другий термін.

Читайте також: На агітаційні поїздки Порошенко витрачає десятки мільйонів гривень держбюджету, – Гнап

– За словами інсайдерів, у Банкової були певні сумніви щодо другого терміну чинного гаранта, проте після надання Україні Томоса "відкрилося друге дихання". До слова, без Томоса Порошенко навіть не зміг би сформувати порядок денний. Це дійсно та річ, яка допомагає йому триматися у топі.

Як українці обирають президента

– Є люди, які дійсно читають та вивчають передвиборчі програми кандидатів у президенти, проте, на жаль, їх дуже мало. Згідно з соціологічними опитуваннями, таких людей лише один відсоток. На превеликий жаль, більшість українців поверхнево вивчають претендентів на пост очільника держави, читаючи новинні заголовки, або ж слухаючи поради знайомих та оточення.

– Крім того, більшість українців не мають критичного мислення. Ніхто не збирається разом з родиною та не розбирається у кандидатурі кожного. Треба розуміти, що в Україні за кожним кандидатом стоїть якийсь олігарх.

У чому полягає феномен Володимира Зеленського

– наразі Зеленський перебуває на межі між реаліті-шоу та виборчою кампанією. І є ймовірність того, що він скаже, що не йде у президенти та підтримує якогось іншого кандидата. Лідер студії "Квартал 95" веде дуже тонку гру, але жорсткі факти з його біографії вже починають руйнувати ідеальну конструкцію.

Читайте також: Не факт, що Зеленський зареєструє свою кандидатуру, – політолог

– Питання полягає в іншому: що цей кандидат пропонує в політичній площині? Наприклад, в площині медіа він чемпіон, проте з точки зору політичних продуктів – не розуміє тонкощів політичної системи.

Як Росія втручається в українські вибори

– Кандидатом від РФ може бути будь-хто. Наразі Росіє є найбільшим інвестором в українські вибори. РФ просто засипає всіх грошима. Відтявши Крим та частину Донбасу і Луганська, вона фактично сама знищила "свого" кандидата у президенти. Проте у РФ розуміють, що підігруючи всім, вони можуть вийти на свого прем'єр-міністра.

– Україна відмовлялася від мільярдних контрактів на користь Росії протягом всіх 27 років. Насправді, вони вміють за допомогою своїх васалів вибивати національний інтерес України на периферію та відстоювати виключно свої імперські інтереси. Дуже важливо не вести с росіянами прямих переговорів, адже вони означають капітуляцію.