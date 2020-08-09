В Беларуси прошли президентские выборы. Лукашенко продолжает стягивать в Минск военную технику. В Бейруте продолжаются беспорядки: более 700 человек получили ранения. Скандальный заместитель Ермака Татаров требовал для Стерненко пожизненного заключения. А Зеленский наградил орденом За мужество бойца, бросившего умирать морпеха Журавля. Такими были главные новости воскресенья, 9 августа.

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Выборы президента в Беларуси

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Избирательные участки завершили работу в 20:00.

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Досрочное голосование за президента Беларуси началось еще 4 августа. По предварительным данным, в выборах приняли участие примерно 6,8 миллиона беларусов. Если более чем половина голосовавших, отдали свои голоса за одного кандидата, он победит.

Предварительные результаты ЦИК должен объявить ближе к полуночи. Однако уже есть данные экзитполов.

Согласно экзитполам, в Беларуси проголосовали так:

Александр Лукашенко – 79,7%;

Светлана Тихановская – 6,8%;

Анна Канопацкая – 2,3%;

Андрей Дмитриев – 1,1%;

Сергей Черечень – 0,9%;

против всех – 9,2%.

Опрашивала избирателей Молодежная лаборатория социальных исследований при Беларусском комитете молодежных организаций (БКМО).

Интересно! Второй тур президентских выборов в Беларуси проводился только в 1994 году. В других случаях Лукашенко побеждал в первом туре с большим отрывом.

Военная техника в центре Минска

На улицах беларусской столицы накануне выборов появилась военная техника. Силовиков перевели на усиленный режим службы.

Очевидцы зафиксировали в центре Минска колонну из военных грузовиков. А возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в столице выставили ограждения.

В центре Минска появилась военная техника: смотрите видео

Технику в Минск начали сгонять ночью, а днем продолжили. По состоянию на вечер 9 августа в столице Беларуси стоят водометы, броне- и спецавтомобили. Также к центру города отправили отряды силовиков, некоторые из них вооружены. Последние уже перекрыли несколько центральных улиц и площадей.

Массовые проблемы с интернетом

В течение дня фиксировали массовые перебои с домашним и мобильным интернетом. Некоторые соцсети и Youtube вообще не работают.

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси уверяет, что государственные ресурсы подверглись хакерской DDOS-атаке. Мол, именно поэтому интернет в стране работает с перебоями.

Лукашенко и Тихановская проголосовали

Действующий президент Александр Лукашенко проголосовал на выборах. Он пришел на участок вместе с младшим сыном Николаем.

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Главная конкурентка Лукашенко Тихановская тоже отдала свой голос. Ее на участке встречали почти две сотни сторонников и много журналистов. Интересно, что политик завязала на руке белую ленту, которую беларусская оппозиция сделала символом честности и изменений.

К слову, Вероника Цепкало – одна из соратниц Тихановской и жена экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало – выехала из страны из-за страха уголовного преследования. Сейчас она находится в Москве.

Свои голоса отдали и в Украине

В обед в Киеве под посольством Беларуси собралось более 300 желающих проголосовать. Люди в очереди вынуждены были ждать по несколько часов. А причиной является ограничение из-за ситуации с коронавирусом. Однако сами избиратели не исключают умышленного затягиванич процесса.

Жесткое задержание журналистов "Дождя"

В Минске грубо задержали корреспондентов российского оппозиционного телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Произошло это после того, как они пообщались с соратницей главной конкурентки Лукашенко на выборах Светланы Тихановской – Марией Колесниковой.

Смотрите видео задержания журналистов "Дождя" в Минске

В МИД России сообщили, что задержание произошло из-за того, что представители СМИ не получили аккредитацию на выборы. На телеканале "Дождь" говорят, что они подали все необходимые документы еще месяц назад, однако разрешения им никто так и не дал. Хотя спрашивали про подтверждение ежедневно.

Впоследствии стало известно, что в квартире, где остановились россияне, провели обыски. А самих журналистов беларусские власти готовятся депортировать.

Первые результаты

По состоянию на 16:00, по данным ЦИК Беларуси, проголосовали уже 73,40% избирателей. Также в Центризбиркоме заявили,что голосование можно считать состоявшимся.

Явка на выборах Беларуси по регионам

Минск – 58,79%;

Брестская область – 75,11%;

Витебская область – 75,05%;

Гомельская область – 81,87%;

Гродненская область – 75,66%;

Минская область – 72,30%;

Могилевская область – 80,29%.

Кандидаты на президентских выборах в Беларуси

действующий президент Беларуси Александр Лукашенко ;

; жена политзаключенного Светлана Тихановская ;

; эксдепутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая ;

; сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев ;

; глава партии "Беларусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Кроме того, некоторые потенциальные кандидаты в президенты стали жертвами политических преследований. За время избирательной кампании, по данным местных правозащитников, силовики задержали около 1,4 тысячи человек, несколько сотен были арестованы.

Беспорядки в Бейруте

Более 10 тысяч человек собрались 8 августа в центре Бейрута, чтобы почтить память погибших во время взрывов несколько дней назад. Акция переросла в жестокие столкновения с силовиками, которые открыли огонь по людям.

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Какова ситуация с протестами по состоянию на 9 августа

Протестующие штурмовали здания министерств энергетики и окружающей среды Ливана, а также здание банковской ассоциации.

Впоследствии военные вытеснили людей, захвативших здание МИД. Демонстранты, возглавляемые отставными армейскими офицерами, ворвались в здание и объявили его "штабом революции".

По информации Красного Креста, пострадали более 728 людей. Во время столкновений погиб офицер полиции.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб экстренно выступил с обращением к нации и предложил организовать в Ливане досрочные выборы в парламент.

Почему люди протестуют против ливанских властей

Первые протестные настроения у жителей Бейрута проявились, когда в город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он обещал оказать помощь ливанскому народу. Во время визита его сопровождали разъяренные действиями власти люди.

Протестующие требуют отставки руководства страны. Люди осудили чиновников, которых обвиняют в безответственности и коррумпированности, из-за чего и произошла трагедия.

Army of the regime assaulting citizens on Ring bridge in #beirut right now #السبت_بكل_الساحات pic.twitter.com/nitcgFrJCr — Gino Raidy (@GinoRaidy) August 8, 2020

Lebanese Army viciously beating protesters at Beirut’s ring road. Was trying to film it and got hit in the head. Am fine. They tried to take my phone. No chance. pic.twitter.com/XBlGJKwmcr — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

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Столкновения в Бейруте / Фото AFP



Протестующие сжигают полицейские машины / Фото AFP

“Get back get back their shooting”

“No problem, let them.” pic.twitter.com/gO5W72dVVP — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

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Взрыв в Бейруте: основное

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы.

Известно о более 6 тысячах пострадавших и минимум 220 погибших.

Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвали катастрофой национального масштаба.

Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч людей бездомными, нанесенный ущерб оценивают в более чем 3 миллиарда долларов.

Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщали, что говорится о возгорании пиротехники на складе в порту. Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад.

Интерпол взялся за расследование причин и обстоятельств трагедии.

Селитру изъяли с корабля российского бизнесмена Гречушкина, по информации СМИ в 2014 году. Поэтому она все время лежала в порту.

Для Стерненко требовали пожизненное заключение

Новоназначенный заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров активно участвовал в уголовном деле против Сергея Стерненко. В частности, он требовал от суда пожизненного заключения для одесского активиста.

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Информацию обнародовало издание "Следствие.Инфо", а также сам Сергей Стерненко в своем телеграмме. Журналисты говорят, что узнали об этом из копии ходатайства Татарова к следователю СБУ, которая оказалась в их распоряжении.

О роли Татарова в деле против Стерненко

В 2019 году Он был адвокатом жены Ивана Кузнецова, который погиб в мае 2018 года от ножевых ранений в результате стычки со Стерненко.

В ходатайстве к следователю СБУ Татаров настаивал, что Стерненко якобы хотел убить Кузнецова и Исайкула. Заместитель главы ОП настаивал на объявлении ему подозрения в покушении на убийство двух и более людей. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Также Татаров требовал объявить подозрение в умышленном убийстве.

Через неделю после этого письма старший следователь СБУ Дмитрий Кувачов ответил Татарову, что следствие учтет "изложенные в ходатайстве обоснования" и пообещал сообщить ему о дальнейших решения дополнительно.

Татаров по просьбе Портнова вписался за наемного титушку и вступился не только за него, а и за заказчика покушения на меня. Настоящий профи с высокими моральными качествами, как и говорил Зеленский,

– иронизирует Стерненко.







Письмо Татарова в СБУ / Документ "Следствие Инфо"

Татаров и его назначение в ОП: коротко

5 августа Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента.

Ранее он был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД при президенте-беглеце Викторе Януковиче.

В период Революции Достоинства Татаров заявлял, что майдановцы сами в себя стреляют и нападают на "Беркут".

Слухи о назначении Татарова в ОП ходили еще с апреля 2020 года.

Тогда Инициативная группа пострадавших и раненых на Майдане требовала от Зеленского "прекратить назначать на высшие государственные должности изменников Януковича и четко озвучить свою позицию в этом вопросе".

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Награда Пецуху от Зеленского

Президент Владимир Зеленский наградил матроса Олега Пецуха орденом "За мужество 3-й степени".

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По словам Юрия Бутусова, этот человек сбежал с поля боя и бросил умирать своего командира – морского пехотинца Ярослава Журавля. Журналист удивляется, что ни глава государства, ни министр обороны Таран или главнокомандующий ВСУ Хомчак не в курсе полной картины событий, которая происходила под Зайцево.

О чем идет речь

На видео с нашлемной камеры погибшего медика Николая Илина, по словам Бутусова, четко видно и слышно, как боец, которому лично вручил орден президент, бросает офицера-командира группы и самого медика и убегает.

Военный остался жив, но убежал, когда выполнять задачи спасения его раненого командира – Ярослава Журавля – остались только один офицер, командир эвакуационной группы, и медик Илин.

Бутусов уточнил: награжден за мужество, знал обстановку, но бежал, а медик, который не знал ее, – подорвался на мине и погиб.

Следовательно, остался один командир эвакуационной группы, который попал под обстрел, получил контузию и наедине не смог выполнить задание.

Журавль же погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими. Он, как еще раз подчеркнул Бутусов, был командиром награжденного беглеца.

"Единственный воин, который выполнял задание до конца, был офицер, командовавший эвакуационной группой. Но этого офицера Зеленский не наградил. Ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему его не представили к ордену", – уточнил журналист.

Бутусов добавил, что боевой орден военному, который бежал с поля боя, дали за участие в пиар-акции.

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