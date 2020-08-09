У Білорусі пройшли президентські вибори. Лукашенко продовжує стягувати до Мінська військову техніку. У Бейруті тривають заворушення: понад 700 людей отримали поранення. Скандальний заступник Єрмака Татаров вимагав для Стерненка довічного ув'язнення. А Зеленський нагородив орденом за мужність бійця, що кинув помирати морпіха Журавля. Такими були головні новини неділі, 9 серпня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Вибори президента в Білорусі

У Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. Виборчі дільниці завершили роботу о 20:00.

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Дострокове голосування за президента Білорусі розпочалося ще 4 серпня. За попередніми даними, у виборах взяли участь приблизно 6,8 мільйона білорусів. Якщо більш ніж половина громадян, що голосували, віддали свої голоси за одного кандидата, він переможе.

Попередні результати ЦВК має оголосити ближче до півночі. Однак вже є дані екзитполів.

Відповідно до екзитполів, білоруси проголосували так:

Олександр Лукашенко – 79,7%;

Світлана Тихановська – 6,8%;

Анна Канопацька – 2,3%;

Андрій Дмитрієв – 1,1%;

Сергій Черечень – 0,9%;

проти всіх – 9,2%.

Опитувала виборців Молодіжна лабораторія соціальних досліджень при Білоруському комітеті молодіжних організацій (БКМО).

Цікаво! Другий тур президентських виборів у Білорусії проводився тільки в 1994 році. В інших випадках Лукашенко перемагав в першому турі з великим відривом.

Військова техніка у центрі Мінська

На вулицях білоруської столиці напередодні виборів з'явилася військова техніка. Білоруських силовиків перевели на посилений режим служби.

Очевидці зафіксували у центрі Мінська колону з військових вантажівок. А біля Палацу Республіки та Палацу профспілок на Жовтневій площі в білоруській столиці виставили огородження.

У центрі Мінська з'явилася військова техніка: дивіться відео

Техніку до Мінська почали зганяти вночі, а вдень продовжили. Станом на вечір 9 серпня у столиці Білорусі стоять водомети, броне- та спецавтомобілі. Також до центра міста відправили загони силовиків, деякі з них є озброєними. Останні вже перекрили кілька центральних вулиць і площ.

Масові проблеми з інтернетом

Протягом дня фіксували масові перебої з домашнім і мобільним інтернетом. Деякі соцмережі та Youtube взагалі не працюють.

Національний центр реагування на комп'ютерні інциденти Білорусі запевняє, що державні ресурси зазнали хакерської DDOS-атаки. Мовляв, саме тому інтернет в країні працює з перебоями.

Лукашенко та Тихановська проголосували

Чинний білоруський президент Олександр Лукашенко проголосував на виборах. Він прийшов на дільницю разом із молодшим сином Миколою.

Цікаво Під баян і з квітами: Лукашенко проголосував на президентських виборах у Білорусі – відео

Головна конкурентка Лукашенка Тихановська теж віддала свій голос. Її на дільниці зустрічали майже дві сотні її прихильників і багато журналістів. Цікаво, що політикиня мала на руці білу стрічку, яку білоруська опозиція зробила символом чесності та змін.

До слова, Вероніка Цепкало – одна із соратниць Тихановської та дружина екскандидата у президенти Валерія Цепкала – виїхала з країни через страх кримінального переслідування. Наразі вона перебуває у Москві.

Свої голоси віддали і в Україні

В обід у Києві під посольством Білорусі зібралося понад 300 охочих проголосувати. Люди у черзі змушеним були чекати по кілька годин. А причиною є обмеження через ситуацію з коронавірусом. Проте самі виборці не виключають навмисне затягування процесу.

Жорстке затримання журналістів "Дождя"

У Мінську брутально затримали кореспондентів російського опозиційного телеканалу "Дождь" – Володимира Роменського та Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова. Сталося це після того, як вони поспілкувалися з соратницею головної конкурентки Лукашенка на виборах Світлани Тихановської – Марією Колесніковою.

Дивіться відео затримання журналістів "Дождя" в Мінську

У МЗС Росії повідомили, що затримання сталося через те, що представники ЗМІ не мали акредитації на вибори. На телеканалі "Дождь" кажуть, що вони подали всі необхідні документи ще місяць тому, однак дозволи їм ніхто так і не дав. Хоча запитували про підтвердження щодня.

Згодом стало відомим, що у квартирі, де зупинилися росіяни, провели обшуки. А самих журналістів білоруська влада готується депортувати.

Перші результати

Станом на 16:00, за даними ЦВК Білорусі, проголосували вже 73,40% виборців. Також у Центрвиборчкомі заявили, що голосування можна вважати таким, яке відбулося.

Явка на виборах Білорусі по регіонах

Мінськ – 58,79%;

Брестська область – 75,11%;

Вітебська область – 75,05%;

Гомельська область – 81,87%;

Гродненська область – 75,66%;

Мінська область – 72,30%;

Могильовська область – 80,29%.

Кандидати на президентських виборах у Білорусі

чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко;

дружина політв'язня Світлана Тихановська;

ексдепутатка нижньої палати парламенту Анна Канопацька;

співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв ;

; глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Крім того, деякі потенційні кандидати у президенти стали жертвами політичних переслідувань. За час виборчої кампанії, за даними місцевих правозахисників, силовики затримали близько 1,4 тисячі осіб, кілька сотень були заарештовані.

Заворушення у Бейруті

Понад 10 тисяч людей зібралися 8 серпня у центрі Бейрута для вшанування пам'яті загиблих під час вибухів декілька днів тому. Акція переросла в жорстокі сутички з силовиками, які відкрили вогонь по людях.

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Яка ситуація з протестами станом на 9 серпня

Протестувальники штурмували будівлі міністерств енергетики та навколишнього середовища Лівану, а також будівлю банківської асоціації.

Згодом військові витіснили людей, які захопили будівлю МЗС. Демонстранти, очолювані відставними армійськими офіцерами, ввірвалися в будівлю й оголосили його "штабом революції".

За інформацією Червоного Хреста, постраждали понад 728 людей. Водночас під час сутичок загинув офіцер поліції.

Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб екстрено виступив із зверненням до нації та запропонував організувати в Лівані дострокові вибори до парламенту.

Чому люди протестують проти ліванської влади

Перші протестні настрої у жителів Бейрута проявилися, коли до міста прибув президент Франції Еммануель Макрон. Він обіцяв надати допомогу ліванському народу. Під час візиту його супроводжували розлючені діями влади люди.

Протестувальники вимагають відставки керівництва країни. Люди засудили чиновників, яких звинувачують у безвідповідальності та корумпованості, через що й сталася трагедія.

Army of the regime assaulting citizens on Ring bridge in #beirut right now #السبت_بكل_الساحات pic.twitter.com/nitcgFrJCr — Gino Raidy (@GinoRaidy) August 8, 2020

Lebanese Army viciously beating protesters at Beirut’s ring road. Was trying to film it and got hit in the head. Am fine. They tried to take my phone. No chance. pic.twitter.com/XBlGJKwmcr — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

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Сутички в Бейруті / Фото AFP



Протестувальники спалюють поліцейські машини / Фото AFP

“Get back get back their shooting”

“No problem, let them.” pic.twitter.com/gO5W72dVVP — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Втрата Він збирався одружитись: 32-річний українець загинув через вибух у Бейруті

Вибух у Бейруті: основне

Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи.

Відомо про понад 6 тисяч постраждалих та щонайменше 220 загиблих.

Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу.

Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад 3 мільярди доларів.

Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту. Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому.

Інтерпол взявся за розслідування причин і обставин трагедії.

Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна, за інформацією ЗМІ у 2014 році. Відтак вона весь час лежала у порту.

Для Стернення вимагали довічне ув’язнення

Новопризначений заступник глави Офісу Президента Олег Татаров брав активну участь в кримінальній справі проти Сергія Стерненка. Зокрема, він вимагав від суду довічного ув'язнення для одеського активіста.

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Інформацію оприлюднило видання "Слідство.Інфо", а також сам Сергій Стерненко у своєму телеграмі. Журналісти кажуть, що довідалися про цю це з копії клопотання Татарова до слідчого СБУ, яка опинилася в їхньому розпорядженні.

Про роль Татарова в справі проти Стерненка

У 2019 році Татаров був адвокатом дружини Івана Кузнєцова, який загинув у травні 2018 року від ножових поранень внаслідок сутички зі Стерненком.

У клопотанні до слідчого СБУ Татаров наполягав, що Стерненко нібито хотів убити Кузнецова та Ісайкула. Заступник глави ОП наполягав на оголошенні йому підозри в замаху на вбивство двох і більше людей. Санкція цієї статті передбачає покарання аж до довічного ув'язнення.

Також Татаров вимагав оголосити підозру в умисному вбивстві.

Через тиждень після цього листа старший слідчий СБУ Дмитро Кувачов відповів Татарову, що слідство врахує "викладені у клопотанні обґрунтування" й пообіцяв повідомити йому про подальші рішення додатково.

Татаров на прохання Портнова вписався за найманого тітушку та заступився не тільки за нього, а і за замовника замаху на мене. Справжній профі з високими моральними якостями, як і казав Зеленський,

– іронізує Стерненко.







Лист Татарова до СБУ / Документ "Слідство Інфо"

Татаров та його призначення в ОП: коротко

5 серпня Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента.

Раніше він був заступником керівника Головного слідчого управління МВС за президента-втікача Віктора Януковича.

У період Революції Гідності Татаров заявляв, що майданівці "самі у себе стріляють і нападають на "Беркут".

Чутки про призначення Татарова в ОП ходили ще з квітня 2020 року.

Тоді Ініціативна група постраждалих та поранених на Майдані вимагала від Зеленського "припинити призначати на вищі державні посади зрадників Януковича і чітко озвучити свою позицію в цьому питанні".

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Нагорода Пецуху від Зеленського

Президент Володимир Зеленський нагородив матроса Олега Пецуха орденом "За мужність 3-й ступеня".

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За словами Юрія Бутусова, цей чоловік втік з поля бою і покинув помирати свого командира – морського піхотинця Ярослава Журавля. Журналіст дивується, що ані глава держави, ані міністр оборони Таран чи головнокомандувач ЗСУ Хомчак не в курсі повної картини подій, що відбувалась під Зайцевим.

Про що йдеться

На відео з нашоломної камери загиблого медика Миколи Іліна, за словами Бутусова, чітко видно і чутно, як боєць, якому особисто вручив орден президент, кидає офіцера – командира групи і самого медика та тікає.

Військовий залишився живим, але втік, коли виконувати завдання з порятунку його пораненого командира – Ярослава Журавля – залишилися тільки один офіцер, командир евакуаційної групи, і медик Ілін.

Бутусов уточнив: нагороджений за мужність, знав обстановку, але втік, а медик, який не знав її, – підірвався на міні і теж загинув.

Відтак, залишився один командир евакуаційної групи, який потрапив під обстріл, отримав контузію і наодинці не зміг виконати завдання.

Журавель же загинув від втрати крові, хоча його шанси на виживання були високими. Він, як ще раз наголосив Бутусов, був командиром нагородженого втікача.

"Єдиний воїн, який виконував завдання до кінця, був офіцер, який командував евакуаційною групою. Але цього офіцера Зеленський не нагородив. Ні міністр оборони, ні головком ЗСУ, ні командування 35-ї бригади чомусь його не представили до ордену", – уточнив журналіст.

Бутусов додав, що бойовий орден військовому, що втік з поля бою, дали за участь в піар-акції.

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