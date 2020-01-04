Главные новости 4 января: последствия смерти Сулеймани и двое военных подорвались на Донбассе
В Багдаде состоялись похороны убитого генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани – напряжение растет. На Донбассе подорвались двое военных. Под управлением полиции в Каховке на Херсонщине протестуют и жгут шины из-за резонансного убийства местного жителя. Минимальная зарплата в Украине впервые превысила минималку в России. Такими были главные новости 4 января.
Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:
Убийство Сулеймани: Иран обещает месть
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В Багдаде прошли похороны генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Его ликвидировали во время ракетного удара США в ночь на 3 января.
За похоронной процессией шли тысячи людей. Они держат в руках фотографии убитого Сулеймани, флаги Ирака и военизированных формирований, связанных с Сулеймани. Люди скандировали "Смерть Америке!" и сожгли американский флаг.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Похоронят погибших членов группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" в Иране. Скорее всего, их тела перевезут в Тегеран 5 января. Самого Сулеймани похоронят в его родном городе Керман 7 января.
Церемония прощания с Сулеймани в Ираке / фото Getty images, Twitter
Тегеран обещает отомстить за это Вашингтону и сделает это так, как посчитает нужным. Постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванч заявил, что США совершили военную акцию против иранского народа.
Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и действия, выходящие за эти рамки. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов,
– сказал он.
Тахтим-Раванч подчеркнул, что Тегеран не может проигнорировать убийство Сулеймани и будет отвечать зеркально.
"Мы просто не можем закрыть глаза на то, что произошло. Будет месть. Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", – подчеркнул посол.
- Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма".
- Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".
США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.
Кто такой Касем Сулеймани?
Командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.
Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.
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Протесты в Каховке из-за убийства местного
Отделение полиции в Каховке на Херсонщине забросали дымовыми шашками и подожгли шины. Люди требуют расследования резонансного дела об убийстве местного жителя. Протестующих собралось несколько тысяч – среди прочего они требовали вызвать начальника здешней полиции.
Что известно об убийстве, которое разозлило жителей Каховки
- Утром 1 января 29-летний мужчина вплотную расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, выпустив в него 15 пуль из-за ревности.
- Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался, злоумышленника правоохранители задержали. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.
- 3 января в Каховском суде состоялось заседание по избрании задержанному меры пресечения. Судья поддержал ходатайство следователя и постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.
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Во время перестрелки на месте присутствовал сотрудник полиции. По информации СМИ, как правоохранитель, так и стрелок перед этим вместе "культурно отдыхали". Поэтому журналисты предполагают, что полицейский не только ничего не сделал для того, чтобы предотвратить кровавый финал, но и мог сам подтолкнуть своего друга, убеждая того, что обоим за это ничего не будет.
- Сейчас в отношении полицейского начали судебное расследование, он должен пройти проверку на телеграфе. В то же время ГБР открыло уголовное производство о превышении власти. Самого же полицейского отстранили от службы.
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На Донбассе подорвались двое военных
Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил. Пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую медицинскую помощь.
Пророссийские боевики 4 января обстреляли украинские позиции возле Новолуганского в Донецкой области. В результате обстрела никто не пострадал.
Во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве,
– информируют в штабе ООС.
В российско-украинской войне на Донбассе в течение 2019 года погибли 111 бойцов Вооруженных сил. Потери подконтрольных РФ боевиков были большими – около 300 человек.
Минимальная зарплата в Украине превысила российскую
С 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России. На это обратил внимание в фейсбуке бывший заместитель председателя государственной администрации Севастополя Дмитрий Базив.
Минимальная зарплата в Украине с 1 января увеличена на 13,2% – до 4723 гривен.
- По курсу НБУ по состоянию на 3 января это 199,4 доллара.
В России "минимальный размер оплаты труда" составляет 12130 рублей.
- По курсу Центробанка РФ по состоянию на 3 января это 195,9 доллара.
Таким образом, пишет Базив, "минимальная зарплата в Украине впервые выше, чем в РФ".
Минимальная зарплата в Беларуси составляет 375 местных рублей, а это – 177,8 доллара. У другого постсоветского соседа, Молдовы, минималка – 2775 леев или 161,2 доллара.
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Однако у соседей Украины, которые являются членами Евросоюза – Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, стран Балтии – размер минимальной зарплаты намного выше: от 500 до 600 долларов США.
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