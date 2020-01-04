Главные новости 4 января: последствия смерти Сулеймани и двое военных подорвались на Донбассе

В Багдаде состоялись похороны убитого генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани – напряжение растет. На Донбассе подорвались двое военных. Под управлением полиции в Каховке на Херсонщине протестуют и жгут шины из-за резонансного убийства местного жителя. Минимальная зарплата в Украине впервые превысила минималку в России. Такими были главные новости 4 января.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Убийство Сулеймани: Иран обещает месть

Знайте больше: В Ираке у посольства США прогремел взрыв, – СМИ

В Багдаде прошли похороны генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Его ликвидировали во время ракетного удара США в ночь на 3 января.

За похоронной процессией шли тысячи людей. Они держат в руках фотографии убитого Сулеймани, флаги Ирака и военизированных формирований, связанных с Сулеймани. Люди скандировали "Смерть Америке!" и сожгли американский флаг.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Похоронят погибших членов группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" в Иране. Скорее всего, их тела перевезут в Тегеран 5 января. Самого Сулеймани похоронят в его родном городе Керман 7 января.

Церемония прощания с Сулеймани в Ираке / фото Getty images, Twitter

Тегеран обещает отомстить за это Вашингтону и сделает это так, как посчитает нужным. Постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванч заявил, что США совершили военную акцию против иранского народа.

Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и действия, выходящие за эти рамки. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов,

– сказал он.

Тахтим-Раванч подчеркнул, что Тегеран не может проигнорировать убийство Сулеймани и будет отвечать зеркально.

"Мы просто не можем закрыть глаза на то, что произошло. Будет месть. Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", – подчеркнул посол.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма".

Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".

США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

Кто такой Касем Сулеймани?

Командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

Читайте также: Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону

Протесты в Каховке из-за убийства местного

Отделение полиции в Каховке на Херсонщине забросали дымовыми шашками и подожгли шины. Люди требуют расследования резонансного дела об убийстве местного жителя. Протестующих собралось несколько тысяч – среди прочего они требовали вызвать начальника здешней полиции.

Что известно об убийстве, которое разозлило жителей Каховки

Утром 1 января 29-летний мужчина вплотную расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, выпустив в него 15 пуль из-за ревности.

Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался, злоумышленника правоохранители задержали. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.

3 января в Каховском суде состоялось заседание по избрании задержанному меры пресечения. Судья поддержал ходатайство следователя и постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

Читайте также: Суд отпустил членов группировки, подозреваемой в покушении на депутата Соболева, – Мосийчук

Во время перестрелки на месте присутствовал сотрудник полиции. По информации СМИ, как правоохранитель, так и стрелок перед этим вместе "культурно отдыхали". Поэтому журналисты предполагают, что полицейский не только ничего не сделал для того, чтобы предотвратить кровавый финал, но и мог сам подтолкнуть своего друга, убеждая того, что обоим за это ничего не будет.

Сейчас в отношении полицейского начали судебное расследование, он должен пройти проверку на телеграфе. В то же время ГБР открыло уголовное производство о превышении власти. Самого же полицейского отстранили от службы.

Интересно: Боевики поставили Украине ультиматум относительно бывших "беркутовцев", – Лутковская

На Донбассе подорвались двое военных

Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил. Пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Пророссийские боевики 4 января обстреляли украинские позиции возле Новолуганского в Донецкой области. В результате обстрела никто не пострадал.

Во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве,

– информируют в штабе ООС.

В российско-украинской войне на Донбассе в течение 2019 года погибли 111 бойцов Вооруженных сил. Потери подконтрольных РФ боевиков были большими – около 300 человек.

Минимальная зарплата в Украине превысила российскую

С 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России. На это обратил внимание в фейсбуке бывший заместитель председателя государственной администрации Севастополя Дмитрий Базив.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января увеличена на 13,2% – до 4723 гривен.

По курсу НБУ по состоянию на 3 января это 199,4 доллара.

В России "минимальный размер оплаты труда" составляет 12130 рублей.

По курсу Центробанка РФ по состоянию на 3 января это 195,9 доллара.

Таким образом, пишет Базив, "минимальная зарплата в Украине впервые выше, чем в РФ".

Минимальная зарплата в Беларуси составляет 375 местных рублей, а это – 177,8 доллара. У другого постсоветского соседа, Молдовы, минималка – 2775 леев или 161,2 доллара.

Обратите внимание: Конфискованные у Курченко помещения на ОСК "Металлист" и тренировочную базу вернули государству

Однако у соседей Украины, которые являются членами Евросоюза – Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, стран Балтии – размер минимальной зарплаты намного выше: от 500 до 600 долларов США.