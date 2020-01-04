Головні новини 4 січня: наслідки смерті Сулеймані та протести у Каховці через вбивство місцевого

У Багдаді відбувся похорон вбитого генерала Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані – напруження зростає. На Донбасі підірвалися двоє військових. Під управлінням поліції в Каховці, що на Херсонщині, протестують та палять шини через резонансне вбивство місцевого жителя. Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії. Такими були головні новини 4 січня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Вбивство Сулеймана: Іран обіцяє помсту

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У Багдаді почався похорон генерала Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані. Його ліквідували під час ракетного удару США у ніч на 3 січня.

Похоронною процесією йшли тисячі людей. Вони тримають у руках світлини вбитого Сулеймані, прапори Іраку та воєнізованих формувань, пов'язаних з Сулеймані. Люди сканадували "Смерть Америці!" і спалили американський прапор.

У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

Поховають загиблих членів угруповання "Аль-Хашд аш-Шабі" в Ірані. Найімовірніше, їх тіла перевезуть в Тегеран 5 січня. Самого Сулеймані поховають у його рідному місті Керман 7 січня.

Церемонія прощання з Сулеймані в Іраку / фото Getty images, Twitter

Тегеран обіцяє помститися за це Вашингтону і зробить це так, як вважатиме за потрібне. Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванч заявив, що США здійснили військову акцію проти іранського народу.

Американці вже почали війну проти Ірану, не тільки економічну війну, але й дії, що виходять за ці рамки. Минулої ночі вони відкрили нову главу цієї війни, убивши одного з головних і найбільш улюблених в народі генералів,

– сказав він.

Тахтім-Раванч наголосив, що Тегеран не може проігнорувати вбивство Сулеймані і буде відповідати дзеркально.

"Ми просто не можемо закрити очі на те, що сталося. Буде помста. Іран відповість так, як вважатиме за потрібне. Час і місце такої відповіді буде визначати Іран", – наголосив посол.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму".

Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".

США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

Хто такий Касем Сулеймані? Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

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Протести у Каховці через вбивство місцевого

Відділення поліції в Каховці, що на Херсонщині, закидали димовими шашками і підпалили шини. Люди вимагаютьрозслідування резонансної справи про вбивство місцевого жителя. протестувальників зібралось кілька тисяч – серед іншого вони вимагали викликати начальника тутешньої поліції.

Що відомо про вбивство, яке розлютило жителів Каховки

Вранці 1 січня 29-річний чоловік упритул розстріляв із рушниці у 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, випустивши в нього 15 куль через ревнощі.

Потерпілий від отриманих вогнепальних поранень помер, зловмисника правоохоронці затримали. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство.

3 січня у Каховському суді відбулося засідання з обрання затриманому запобіжного заходу. Суддя підтримав клопотання слідчого та постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

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Під час перестрілки на місці був присутнім співробітник поліції. За інформацією ЗМІ, як правоохоронець, так і стрілець перед цим разом "культурно відпочивали". Тому журналісти припускають, що поліцейський не лише нічого не зробив для того, щоб запобігти кривавому фіналу, але і міг сам підбивати свого друга, переконуючи того, що обидвом за це нічого не буде.

Наразі щодо поліцейського розпочали судове розслідування, він має пройти перевірку на телеграфі. Водночас ДБР відкрило кримінальне провадження про перевищення влади. Самого ж поліцейського відсторонили від служби.

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На Донбасі підірвалися двоє військових

Двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Постраждалих госпіталізували, Їм надали необхідну медичну допомогу.

Проросійські бойовики 4 січня обстріляли українські позиції біля Новолуганського на Донеччині. Унаслідок вогню ніхто не постраждав.

Під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибухову пристрої,

– інформують у штабі ООС.

У російсько-українській війні на Донбасі протягом 2019 року загинули 111 бійців Збройних сил. Втрати підконтрольних РФ бойовиків були більшими – близько 300 осіб.

Мінімальна зарплата в Україні перевищила російську

З 1 січня 2020 року розмір мінімальної зарплати в Україні становить 4 тисячі 723 гривні. У доларовому еквіваленті цей показник більший, ніж аналогічний у Росії. На це звернув увагу у фейсбуці колишній заступник голови державної адміністрації Севастополя Дмитро Базів.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня збільшена на 13,2% – до 4723 гривень.

За курсом НБУ станом на 3 січня це 199,4 долара.

У Росії "мінімальний розмір оплати праці" становить 12130 рублів.

За курсом Центробанку РФ станом на 3 січня це 195,9 долара.

​Таким чином, пише Базів, "мінімальна зарплата в Україні вперше вища, ніж в РФ".

Мінімальна зарплата в Білорусі становить 375 місцевих рублів, а це – 177,8 долара. У іншого пострадянського сусіда, Молдови, мінімалка – 2775 леїв або 161,2 долара.

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Однак у сусідів України, які є членами Євросоюзу – Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, країни Балтії – розмір мінімальної зарплати набагато вищий: від 500 до 600 доларів США.