Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова

В Верховной Раде прошло первое заседание девятой сессии. Экологическая ситуация в оккупированном Крыму все сильнее обостряется после выброса опасных токсичных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Олег Сенцов написал два письма из российской тюрьмы, в которых рассказал о своем состоянии. Японию накрыл мощный тайфун "Джеби". Такими были главные новости 4 сентября в Украине и мире.

Старт работы Верховной Рады

Верховная Рада Украины открыла 9 сессию. Так, народные депутаты Украины наконец вернулись к работе после отпуска, который длился с 13 июля.

Смотрите видео о сессионном дне в ВР:

Во время сессии, Рада приняла евроинтеграционный закон о преодолении пиратства. За него проголосовало 240 депутатов. Нововведения предусматривают создание механизма, благодаря которому правообладатели смогут дополнительно контролировать выдачу контрольных марок.

Так, Министерство экономического развития в течение трех рабочих дней со дня выдачи контрольных марок обнародует на своем веб-сайте перечень наименований экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных установленного образца с указанием произведений, зафиксированных на этих экземплярах, данные о заявителе, количество выданных контрольных марок, их серии, номера, дату выдачи.

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Кроме того, в парламенте наконец-то появился текст законопроекта об изменениях в Конституцию, который накануне внес Президент Петр Порошенко. Изменения касаются курса на Евроинтеграцию и вступление в НАТО.

Закрепление в Конституции Украины неуклонного курса в НАТО и Евросоюз к обретению полноценного членства почти единогласно определен ключевой задачей Парламента,

– отметил глава фракции БПП Артур Герасимов.

Нардепы прокомментировали законопроект Порошенко об изменениях в Конституцию: видео

Также, на заседании Рада отказалась вводить административную ответственность за использование квартир в многоэтажных домах не по назначению.

Документом предлагается ввести административную ответственность за использование квартир в многоэтажках (от 16 этажей) не по назначению. За подобное правонарушение авторы предлагают накладывать штраф от 34 тысяч до 51 тысячи гривен.

4 сентября народные избранники еще успели зарегистрировать проект постановления парламента о заявлении в Норвежский Нобелевский комитет о выдвижении кандидатуры незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Экологическая катастрофа в Крыму

В конце августа в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

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Ситуация на полуострове обостряется с каждым днем. Из-за токсичных выбросов российские власти оккупированного Крыма приняли решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титан", который, вероятнее всего, является причиной загрязнения закрыли на две недели.

Сегодня ночью, 4 сентября, из-за смены погоды, предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму. По согласованию с руководством "Титана", принято решение на две недели приостановить производство завода,

– заявил незаконный "глава республики Крым" Сергей Аксенов.

Кроме этого, в Армянске объявили двухнедельные школьные каникулы.

"Принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска. Всех детей города школьного и дошкольного возраста – с мамами, – отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства, создан оперативный штаб", – добавил Аксенов.

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Из-за химических выбросов увеличились обращения жителей Армянска в больницы. Люди жалуются на различные аллергические реакции.

Впоследствии, в сети появились фото из поселка Перекоп, который пострадал от выброса опасных токсичных веществ. На снимках видно, что экологическая ситуация в оккупированном Перекопе достигла ужасного уровня. Так, на улицах, расположенных в непосредственной близости к кислонакопителю, практически вымерла вся растительность, а с деревьев опали все листья.

Армянск

Село Перекоп (Северный Крым). Улицы, находящиеся в непосредственной близости к заводскому кислотонакопителю.

Едкий и резкий запах, который круглые сутки висит в атмосфере села, буквами не передать. pic.twitter.com/bnB3RGV54g — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 вересня 2018 р.

Как рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, химический выброс в городе Армянске пока не грозит материковой части Украины, в частности Херсонской области.

Ветры сейчас дуют в сторону временно оккупированного Крыма. Основная угроза направлена в сторону оккупированной территории. Поэтому подчеркиваем, что люди, проживающие в опасной зоне, возле промышленного объекта, могут при необходимости ехать на материковую Украину. Конечно, мы окажем помощь и сделаем это максимально быстро и эффективно,

– прокомментировал Слободян.

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В то же время, недалеко от КПВВ "Чаплинка" продолжают фиксировать увеличение опасных веществ в воздухе.

По словам постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, ситуация на армянском заводе "Титан" обострилась из-за неудовлетворительного состояния оборудования, низкого качества сырья, человеческого фактора и хищнического отношение владельцев предприятий к населению и ресурсам.

"Оккупанты используют ситуацию для манипуляции. У них есть полуфейк, что причиной является отстойник, который высох. Они действительно подсыхают, но это не основной источник загрязнения. Его используют, чтобы через определенное давление, обещания и угрозы сделать классический российский шантаж. Они хотят заставить нас дать им воду, но не только для "Титана", а для всех промышленных предприятий", – сказал Бабин.

с.Перекоп

На берегу кислотоотстойника

природа умерла

ЭВАКУАЦИЯ!

Армянск

Здесь так красиво

Я перестаю дышать pic.twitter.com/kUdyS6EVdS — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 вересня 2018 р.

Письма от Сецова

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал два письма своим друзьям в Украине. Одно из них получил активист Алексей Гриценко. В нем политзаключенный написал о своем состоянии и планах после освобождения.

Держится бодро. Сдаваться не собирается и просит нас не сдаваться ни в коем случае. Похудел до 72 килограммов,

– пересказал содержание письма Гриценко.

По словам активиста, Сенцов просит больше писать ему и рассказывать все, что происходит вокруг, поскольку информацию он получает только из писем.

"Все личные просьбы передает через сестру, Наталью Каплан, поэтому, друзья, давайте вместе помогать Наталье. Есть дети, есть мама, много поездок адвокатов, в том числе – и по международных инстанциях. Дальше, думаю, объяснять не надо", – добавил он.

Второе письмо получила ведущая телеканала "Эспрессо" Кристина Яцкив. По словам журналистки, его она получила 4 сентября – на годовщину смерти украинского писателя Василия Стуса.

В письме, которое датировано 28 августа, политзаключенный поздравляет с Днем Независимости, а также выражает сомнения относительно того, что отпустят даже его одного. По словам Сенцова, даже если это произойдет, это будет самым подлым поступком со стороны российской власти.

Ранее телеведущая писала режиссеру, что он уже одержал победу над президентом России Владимиром Путиным, потому что для хозяина Кремля он, жив или мертв, – в любом случае это поражение.

"На это Олег ответил: "Ты не учитываешь вариант, когда он побеждает: не отдает, но и не дает умереть". Думаю, понятно, о каком варианте идет речь", – рассказала Яцкив.

Мощный тайфун в Японии

На Японию обрушился самый мощный за последние 25 лет тайфун "Джеби". Непогода принесла в страну сильные дожди и мощный ветер, из-за которых люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли сильные перебои. Кроме того, отменены сотни внутренних авиарейсов, временно прекратили железнодорожное сообщение.

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Тайфун движется в северном направлении, в сторону крупнейшего острова страны Хонсю. Сила ветра составляет 160 километров в час и местами достигает 215 километров в час. Он сносит на своем пути кровли зданий, автомобили и даже прочные металлические конструкции.

Пока известно, что из-за непогоды погибло по меньшей мере 6 человек, еще десятки раненых. Жителей городов, которым больше всего угрожает опасность эвакуируют.

Смотрите видео тайфуна "Джеби" в Японии:

Pray for Japan everyone. Typhoon Jebi the strongest typhoon yet since 1993 is hitting their country. pic.twitter.com/zkhN6MHtai — Neil Jed Castro (@neiljedcastro) 4 вересня 2018 р.

One Million Told To Evacuate As Typhoon Jebi Hits Japan.

Heavy rainfall, giant waves, and 135mph winds have attacked Japan during Typhoon Jebi – the worst storm to have hit the country in 25 years.#Japan#Jebihttps://t.co/I9711RMViI pic.twitter.com/uyfOSxo18q — Mushy (@mushtaqsoc) 4 вересня 2018 р.

Полезные перекусы для школьников

3 сентября в Украине начался учебный год для детей и студентов. Интенсивные занятия физкультурой и умственная активность на уроках истощают ребенка за день. Чтобы помочь ученикам оставаться активными и сосредоточенными на науке, журналисты 24 Канала подготовили для вас Топ-5 полезных перекусов, которые с легкостью можно приготовить.