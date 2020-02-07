Главные новости 7 февраля: Стрельба в Мукачево, конфликт Авакова и Сытника

В Мукачево произошла стрельба с двумя ранеными. В город введут подразделения Нацгвардии. Директора НАБУ Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров. Из-за этого вспыхнул спор между ним и Арсеном Аваковым. Верховная Рада приостановила рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Президент Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.

Главные новости за пятницу, 7 февраля в Украине:

Снова стрельба в Мукачево

К теме: Артур Пашкуляк пострадал во время стрельбы в Мукачево: что известно о криминальном авторитете

Утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы пострадали два человека: криминальный авторитет Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник. Стрельба произошла в 10 часов утра на улице Сеченова.

Охранник находится в Мукачевской больнице. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение таза. Сейчас он в реанимации, его состояние тяжелое. Однако, пострадавший находится в сознании.

Смотрите видео смертельной перестрелки в Мукачево:

Впоследствии на внеочередной сессии Мукачевского городского совета, депутаты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию и усилить меры безопасности в городе.

Чего требуют местные депутаты от Зеленского:

Привлечь спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии.

Сменить руководство городского управления полиции и усилить его силовиками из других регионов Украины.

Улучшить материально-техническое обеспечение полиции современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

Вечером министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево. Глава МВД поручил оперативно перебросить туда спецподразделения Нацполиции и нацгвардейцев.

Коротко о перестрелке в 2015 году

Тогда в Мукачево Закарпатской области состоялась смертельная перестрелка на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес". Конфликт возник между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо. В городе объявили антитеррористическую операцию.

Впоследствии члена "Правого сектора" обвинили в совершении теракта, угрозе убийством, блокировании транспортных коммуникаций, умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений и других преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.

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Кто такой Михаил Ланьо?Украинский политик, народный депутат 7 и 8 созывов. Член депутатской группы "Партия" Возрождение", входил в "Партию регионов" и депутатской группы "Воля народа". На официальном сайте Рады указано, что у депутата судимость отсутствует. Но "Закарпаття.нет" утверждает, что он был осужден по статье "изнасилование" и имел отношение к контрабанде наркотических средств.

Конфликт между Сытником и Аваковым

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Суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его, из-за чего антикоррупционер попал в реестр коррупционеров и по закону не должен занимать свой пост.

По данным следствия, директор НАБУ за чужой счет несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровенской области. Общая сумма всех этих отдыхов составила не менее 500 тысяч гривен. Заметим, что получение подобного рода подарков должно быть задекларировано, а Сытник этого не сделал.

Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.

Сытник заявил, что будет обжаловать штраф за отдых в Европейском суде по правам человека. Директор НАБУ также считает дело против себя местью главы МВД Арсена Авакова за "дело о рюкзаках". Ведь в деле фигурировал сын министра, а вело ее именно НАБУ.

В то же время, в Верховную Раду внесли постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Проект постановления был зарегистрирован в парламенте 7 февраля. Текст постановления об увольнении директора НАБУ пока отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа – передан на рассмотрение руководству. К проекту прикреплен документ, в котором указано, что под отставкой Сытника подписались 216 нардепов.

Как отреагировал Аваков

Глава МВД Арсен Аваков считает, что Сытник ищет "предлог для оправдания своих коррупционных действий, обвиняя других". В своем твиттере он перешел на личности, употребляя в частности слова "дурак" и "идиот".



Аваков обозвал Сытника дураком и идиотом / Скриншот

За что суд оштрафовал Сытника?Сытник несколько раз отдыхал в элитном коттедже на Ровенщине не за свои деньги. За период с 2017 по 2019 год директор НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. Эта сумма подлежит декларированию, однако Сытник не внес эти данные в свою декларацию. Поэтому Ровенский апелляционный суд признал директора НАБУ виновным в коррупции и обязал выплатить штраф в размере 3 тысяч 400 гривен.



После этого 19 декабря 2019 года Сытника внесли в реестр коррупционеров. Согласно закону, он не должен занимать должность директора НАБУ.



Сытник заверил, что обжалует приговор суда в Европейском суде по правам человека.

Что известно о деле "рюкзаков Авакова"

НАБУ выявило 14 миллионов гривен возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для АТО.

31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек. Среди них был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.

Впоследствии Авакову-младшему и Чеботарю объявили подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными деньгами путем злоупотребления служебным положением.

В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что Авакова-младшего и Чеботаря из дела "вывели".

Третий фигурант дела – Владимир Литвин полностью взял вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и компенсацию убытков в почти 5 миллионов гривен.

К этой теме: Рюкзаки Авакова: хищение государственных средств

Почему рассмотрение законопроекта о рынке земли откладывается

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Верховная Рада 7 февраля приостановила рассмотрение во втором чтении законопроекта об открытии рынка земли на пленарном заседании. Нардепы приступили к рассмотрению других вопросов повестки дня. На сегодня в законопроекте о рынке земли №2178-10 рассмотрено всего 216 поправок из 4 тысяч 18 поступивших во время подготовки документа ко второму чтению.

Рада продолжит работу над законопроектом о рынке земли на следующей пленарной неделе 18 – 21 февраля. Согласно календарному плану Совета, 10 – 14 февраля нардепы будут работать в комитетах и ​​комиссиях.

Заметим, что процесс рассмотрения законопроекта о рынке земли так затягивается из-за действий нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Батькивщины", в частности лидера политсилы Юлии Тимошенко и других меньших фракций. Именно они накануне блокировали президиум и трибуну парламента, чтобы помешать рассмотрению законопроекта. И именно депутаты от этих политсил навносили в документ более 4 тысяч поправок для затягивания его рассмотрения.

Какие главные правки внесли в законопроект о рынке земли

Иностранные граждане смогут покупать землю только после проведения референдума по этому вопросу.

Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии было 200 тысяч гектаров.

Банки также смогут владеть землей, но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит.

Покупать землю можно будет только в безналичной форме. Покупатель должен будет иметь документы, подтверждающие происхождение денег.

Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

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государство;

территориальные общины;

граждане Украины;

юридические лица, учредителями которых являются только украинцы;

иностранцы только после принятия соответствующего решения на всеукраинском референдуме.

Кто не сможет покупать землю:

юридические лица, акционерами или конечными бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора или оккупанта;

лица, которые принадлежали или принадлежат к террористическим организациям;

юридические лица, акционером или конечным бенефициаром которых является иностранное государство;

юридические лица, в которых невозможно установить конечного выгодоприобретателя;

юридические лица, бенефициарные владельцы которых зарегистрированы в оффшорных зонах;

физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции, а также лица, связанные с ними;

юридические лица, принадлежащие юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Заметим, что в первой версии законопроекта прописали запрет покупки земель компаниями, у которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означало, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Пока неизвестно, убрали ли эту правку из новой версии законопроекта.

Зеленский в Италии

Актуально: Зеленский встретился с премьером Италии Конте: что обсудили стороны

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Италию провел встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Среди вопросов, которые обсудили украинский и итальянский лидеры были, в частности, дело нацгвардейца Виталия Маркива и закрытие офисов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Дело нацгвардийця Маркива

Как отметил Зеленский во время встречи, он понимает, что Конте не может влиять на итальянский суд, но он показал подробно итальянском лидеру, что там произошло, на каком расстоянии украинец был от места убийства. В то же время, украинский президент подчеркнул, что Украина должна добиться возвращения Маркива на Родину.

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Мать Виталия Маркива, со своей стороны, поблагодарила Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

Что известно о Виталии Маркиве и его деле?Он был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли. Трагедия произошла возле Славянска в мае 2014 года.



Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность. Зато сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.

Закрытие офисов "ДНР" и "ЛНР"

Зеленский обратился к Конте с просьбой закрыть незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР". Открылись такие учреждения в нескольких городах Италии.

Самое известное из таких "представительств" открыли в прошлом году зимой в Вероне. Инициатором мероприятия стали пророссийские силы, а открыли они "представительство "ЛНР". По словам руководителя "представительства" Пальмарино Дзоккателли, оно "имеет соответствующий мандат" МИД "ДНР". Также он неоднократно посещал оккупированные районы Донбасса и способствовал визитам туда итальянских политиков.

В МИД Украины открытие "представительства" ДНР" в Вероне назвали "позорным явлением" и "антиукраинской провокацией местных пророссийских сил", сценарий которой написали "кремлевские кукловоды". А самого Дзоккателли охарактеризовали как "политического маргинала", который готов повышать уровень провокаций, чтобы "получить большую благосклонность московских кураторов". Интересно, что ранее он активно выступал за независимость итальянского региона Венето. Также украинские дипломаты передали соответствующую ноту протеста в МИД Италии.

Зеленский отметил заинтересованность Украины в углублении отношений с правительством Италии и развития сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. В то же время украинский президент отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.



Встреча Владимира Зеленского и Джузеппе Конте / Пресс-служба украинского президента

Также стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами.

Зеленский отметил, что Италия – в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Глава государства уверен, что этот результат можно улучшить.

Кроме того, украинский гарант пригласил инвесторов из Италии к масштабной приватизации в Украине. Вместе с тем он призвал итальянские компании к участию в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.

Также стороны затронули следующие вопросы:

укрепление культурных связей,

развитие научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере,

график контактов на высшем уровне на 2020 год,

подготовка визита Конте в Украину.

В завершение Зеленский поблагодарил Конте за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Итальянский премьер, со своей стороны, отметил полную поддержку реформ в Украине.

С кем еще у Зеленского запланированы встречи

Также Зеленский в Италии встретился с президентом страны Серджио Маттареллой. Лидеры стран обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности:

развитие политического диалога,

перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества,

поддержку со стороны Италии процесса реформ в Украине и интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Также Зеленский ознакомил своего коллегу с ситуацией на Донбассе и как происходит реализация договоренностей, достигнутых во время последнего нормандского саммита. Украинский президент выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Маттарелла, со своей стороны. положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие человеческих контактов между странами.

8 февраля Зеленский должен встретиться с Папой Римским Франциском в Ватикане.