Головні новини 7 лютого: Стрілянина у Мукачеві, конфлікт Авакова і Ситника

У Мукачеві сталася стрілянина із двома пораненими. У місто введуть підрозділи Нацгвардії. Директора НАБУ Артема Ситника внесли до реєстру корупціонерів. Через це спалахнула суперечка між ним та Арсеном Аваковом. Верховна Рада призупинила розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Президент Зеленський прибув з офіційним візитом в Італію. Такими були головні новини 7 лютого в Україні.

Найважливіші новини за п'ятницю, 7 лютого в Україні:

Знову стрілянина у Мукачеві

До теми: Артур Пашкуляк постраждав під час стрілянини в Мукачеві: що відомо про кримінального авторитета

Вранці 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина. Вогонь відкрив невідомий чоловік. Внаслідок стрілянини постраждали двоє людей. Це – кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець. Стрілянина сталася о 10 ранку на вулиці Сєченова.

Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні. За словами лікарів, чоловік отримав кульове поранення тазу. Наразі він у реанімації, його стан важкий. Однак, постраждалий перебуває у свідомості.

Дивіться відео смертельної перестрілки у Мукачеві:

Згодом, на позачерговій сесії Мукачівської міської ради, депутати звернулися до Президента України Володимира Зеленського із проханням втрутитись у ситуацію і посилити заходи безпеки у місті.

Що вимагають місцеві депутати у Зеленського:

залучити спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії.

змінити керівництво міського управління поліції і посилити його силовиками з інших регіонів України.

покращити матеріально-технічне забезпечення поліції сучасними засобами, автотранспортом і екіпіруванням.

Увечері міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві. Глава МВС доручив оперативно перекинути туди спецпідрозділи Нацполіції і нацгвардійців. До Ужгорода також приїхав заступник керівника Нацполіції – Євген Ковал, який проводить нараду із місцевими силовиками.

Коротко про перестрілку у 2015 році

Тоді у Мукачеві Закарпатської області відбулася смертельна перестрілка на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію.

"Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію. Згодом члена "Правого сектора" звинуватили у вчиненні теракту, погрозі вбивством, блокуванні транспортних комунікацій, умисному заподіянні легких та тяжких тілесних ушкоджень та інших злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Хто такий Михайло Ланьо?Український політик, народний депутат 7 та 8 скликань. Член депутатської групи "Партія "Відродження", входив до "Партії регіонів" та депутатської групи "Воля народу". На офіційному сайті Ради вказано, що в депутата судимість відсутня. Але "Закарпаття.нет" стверджує, що він був засуджений за статтею "зґвалтування" та мав відношення до контрабанди наркотичних засобів.

Конфлікт між Ситником і Аваковим

До теми: Шкода ідіотів: Аваков жорстко відповів Ситнику через закиди про "справу рюкзаків"

Суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у корупції та оштрафував його, через що антикорупціонер потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.

За даними слідства, директор НАБУ за чужий рахунок кілька разів відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх цих відпочинків склала не менше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що отримання подібного роду подарунків має бути задеклароване, а Ситник цього не зробив.

Окрім того, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.

Ситник заявив, що оскаржуватиме штраф за відпочинок у Європейському суді з прав людини. Директор НАБУ також вважає справу проти себе помстою голови МВС Арсена Авакова за "справу про рюкзаки". Адже у справі фігурував син міністра, а вело її саме НАБУ.

Водночас, у Верховну Раду внесли постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Проєкт ухвали був зареєстрований у парламенті 7 лютого. Текст постанови про звільнення директора НАБУ наразі відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документа – переданий на розгляд керівництву. До проєкту прикріплений документ, в якому вказано, що під відставкою Ситника підписалися 216 нардепів.

Як відреагував Аваков

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що Ситник шукає "привід для виправдання своїх корупційних дій, звинувачуючи інших". У своєму твітері він перейшов на особистості, вживаючи зокрема слова "дурень" та "ідіот".



Аваков обізвав Ситника дурнем та ідіотом / Скріншот

За що суд оштрафував Ситника?Ситник декілька разів відпочивав у елітному котеджі на Рівненщині не за свої гроші. За період з 2017 по 2019 рік директор НАБУ відпочив там 5 разів. За кожен відпочинок було заплачено у середньому близько 100 тисяч гривень. Ця сума підлягає декларуванню, проте Ситник не вніс ці дані у свою декларацію. Тож Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ винним у корупції та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 3 тисячі 400 гривень.



Після цього 19 грудня 2019 року Ситника внесли до реєстру корупціонерів. Згідно з законом, він не мав би обіймати посаду директора НАБУ.



Ситник запевнив, що оскаржить вирок суду в Європейському суді з прав людини.

Що відомо про справу "рюкзаків Авакова"

НАБУ виявило 14 мільйонів гривень можливої розтрати державних грошей при закупівлі рюкзаків для АТО.

при закупівлі рюкзаків для АТО. 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали трьох осіб. Серед них був син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин.

Згодом Авакову-молодшому та Чеботарю оголосили підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними грошами шляхом зловживання службовим становищем.

У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що Авакова-молодшого і Чеботаря зі справи "вивели".

Третій фігурант справи – Володимир Литвин повністю взяв вину на себе. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з іспитовим терміном у 2 роки та компенсацію збитків у майже 5 мільйонів гривень.

До цієї теми: Рюкзаки Авакова: розкрадання державних коштів

Чому розгляд законопроєкту про ринок землі відкладається

Дізнайтеся: Чи зможуть українці отримувати субсидію після продажу своєї землі

Верховна Рада 7 лютого призупинила розгляд у другому читанні законопроєкту про відкриття ринку землі на пленарному засіданні. Нардепи приступили до розгляду інших питань порядку денного. На сьогодні до законопроєкту про ринок землі №2178-10 розглянуто всього 216 поправок із 4 тисяч 18, які надійшли під час підготовки документа до другого читання.

Рада продовжить роботу над законопроєктом про ринок землі наступного пленарного тижня 18 – 21 лютого. Згідно з календарним планом Ради, 10 – 14 лютого нардепи працюватимуть у комітетах і комісіях.

Зауважимо, що процес розгляду законопроєкту про ринок землі так затягується через дії нардепів від "Опозиційної платформи – За життя", "Батьківщини", зокрема лідерки політсили Юлії Тимошенко, та інших менших фракцій. Саме вони напередодні блокували президію і трибуну парламенту, щоб завадити розгляду законопроєкту. І саме депутати від цих політсил навносили до документа понад 4 тисячі правок для затягування його розгляду.

Які головні правки внесли до законопроєкту про ринок землі

Іноземні громадяни зможуть купувати землю тільки після проведення референдуму щодо цього питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії було 200 тисяч гектарів.

Банки також зможуть володіти землею, але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі. Покупець повинен буде мати документи, які підтверджують походження грошей.

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

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держава;

територіальні громади;

громадяни України;

юридичні особи, засновниками яких є тільки українці;

іноземці тільки після ухвалення відповідного рішення на всеукраїнському референдумі.

Хто не зможе купувати землю:

юридичні особи, акціонерами чи кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора чи окупанта;

особи, що належать чи належали до терористичних організацій;

юридичні особи, акціонером чи кінцевим бенефіціаром яких є іноземна держава;

юридичні особи, в яких неможливо встановити кінцевого вигодонабувача;

юридичні особи, бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах;

фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовано санкції, а також особи, пов’язані з ними;

юридичні особи, які належать юридичним та фізичним особам, зареєстрованим в державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зауважимо, що у першій версії законопроєкту прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означало, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Наразі невідомо, чи цю правку прибрали з нової версії законопроєкту.

Зеленський в Італії

Актуально: Зеленський зустрівся з прем’єром Італії Конте: що обговорили сторони

Президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Італії провів зустріч з прем’єр-міністром країни Джузеппе Конте. Серед питань, які обговорили український і італійський лідери були, зокрема, справа нацгвардійця Віталія Марківа та закриття офісів так званих "ДНР" і "ЛНР".

Справа нацгвардійця Марківа

Як зазначив Зеленський під час зустрічі, він розуміє, що Конте не може впливати на італійський суд, але він показав детально італійському лідеру, що там відбулося, на якій відстані українець був від місця убивства. Водночас, український президент наголосив, що Україна повинна домогтися повернення Марківа на Батьківщину.

До теми! Верховна Рада звернулася до президента і парламенту Італії через справу Марківа: заява

Матір Віталія Марківа, зі свого боку, подякувала Зеленському за його зусилля для звільнення її сина.

Що відомо про Віталія Марківа та його справу?Він був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі. Трагедія сталася поблизу Слов'янська у травні 2014 року.



Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність. Натомість сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента. 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.

Закриття офісів "ДНР" і "ЛНР"

Зеленський звернувся до Конте з проханням закрити незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР". Відкрилися такі заклади у кількох містах Італії.

Найвідоміше з таких "представництв" відкрили торік взимку у Вероні. Ініціатором заходу стали проросійські сили, а відкрили вони "представництво "ЛНР". За словами керівника "представництва" Пальмаріно Дзоккателлі, воно "має відповідний мандат "МЗС "ДНР". Також він неодноразово відвідував окуповані райони Донбасу та сприяв візитам туди італійських політиків.

У МЗС України відкриття "представництва "ДНР" у Вероні назвали "ганебним явищем" і "антиукраїнською провокацією місцевих проросійських сил", сценарій якої написали "кремлівські ляльководи". А самого Дзоккателлі охарактеризували як "політичного маргінала", що є готовим підвищувати рівень провокацій, щоб "отримати більшу прихильність московських кураторів". Цікаво, що раніше він активно виступав за незалежність італійського регіону Венето. Також українські дипломати передали відповідну ноту протесту в МЗС Італії.

Зеленський відзначив зацікавленість України в поглибленні взаємин із урядом Італії та розвитку співпраці в усіх сферах взаємного інтересу. Водночас український президент наголосив на великому потенціалі для виведення взаємодії між Україною та Італією на якісно новий рівень.



Зустріч Володимира Зеленьського та Джузеппе Конте / Пресслужба українського президента

Також сторони обговорили питання торговельно-економічного, інвестиційного співробітництва та розвитку контактів між українськими й італійськими бізнес-колами.

Зеленський наголосив, що Італія – у трійці найбільших економічних партнерів України в ЄС та один із основних торговельних партнерів у світі. Обсяги торгівлі торік сягнули понад 4 мільярди доларів США. Глава держави впевнений, що цей результат можна покращити.

Крім того, український гарант запросив інвесторів із Італії до масштабної приватизації в Україні. Водночас, він закликав італійські компанії до участі в реалізації інфраструктурних проектів і розвитку української енергетики.

Також сторони порушили такі питання:

зміцнення культурних зв’язків,

розвиток науково-технічної співпраці, особливо в космічній сфері,

графік контактів на найвищому рівні на 2020 рік,

підготовка візиту Конте до України.

На завершення Зеленський подякував Конте за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Італійський прем'єр, зі свого боку, наголосив на повній підтримці реформ в Україні.

З ким ще в Зеленського заплановано зустрічі

Також Зеленський у Італії зустрівся з президентом країни Серджіо Маттареллою. Лідери країн обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема:

розвиток політичного діалогу,

перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці,

підтримку з боку Італії процесу реформ в Україні та інтеграції України до євроатлантичних структур.

Також Зеленський ознайомив свого колегу з ситуацією на Донбасі та як відбувається реалізація домовленостей, досягнутих під час останнього нормандського саміту. Український президент висловив сподівання, що Італія й надалі підтримуватиме солідарні міжнародні зусилля з відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Маттарелла, зі свого боку. позитивно оцінив роль української громади в Італії, яка робить важливий внесок у розвиток міжлюдських контактів між країнами.

8 лютого Зеленський має зустрітися з Папою Римським Франциском у Ватикані.