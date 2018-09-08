Главные новости 8 сентября: убийцу-беглеца из Лукьяновки нашли, президентские амбиции Порошенко

Заключенный Виталий Пушкин, который 6 сентября исчез в Лукьяновском СИЗО, скрывался от правоохранителей на территории следственного изолятора. Окончательно стало известно, что действующий президент Петр Порошенко примет участие в борьбе за высшую должность в стране. Соратник ликвидированного главаря боевиков Захарченко "Ташкент" сбежал в Россию. Такими были главные новости субботы, 8 сентября

История с беглецом из Лукьяновского СИЗО завершилась

24 канал сообщал, что 6 сентября в Лукьяновском СИЗО исчез заключенный Виталий Пушкин: его более суток не могли найти в здании пенитенциарного учреждения. Отмечалось, что в прошлом он совершил ужасное преступление непосредственно в заведении.

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Виталий Пушкин был осужден за умышленное убийство

8 сентября появилась информация, что его наконец нашли. По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец, арестанта отыскали в вентиляционной системе, где он прятался, зато экс-председатель государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький заявил, что беглеца нашли в подвале изолятора.



Беглец скрывался на территории Лукьяновского СИЗО

Добавим, что Виталий Пушкин, вероятно, является наркозависимым.

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Порошенко хочет снова стать президентом

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Президент Украины Петр Порошенко уже принял решение и будет баллотироваться на второй срок на должность во время выборов, которые пройдут в марте 2019 года.

Будет ли баллотироваться Петр Порошенко в Президенты? – Да! Насколько мне известно, решение уже принято. Я не знаю, было ли это заявлено официально, но лично у меня сомнений нет,

– отметил он.

Кроме того, чиновник отметил, что мнение о том, что он входит в команду Президента Украины Петра Порошенко, является ошибочным.

Добавим, что Порошенко, хотя официально не заявил, что идет на выборы, однако популяризирует свою деятельность и персону уже давно. В частности, 8 сентября он в очередной раз заявил, что украинские военные должны иметь высокие зарплаты.

Сколько снайпер будет получать сейчас – после реализации позавчерашнего решения Совета нацбезопасности и обороны на фронте? 20 тысяч гривен. 10, как солдат, и 10 доплаты за участие в Операции объединенных сил,

– сказал Порошенко.

Он также заверил, что средняя заработная плата в Украине превысит 10 тысяч гривен.

"Мы опережающими темпами будем обеспечивать рост зарплат. В среднем по стране это будет более чем 10 тысяч", – подчеркнул президент.

Кроме того, политик подчеркнул, что Украина не будет спрашивать разрешения и учитывать мнение России-агрессора относительно европейской и евроатлантической интеграции, ведь это суверенное право украинского народа.

По его словам, изменения в Конституции относительно закрепления курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию должны четко зафиксировать в преамбуле задачи для Президента, Верховной Рады и правительства.

"Принципиальная позиция Украины заключается в следующем – мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения о нашей европейской интеграции, и по нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа", – отметил Порошенко.

Глава государства также доложил, что согласно социологическим опросам большинство украинцев поддерживает европейский и евроатлантические движение Украины как ключевой фактор обеспечения безопасности государства.

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"Ташкент" сбежал с Донбасса

"Экс-вице-премьер и бывший министр доходов и сборов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" сбежал из Донбасса в Россию. Такой шаг оккупант объяснял мерами собственной безопасности. Вместе с "Ташкентом" с Донбасса также выехал бывший советник Захарченко Александр Казаков.

Впоследствии СМИ растиражировали фото, из России, на которых изображен Тимофеев и Казаков.





Появилось фото Казакова и "Ташкента" в России

Как выяснилось, снимок был сделан на хуторе бывшего боевика и писателя Захара Прилепина. По словам последнего, они вместе с другими оккупантами собрались, чтобы отметить 9 дней со дня гибели Захарченко.

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"8-го числа у меня на хуторе в Лапино происходит встреча друзей Александра Захарченко, "ополченцев", военных корреспондентов. Будет Семен Пегов, военный и поэт, Дмитрий Стешин, писатель и журналист, Деян Берич, сербский снайпер, будет Александр Казаков. Планируем встретиться, вспомнить и прочитать стихи", – отметил он.

Чем грозит отсутствие полноценного сна

Ученые разделили подопытных мышей на две группы, где одна не спала по шесть часов каждую ночь, а второй позволили спать по желанию. Обе группы кормили жирной пищей и сладкой водой, имитируя выбор пищевых продуктов, связанных с образом жизни людей. У животных была ограничена возможность пробежек по колесу в клетке.

Ученые констатировали, что у первой группы мышей во время эксперимента значительно повысился уровень глюкозы в крови, что повлияло на инсулин. Следствием этого является увеличение рисков развития диабета второго типа. Уровень жиров и выработка глюкозы в печени становились больше в группе с ограниченным количеством сна после пробуждения.

Также исследователи выяснили, что недостаток отдыха изменил экспрессию ферментов, регулирующих обмен веществ в организме в первой группе.

Вывод ученых таков: недостаток сна приводит к возникновению диабета второго типа и болезням печени.