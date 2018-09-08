23:14
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Главные новости 8 сентября: убийцу-беглеца из Лукьяновки нашли, президентские амбиции Порошенко

7 Читати новину українською
Главные новости 8 сентября в Украине и мире: Беглеца-убийцу из Лукьяновского СИЗО нашли, Порошенко идет в президенты?
Главные новости 8 сентября в Украине и мире: Беглеца-убийцу из Лукьяновского СИЗО нашли, Порошенко идет в президенты? / Коллаж 24 канал

Заключенный Виталий Пушкин, который 6 сентября исчез в Лукьяновском СИЗО, скрывался от правоохранителей на территории следственного изолятора. Окончательно стало известно, что действующий президент Петр Порошенко примет участие в борьбе за высшую должность в стране. Соратник ликвидированного главаря боевиков Захарченко "Ташкент" сбежал в Россию. Такими были главные новости субботы, 8 сентября

История с беглецом из Лукьяновского СИЗО завершилась

24 канал сообщал, что 6 сентября в Лукьяновском СИЗО исчез заключенный Виталий Пушкин: его более суток не могли найти в здании пенитенциарного учреждения. Отмечалось, что в прошлом он совершил ужасное преступление непосредственно в заведении.

Читайте также: Украина перебрасывает в Азовское море военные корабли: фото

Лук'янівське СІЗО, Пушкін, утікач, Кримінал

Виталий Пушкин был осужден за умышленное убийство

8 сентября появилась информация, что его наконец нашли. По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец, арестанта отыскали в вентиляционной системе, где он прятался, зато экс-председатель государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький заявил, что беглеца нашли в подвале изолятора.

Лук'янівське СІЗО, Пушкін, утікач, Кримінал Беглец скрывался на территории Лукьяновского СИЗО

Добавим, что Виталий Пушкин, вероятно, является наркозависимым.

Читайте также: Предоставление автокефалии Украинской православной церкви: в РПЦ заговорили о войне

Порошенко хочет снова стать президентом

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Президент Украины Петр Порошенко уже принял решение и будет баллотироваться на второй срок на должность во время выборов, которые пройдут в марте 2019 года.

Будет ли баллотироваться Петр Порошенко в Президенты? – Да! Насколько мне известно, решение уже принято. Я не знаю, было ли это заявлено официально, но лично у меня сомнений нет,
– отметил он.

Кроме того, чиновник отметил, что мнение о том, что он входит в команду Президента Украины Петра Порошенко, является ошибочным.

Добавим, что Порошенко, хотя официально не заявил, что идет на выборы, однако популяризирует свою деятельность и персону уже давно. В частности, 8 сентября он в очередной раз заявил, что украинские военные должны иметь высокие зарплаты.

 

Сколько снайпер будет получать сейчас – после реализации позавчерашнего решения Совета нацбезопасности и обороны на фронте? 20 тысяч гривен. 10, как солдат, и 10 доплаты за участие в Операции объединенных сил,
– сказал Порошенко.

Он также заверил, что средняя заработная плата в Украине превысит 10 тысяч гривен.

"Мы опережающими темпами будем обеспечивать рост зарплат. В среднем по стране это будет более чем 10 тысяч", – подчеркнул президент.

Кроме того, политик подчеркнул, что Украина не будет спрашивать разрешения и учитывать мнение России-агрессора относительно европейской и евроатлантической интеграции, ведь это суверенное право украинского народа.

По его словам, изменения в Конституции относительно закрепления курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию должны четко зафиксировать в преамбуле задачи для Президента, Верховной Рады и правительства.

"Принципиальная позиция Украины заключается в следующем – мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения о нашей европейской интеграции, и по нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа", – отметил Порошенко.

Глава государства также доложил, что согласно социологическим опросам большинство украинцев поддерживает европейский и евроатлантические движение Украины как ключевой фактор обеспечения безопасности государства.

Читайте также: Медведчук для Порошенко является подарком судьбы, – нардеп

"Ташкент" сбежал с Донбасса

"Экс-вице-премьер и бывший министр доходов и сборов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" сбежал из Донбасса в Россию. Такой шаг оккупант объяснял мерами собственной безопасности. Вместе с "Ташкентом" с Донбасса также выехал бывший советник Захарченко Александр Казаков.

Впоследствии СМИ растиражировали фото, из России, на которых изображен Тимофеев и Казаков.

Казаков, Тимофеєв, Прилєпін, Донбас, Захарченко, Ташкент

Появилось фото Казакова и "Ташкента" в России

Как выяснилось, снимок был сделан на хуторе бывшего боевика и писателя Захара Прилепина. По словам последнего, они вместе с другими оккупантами собрались, чтобы отметить 9 дней со дня гибели Захарченко.

Читайте также: Что прихватил с собой экс-советник Захарченко Казаков во время бегства в Россию: оккупанты в шоке

"8-го числа у меня на хуторе в Лапино происходит встреча друзей Александра Захарченко, "ополченцев", военных корреспондентов. Будет Семен Пегов, военный и поэт, Дмитрий Стешин, писатель и журналист, Деян Берич, сербский снайпер, будет Александр Казаков. Планируем встретиться, вспомнить и прочитать стихи", – отметил он.

Чем грозит отсутствие полноценного сна

Ученые разделили подопытных мышей на две группы, где одна не спала по шесть часов каждую ночь, а второй позволили спать по желанию. Обе группы кормили жирной пищей и сладкой водой, имитируя выбор пищевых продуктов, связанных с образом жизни людей. У животных была ограничена возможность пробежек по колесу в клетке.

Ученые констатировали, что у первой группы мышей во время эксперимента значительно повысился уровень глюкозы в крови, что повлияло на инсулин. Следствием этого является увеличение рисков развития диабета второго типа. Уровень жиров и выработка глюкозы в печени становились больше в группе с ограниченным количеством сна после пробуждения.

Также исследователи выяснили, что недостаток отдыха изменил экспрессию ферментов, регулирующих обмен веществ в организме в первой группе.

Вывод ученых таков: недостаток сна приводит к возникновению диабета второго типа и болезням печени.

Теги: Новости Украины Убийство Захарченко Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Петр Порошенко Криминальные новости СІЗО Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
сегодня, 22:01 МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
Віталій Кулик
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
сегодня, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
сегодня, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
сегодня, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сегодня, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Цена на газ в Украине может сильно возрасти: Рева назвал цифру
 29 августа , 18:19
Джамала беременна первенцем, – СМИ
 29 ноября 2017 , 10:38
"Шахтер" сенсационно упустил победу над "Олимпиком"
 15 октября 2016 , 19:11
Девич: Мирон Маркевич – тренер номер один для меня
 7 января 2017 , 12:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук